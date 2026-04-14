Les faillites d’entreprises dépassent les 71.000 en un an

Les faillites d’entreprises en France atteignent un niveau record avec 71.100 défaillances sur un an, menaçant plus de 75.000 emplois et dépassant les pics de la crise de 2009. Une situation critique qui questionne la résilience du tissu économique français.

Les faillites d’entreprises atteignent un niveau record historique en France

La France traverse une période particulièrement difficile sur le plan économique. Au premier trimestre 2026, le nombre de faillites d’entreprises a atteint des niveaux jamais vus depuis la crise financière de 2009. Avec 71.100 défaillances enregistrées sur douze mois glissants, l’Hexagone fait face à une véritable hémorragie d’entreprises qui menace directement l’emploi et la stabilité économique du pays.

Cette situation s’inscrit dans un contexte d’interdépendance économique mondiale où, comme le souligne l’analyse contemporaine, « tout dépend de tout ». Les difficultés que traversent les entreprises françaises ne peuvent être dissociées des turbulences économiques planétaires qui affectent les chaînes d’approvisionnement et les débouchés commerciaux.

Une analyse détaillée des chiffres du premier trimestre 2026

Les données publiées par le cabinet Altarès révèlent une réalité préoccupante. Le premier trimestre 2026 a enregistré 19.000 nouvelles défaillances d’entreprises, soit une hausse de 6,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette progression constante porte le total annuel à 71.100 faillites, établissant un nouveau record historique.

L’impact social de cette crise des défaillances d’entreprise est particulièrement alarmant. Plus de 75.000 emplois sont désormais menacés par ces difficultés, un chiffre qui dépasse même le niveau le plus critique enregistré au premier trimestre 2009, lorsque 73.000 emplois étaient en péril.

Selon Thierry Millon, directeur des études d’Altarès, « plus de 300 chefs d’entreprise se sont présentés chaque jour ouvré devant le tribunal afin de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de sauvegarde ». Cette statistique illustre de manière saisissante la détresse quotidienne du tissu économique français.

Les TPE et PME particulièrement affectées par la vague de défaillances

L’analyse sectorielle révèle des disparités importantes selon la taille des entreprises. Les Très Petites Entreprises (TPE) concentrent à elles seules les trois quarts des procédures collectives ouvertes au premier trimestre. Cette concentration reflète la fragilité structurelle de ces structures, souvent moins capitalisées et plus vulnérables aux chocs économiques.

Les Petites et Moyennes Entreprises de 20 à 99 salariés connaissent une situation particulièrement dégradée, avec une hausse de 12% des faillites sur les trois derniers mois. Cette catégorie d’entreprises, qui constitue l’épine dorsale de l’économie française, subit de plein fouet les effets de la crise.

Paradoxalement, la situation s’améliore légèrement pour les structures de plus de 100 salariés, qui avaient été particulièrement exposées aux difficultés ces derniers mois. Cette amélioration relative ne compense cependant pas la dégradation massive observée dans les autres catégories.

Un contexte historique qui éclaire la gravité de la situation

Pour comprendre l’ampleur de la crise actuelle, il convient de rappeler les précédents records en matière de défaillances d’entreprises. Le précédent pic historique datait de la crise financière de 2009, période durant laquelle l’économie mondiale avait connu des turbulences majeures.

Cette crise de 2009 avait alors constitué un véritable test de résistance pour le tissu économique français. Les leçons tirées de cette période avaient conduit à des réformes importantes du droit des entreprises en difficulté, notamment avec la création de nouvelles procédures de sauvegarde préventive.

Aujourd’hui, malgré ces évolutions réglementaires, la France dépasse les niveaux de 2009, témoignant de la profondeur de la crise économique actuelle. Cette situation questionne l’efficacité des dispositifs d’accompagnement et de prévention des difficultés d’entreprises mis en place depuis quinze ans.