La croissance française restera basse en 2026 et 2027

L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) vient de publier ses nouvelles prévisions qui dessinent un paysage économique préoccupant pour la France. La croissance hexagonale devrait stagner à des niveaux particulièrement faibles dans les années à venir, confirmant un décrochage inquiétant par rapport à nos voisins européens et aux États-Unis.

Des prévisions de croissance en décalage avec les ambitions gouvernementales

Selon l’OFCE, la croissance française ne devrait atteindre que 0,8% en 2026, puis légèrement remonter à 1% en 2027, après 0,9% prévu en 2025. Ces chiffres tranchent avec l’optimisme affiché par le gouvernement français qui table traditionnellement sur des prévisions plus ambitieuses dans ses projets de loi de finances.

Cette trajectoire de croissance atone s’inscrit dans un contexte européen lui-même difficile. Pour l’ensemble de la zone euro, l’OFCE prévoit une croissance de 1,1% en 2026 et 1,3% en 2027, après 1,5% en 2025. Si ces chiffres restent modestes, ils placent néanmoins la France en queue de peloton européen.

La France décroche dans la zone euro

Le diagnostic de l’OFCE est sans appel : « L’Allemagne ne parviendrait pas à converger vers la moyenne de la zone euro d’ici 2027 et la France s’en écarterait de plus en plus, notamment en PIB par habitant. » Cette analyse révèle une réalité économique préoccupante pour les deux locomotives traditionnelles de l’Europe.

Plusieurs indicateurs confirment cette tendance :

Le taux de chômage français devrait grimper à 8,2% en 2026, puis 8,3% en 2027, contre 7,7% en 2025

Dans la zone euro, le chômage resterait stable autour de 6,2-6,3% en 2026-2027

L’inflation française se maintiendrait à 1,8% en 2026 et 1,3% en 2027

Le déficit public français représenterait -4,8% du PIB en 2026 et -4,4% en 2027

Un décrochage persistant face aux États-Unis

Au-delà de la comparaison européenne, l’OFCE souligne que « le décrochage de la zone euro par rapport aux États-Unis devrait se poursuivre à l’horizon de la prévision, avec un écart qui reste marqué en niveau de PIB et qui se maintient en PIB par habitant. »

Cette divergence transatlantique illustre les défis structurels auxquels fait face l’économie européenne. Pendant que les États-Unis maintiennent une dynamique de croissance plus soutenue, l’Europe peine à retrouver un rythme d’expansion comparable à celui d’avant la crise sanitaire.

Les défis structurels de l’économie française

Cette faible performance de la croissance française s’explique par plusieurs facteurs structurels que l’OFCE identifie implicitement. Le déficit public français, prévu à -4,8% du PIB en 2026, limite considérablement les marges de manœuvre budgétaires pour relancer l’activité.

L’évolution du marché du travail constitue également un signal d’alarme. Alors que le taux de chômage européen se stabilise, la France voit le sien progresser, traduisant des difficultés d’adaptation de son économie aux mutations contemporaines.

Ces prévisions de l’OFCE dessinent un avenir économique complexe pour la France. Dans un monde où l’interdépendance règne, comme le soulignait récemment l’analyse des effets papillon économiques, la performance française ne peut plus être analysée isolément. Elle s’inscrit dans une dynamique européenne elle-même confrontée à la concurrence américaine et asiatique.