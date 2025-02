Changements de prix du tabac : qu’est-ce qui se cache derrière cette baisse ?

Le 1er mars 2025 arrive avec son lot de surprises dans la politique tarifaire du tabac. Alors que le gouvernement veut réduire la consommation de cigarettes, on va observer une baisse de prix sur certains paquets, tandis que d’autres continueront à grimper. Cette décision soulève naturellement des interrogations sur l’équilibre entre la lutte contre le tabagisme et les préoccupations économiques.

Des prix qui baissent et qui montent : un mélange étonnant

À partir du 1er mars 2025, plusieurs marques de cigarettes verront leur tarif diminuer de 0,20 centime. On retrouve, par exemple, le Winston Rouge No.1, le Winston Bleu No.1, le Camel Filters No.1 ainsi que différentes déclinaisons de The King Filters et de Corset. Ces réductions concernent aussi bien les paquets standards de 20 unités, comme le Winston Rouge et le Corset Rose, que les formats plus importants, comme The King Filters de 25 cigarettes.

En même temps, certains paquets vont connaître une hausse. En effet, les paquets Maya Blue Spirit 100 % Tabac et Maya Original Spirit 100 % Tabac passeront de 11,00 à 11,20 euros. Cette augmentation s’inscrit dans une tendance observée depuis plusieurs mois avec des hausses régulières.

Comment se décompose le prix et quelles répercussions économiques

Le prix d’un paquet de cigarettes n’est pas ce qu’il paraît, il se compose de plusieurs éléments fiscaux. Pour un paquet affiché à 11,30 euros, l’accise représente 55 % (soit 6,33 euros), et la TVA « en dedans » correspond à 16,67 % du prix final, ce qui revient à environ 1,92 euro. Ensuite, il y a une remise brute de près de 10,19 % accordée aux débitants (pour vous donner une idée, cela équivaut à 1,17 euro) et le fabricant se retrouve avec une marge libre d’environ 0,66 euro.

Cette répartition montre bien comment les taxes pèsent sur le prix final et permettent d’encourager la réduction de la consommation de tabac (ce qui, au final, fait partie d’une logique de santé publique).

La dimension sanitaire et les initiatives lancées par le gouvernement

Même si certains produits voient leur prix baisser récemment, le gouvernement français reste sur le plancher en fixant l’objectif de faire grimper le prix moyen d’un paquet à 13 euros d’ici 2027. L’idée, c’est de lutter contre un fléau qui touche encore environ 12 millions de Français au quotidien et qui est responsable d’environ 75 000 décès prématurés chaque année.

Dès 2023, le ministre de la Santé sous l’administration d’Élisabeth Borne avait annoncé ce projet pour freiner les méfaits liés à la cigarette.

L’évolution des tarifs au fil des années

Les hausses de prix ne sont pas une nouveauté. Ces derniers temps, on a observé des augmentations des prix significatives en janvier et mars 2024, avec des augmentations allant jusqu’à un euro par paquet. Comparées aux augmentations plus modestes des années précédentes (entre 10 et 80 centimes), ces hausses récentes reflètent une stratégie de longue date visant à freiner la consommation.

Pour vous donner une perspective, en 2004 un paquet coûtait en moyenne 5 euros et, depuis, on a vu une augmentation de près de 70 % sur dix ans. La législation actuelle indexe ces hausses sur l’inflation via la Loi de Financement de la Sécurité Sociale.

Pensez à consulter le site des douanes françaises qui répertorie l’intégralité des nouveaux tarifs.