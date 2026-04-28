Encadrement des loyers : les locataires Parisiens ont économisé gros

Une étude de l’Apur révèle que l’encadrement des loyers à Paris a permis aux locataires d’économiser 968 euros par an en moyenne depuis 2019. Le dispositif a modéré la hausse du loyer de 5%, avec des effets particulièrement marqués pour les petits logements.

L’encadrement des loyers à Paris : une mesure qui porte ses fruits

L’encadrement des loyers instauré dans la capitale depuis juillet 2019 révèle aujourd’hui toute son efficacité. Une récente étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), dévoilée lundi, confirme que cette politique publique a permis de juguler la hausse des loyers de 5% en moyenne, générant ainsi des économies annuelles substantielles de 968 euros par foyer parisien.

Cette troisième évaluation annuelle, fruit d’une collaboration entre l’Apur, plusieurs centres de recherche économique et la plateforme SeLoger, valide définitivement l’efficacité de ce dispositif expérimental, dont l’échéance est fixée à novembre 2026. Les conclusions soulignent que les bénéfices s’avèrent particulièrement marqués pour les occupants de petites surfaces.

Un marché immobilier parisien sous pression

La tension immobilière dans la capitale justifie amplement cette intervention régulatrice. Les données de l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne (OLAP) établissent le loyer mensuel moyen hors charges à 26,30 euros par mètre carré au 1er janvier 2025 pour l’ensemble du parc locatif privé parisien.

Pour les nouveaux arrivants, la situation demeure particulièrement contraignante : le loyer atteint 28,30 euros par mètre carré, marquant une progression de 4,4% sur une année. Cette dynamique haussière reflète notamment l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers (IRL), plafonné à 3,5% entre juillet 2022 et avril 2024. Dans une perspective historique, les loyers pratiqués lors des emménagements ont connu une envolée spectaculaire de 87% depuis 2001 dans la capitale. Cette réalité économique illustre parfaitement les défis auxquels font face les ménages, particulièrement les primo-accédants, dans un contexte où l’accession à la propriété devient de plus en plus difficile.

Le fonctionnement de l’encadrement expliqué

Le mécanisme d’encadrement régit tous les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er juillet 2019. Le dispositif établit des valeurs de référence modulées selon la nature de la location (vide ou meublée), la configuration du logement, sa période de construction et sa localisation géographique parmi les 14 secteurs qui découpent les 80 quartiers parisiens.

Chaque année, un arrêté préfectoral définit trois seuils distincts : un loyer de référence, un loyer de référence minoré (diminué de 30%) et un loyer de référence majoré (augmenté de 20%) qui constitue le plafond réglementaire. Les propriétaires conservent toutefois la possibilité de dépasser cette limite supérieure moyennant l’application d’un complément de loyer, sous réserve de justifier cette majoration par des caractéristiques exceptionnelles du bien.

Des économies significatives selon l’étude de l’Apur

L’étude menée par l’Apur s’appuie sur une méthodologie économétrique éprouvée dite de « différence de différences », confrontant l’évolution des tarifs parisiens à celle observée dans huit métropoles non assujetties à cette réglementation. Les conclusions s’avèrent remarquables : entre juillet 2019 et juin 2025, chaque locataire parisien a économisé en moyenne 81 euros mensuels, soit 968 euros annuellement.

Durant la période la plus récente (juillet 2024 – juin 2025), l’économie mensuelle s’est même hissée à 85 euros, équivalant à 1.019 euros sur douze mois. L’amplitude de cette modération tarifaire varie considérablement selon la superficie : les très petits logements (inférieurs à 18 m²) enregistrent une baisse de 12,4%, tandis que l’effet devient négligeable au-delà de 80 m².

Des limites dans l’application du dispositif

Nonobstant ces résultats probants, l’application concrète de l’encadrement révèle d’importantes défaillances. L’examen des annonces immobilières indique qu’entre juillet 2024 et juin 2025, près de la moitié (48,6%) des offres affichait des tarifs excédant les seuils autorisés, marquant une dégradation inquiétante de 5,4 points comparativement à l’exercice précédent.

Ce phénomène traduit soit une méconnaissance des plafonds réglementaires, soit l’usage détourné de compléments de loyer injustifiés. Les biens meublés présentent systématiquement un taux de dépassement supérieur de 16 points à celui des locations vides. L’étude suggère qu’un respect scrupuleux de la réglementation par l’ensemble des bailleurs pourrait doubler l’efficacité du dispositif, portant l’effet de modération à -10,1%.

Un avenir incertain pour l’encadrement des loyers

Bien que l’expérimentation actuelle doive s’achever en novembre 2026, une proposition législative visant à pérenniser ce mécanisme a franchi avec succès l’étape de la première lecture à l’Assemblée nationale en décembre 2025. Le projet prévoit notamment d’étendre le périmètre d’application à davantage de communes, de plafonner le complément de loyer à 20% du tarif de référence majoré, de supprimer le délai tripartite de contestation et d’alourdir les sanctions pécuniaires.

Emmanuel Grégoire, maire socialiste de Paris, plaide ardemment auprès du gouvernement pour le maintien de cette politique, s’appuyant sur son efficacité désormais établie. Depuis janvier 2023, l’administration municipale a traité près de 4.600 signalements de dépassements, confirmant la réalité de l’infraction dans 56% des cas. La phase de médiation a permis de régulariser plus de 640 situations litigieuses, représentant un enjeu financier évalué à 2,3 millions d’euros.

L’extension de cette analyse à six autres villes réglementées (Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier et Grenoble) corrobore la portée universelle du mécanisme : l’effet moyen de modération atteint -5,16% sur l’ensemble des sept métropoles scrutées. Cette convergence démontre que l’efficacité de l’encadrement transcende les spécificités du marché parisien, s’inscrivant dans une logique de politique publique adaptée aux défis contemporains du logement.