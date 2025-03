Chocolat noir : ce produit star des rayons jugé catastrophique par UFC-Que Choisir

Le chocolat noir, c’est un vrai plaisir que beaucoup de foyers français raffolent de déguster. En moyenne, chaque foyer consomme 12,5 kilos de chocolat par an (pour vous donner une idée, c’est la preuve d’une passion bien ancrée). Mais avec une offre tellement variée, comment être sûr de choisir le meilleur produit ? C’est la question que s’est posée l’association UFC-Que Choisir en réalisant un comparatif détaillé sur plusieurs tablettes de chocolat noir.

La consommation de chocolat en France

En France, le chocolat noir représente 30% des ventes, démontrant une nette préférence pour ses arômes intenses et ses bienfaits supposés pour la santé (même si certains avis divergent). Parmi les formats proposés, la tablette reste la star dans 35% des cas, sans doute parce qu’elle est pratique et simple à utiliser au quotidien.

Dans cette étude, UFC-Que Choisir s’est penché sur 23 tablettes de chocolat noir disponibles dans les supermarchés et les magasins bio. Ces tablettes présentaient toutes une teneur en cacao comprise entre 70 et 75%, sauf une référence affichant 58%. La démarche visait à évaluer tant la composition des produits que leur qualité sensorielle grâce à un jury composé de huit experts.

Pour être le plus précis possible, le jury a noté chaque tablette selon 16 critères sensoriels différents. Parmi ces critères, on retrouvait l’odeur, la saveur et l’arôme.

Ce que révèle le comparatif

Les résultats montrent que 11 références se sont vu attribuer des notes négatives. Ces mauvaises notes étaient dues à des défauts comme des goûts acides, amers, astringents, animaux ou alcooliques. De plus, l’analyse chimique a mis en évidence la présence de contaminants tels que le cadmium, les huiles minérales, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), l’ochratoxine A et des résidus de pesticides. Heureusement, les niveaux détectés étaient en-dessous des limites réglementaires ou même non quantifiables.

Notons en particulier que la tablette « Les recettes de l’atelier Incoa 70 % cacao » de Nestlé a été très mal notée avec seulement 11,7/20. Elle est vendue au tarif de 34,41 €/kg et présente un Nutri-Score D.

Si vous voulez faire les bons choix en matière de chocolat noir, mieux vaut opter pour des produits avec une teneur en cacao d’au moins 70%. Les ingrédients recommandés sont la pâte de cacao, le beurre de cacao et une petite quantité de sucre. Il est préférable de se passer d’additifs, d’arômes artificiels et d’autres matières grasses végétales.