Crème solaire : pourquoi les Français se protègent moins du soleil

Se protéger du soleil n’est plus un automatisme aussi solide qu’il y a deux ans. Selon le baromètre FEBEA-OpinionWay 2026, 29% des Français déclarent ne pas utiliser de protection solaire à la plage ou à la piscine, contre 17% en 2024. Un recul préoccupant dans un pays où les cancers cutanés progressent depuis plusieurs décennies.

Le prix de la crème solaire devient un frein très concret

Dans le rapport des Français au soleil, le problème n’est pas seulement médical. Il est aussi économique. Selon le baromètre FEBEA-OpinionWay 2026, 53% des personnes interrogées citent le prix des protections solaires comme un frein à leur utilisation. Chez les parents, cette proportion grimpe à 58%, alors même que les enfants font partie des publics les plus sensibles à l’exposition aux UV.

Ce frein budgétaire intervient dans un contexte où la bonne utilisation d’une crème solaire suppose d’en appliquer suffisamment, puis d’en remettre plusieurs fois dans la journée. Autrement dit, le coût réel d’une protection efficace ne se limite pas à l’achat d’un tube avant les vacances. Il dépend aussi de la fréquence d’usage, de la taille de la famille, de la durée d’exposition et des activités pratiquées.

La contrainte d’application pèse presque autant que le prix. Toujours selon la FEBEA, 54% des Français considèrent que devoir remettre de la crème au cours de la journée constitue un obstacle. Cette lassitude se retrouve dans les pratiques : seul un Français sur quatre déclare renouveler sa protection solaire toutes les deux heures lorsqu’il s’expose.

Chez les parents, l’écart entre intention et geste réel est particulièrement visible. D’après le baromètre, 84% disent appliquer une crème solaire sur leur enfant. Mais seuls 42% indiquent renouveler l’application toutes les deux heures, soit 17 points de moins qu’en 2024.

Protection solaire : des gestes simples, mais trop souvent incomplets

L’usage de la crème solaire reste majoritaire, mais il ne suffit pas toujours à protéger correctement. L’Assurance maladie recommande d’appliquer une couche épaisse trente minutes avant l’exposition, même par temps nuageux, puis de renouveler le geste toutes les deux heures. Elle précise aussi qu’il faut remettre de la crème après une baignade, une activité physique intense ou une forte transpiration.

Ce rappel est essentiel, car beaucoup de consommateurs surestiment la durée d’efficacité d’un produit solaire. Une seule application le matin ne protège pas toute la journée à la plage, à la piscine ou en randonnée. La transpiration, l’eau, le sable, les frottements des vêtements et de la serviette réduisent progressivement la protection réelle.

La DGCCRF rappelle également qu’aucune crème ne filtre 100% des rayons ultraviolets. Un indice élevé réduit le risque, mais il ne transforme pas une exposition prolongée en pratique sans danger. Le produit solaire doit donc être compris comme un outil parmi d’autres : vêtements couvrants, chapeau, lunettes, recherche de l’ombre et limitation de l’exposition aux heures les plus fortes.

Selon l’Assurance maladie, les enfants doivent bénéficier d’une vigilance renforcée, avec une protection élevée et répétée. Cette recommandation se heurte toutefois à la réalité des usages familiaux : plus il faut réappliquer, plus le geste est vécu comme contraignant.

Les jeunes plus exposés aux croyances sur le soleil

Le relâchement est particulièrement marqué chez les moins de 25 ans. Selon le baromètre FEBEA-OpinionWay, 40% d’entre eux déclarent ne pas mettre de protection solaire à la plage ou à la piscine. Près d’un jeune sur deux estime aussi pouvoir s’en passer sans prendre de réel risque, contre 35% de l’ensemble des Français.

Ces chiffres traduisent une perception encore très incomplète du danger. Le coup de soleil reste souvent vu comme l’indicateur principal du risque. Or les effets des UV peuvent se construire sans brûlure immédiate et s’accumuler au fil des années.

Dans un entretien publié par la FEBEA, la dermatologue Marina Alexandre-Audaire rappelle que « le coup de soleil n’est en réalité que la partie visible des dommages causés par les UV. Une grande partie des effets du soleil sur la peau est silencieuse et cumulative ».

Les idées reçues restent nombreuses. Selon la FEBEA, 46% des Français pensent que la quantité de crème appliquée ne change pas le niveau de protection. C’est pourtant un paramètre déterminant : une couche trop fine réduit fortement l’efficacité attendue. Autre confusion relevée par le baromètre : 30% des Français estiment qu’un maquillage ou une crème de jour avec SPF protège toute la journée.

La croyance selon laquelle la crème solaire empêcherait de bronzer demeure également présente. D’après l’étude, 21% des Français partagent encore cette idée. Or une protection solaire n’empêche pas tout bronzage ; elle limite surtout les effets nocifs des UV et réduit le risque de brûlure.

Environnement et santé : une défiance qui brouille le message

L’étude montre aussi que les préoccupations liées aux ingrédients et à l’environnement influencent les comportements. Selon la FEBEA, 52% des Français citent l’impact potentiel de certains composants sur la santé comme un frein à l’utilisation des crèmes solaires. L’impact environnemental perçu est cité par 50% des répondants.

Ces inquiétudes ne conduisent pas seulement à changer de marque ou de formule. Elles peuvent aussi aboutir à une absence de protection. D’après le baromètre, près d’un Français sur trois a déjà renoncé à se protéger pour des raisons environnementales. Chez les moins de 25 ans, cette proportion atteint 50%.

Ce résultat illustre une difficulté pour la prévention : répondre aux préoccupations environnementales sans laisser penser que l’absence de crème serait une option plus sûre. Les consommateurs disent manquer de repères. Selon la FEBEA, 85% ne savent pas clairement identifier les produits respectueux de l’environnement, tandis que 39% souhaitent mieux comprendre les bénéfices liés à certains labels.

La dermatologue Marina Alexandre-Audaire insiste sur la nécessité de ne pas réduire la protection à un seul produit : « la crème solaire ne doit pas donner un faux sentiment de sécurité : elle complète les autres mesures de protection, mais ne remplace ni l’ombre, ni les vêtements ».

Les cancers de la peau rappellent l’enjeu sanitaire

Le recul des réflexes solaires intervient alors que les données sanitaires restent préoccupantes. Selon l’Institut national du cancer, 17.922 nouveaux cas de mélanomes cutanés ont été estimés en France métropolitaine en 2023. L’INCa rappelle aussi que le mélanome cutané fait partie des cancers dont l’incidence et la mortalité ont nettement augmenté depuis quarante ans.

Santé publique France souligne de son côté que, entre 1990 et 2023, le nombre annuel de nouveaux cas de mélanomes de la peau a été multiplié par 5,4 chez l’homme et par 3,4 chez la femme. Les mélanomes restent rares chez les enfants de moins de 15 ans, mais figurent parmi les cancers les plus fréquents entre 20 et 50 ans.

Le baromètre solaire 2026 vient donc poser une question simple : comment maintenir les gestes de prévention dans la durée, alors que les consommateurs arbitrent entre coût, contraintes pratiques, défiance et recherche de bronzage ? Pour les autorités sanitaires comme pour les fabricants, l’enjeu n’est pas seulement de rappeler qu’il faut se protéger. Il est aussi de rendre ce geste plus compréhensible, plus accessible et plus facile à répéter.