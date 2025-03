Ce document que l’État s’apprête à vous envoyer va vous glacer le sang

Avec une situation internationale tendue et cinq ans après la crise du Covid-19, le gouvernement français va se lancer dans une initiative inédite : envoyer un manuel de survie à tous les foyers avant l’été. L’idée, c’est de préparer les Français à affronter diverses menaces comme des catastrophes naturelles, des épidémies ou même des conflits armés. Ce guide se veut un outil qui renforce la solidarité et aide chacun à réagir au bon moment.

Un guide inspiré du modèle suédois

Le livret, provisoirement baptisé « Manuel d’instruction en cas de crise », est piloté par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Inspiré d’un guide suédois réputé pour son efficacité, ce document d’environ vingt pages doit être finalisé au printemps. Son contenu a été conçu avec soin pour donner des conseils simples en cas d’alerte sur le sol français. Dans les semaines à venir, Emmanuel Macron et François Bayrou décideront du titre définitif.

Le but principal du manuel est de sensibiliser tous les Français à l’importance de la solidarité et des bons réflexes quand la situation se complique.

Des astuces pratiques pour faire face à n’importe quel danger

La première partie se focalise sur la protection individuelle et familiale. Elle conseille, par exemple, d’avoir rapidement sous la main les numéros de téléphone des proches et propose de faire une trousse de secours bien fournie. À ce propos, il est recommandé de stocker au moins six litres d’eau en bouteille, environ dix boîtes de conserve, ainsi que des piles et une lampe torche pour pallier une possible coupure d’électricité.

La deuxième partie rappelle les premiers réflexes à avoir en cas d’alerte : appeler les secours, sécuriser son logement en fonction de la situation et rester à l’écoute des radios pour obtenir des informations fiables.

Enfin, la troisième partie encourage l’engagement citoyen. Elle invite toutes les tranches d’âge et catégories sociales à s’impliquer, que ce soit en rejoignant l’armée ou en participant à des initiatives communales, comme les équipes de pompiers militaires. Des instructions détaillées expliquent comment s’inscrire dans différentes réserves : militaire, numérique ou communale.

Une plateforme web pour compléter le guide

En parallèle du livret papier, une plateforme numérique a été lancée en mai 2023 pour aider chacun à se préparer efficacement en cas d’urgence. On y trouve une liste complète des points de rassemblement ainsi que des numéros importants, comme ceux des secours et même des membres de la famille (pour être sûr de pouvoir rentrer en contact). La plateforme donne aussi des conseils pour sécuriser son logement en coupant l’eau, l’électricité ou le gaz si besoin.

Le site insiste sur l’importance de constituer un kit d’urgence comprenant une radio à piles, des médicaments indispensables, de l’eau potable, un chargeur portable et même des vêtements chauds. L’objectif affiché est de permettre à chaque foyer de pouvoir tenir quelques jours en autonomie totale si la situation l’exige.