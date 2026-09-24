Complémentaire santé : les seniors peuvent économiser 155€ par an

Un senior sur quatre en France pourrait réduire ses dépenses annuelles de 155 euros en choisissant une nouvelle complémentaire santé. Pourtant, 70% d’entre eux ne passent jamais à l’acte. Le Baromètre du Groupe Hueber Assurances, publié à la rentrée 2026, s’appuie sur l’analyse de 26 953 demandes et 1 947 contrats souscrits entre le 22 juillet et le 14 août 2026. Il révèle un comportement économique inattendu : l’âge influence plus la décision de changer de mutuelle que le budget.

Économie ignorée : 155 euros par an pour les seniors

Les données du courtier de Tarbes montrent une hausse notable des coûts pour les seniors. Entre 55 et 85 ans, le coût mensuel d’une complémentaire santé augmente de 81,26 euros à 141,16 euros, soit une augmentation de 73,8% sur trente ans. Pour les 14,9 millions de Français de 65 ans et plus (21,8% de la population selon l’INSEE), cela représente une charge annuelle passant de 975 euros à 1 694 euros, un fardeau important pour des retraités aux revenus généralement fixes.

Malgré une économie médiane de 155 euros annuels pour ceux qui changent de mutuelle, 70 à 76% des personnes contactées ne donnent pas suite, indépendamment de leur budget. Le rapport du Groupe Hueber Assurances note que « le budget pèse moins que l’âge dans la décision de changer de contrat ». L’attachement à l’ancien contrat, la peur des démarches administratives et une méconnaissance du marché expliquent cette réticence. Le secteur est en outre fragmenté, avec 26 953 courtiers inscrits à l’ORIAS fin 2024, dont 68,2% emploient moins de 11 salariés, ce qui complique la visibilité pour les assurés.

Les étapes du choix de la complémentaire santé senior

Avant 69 ans, les seniors restent souvent fidèles à leur contrat existant. Les 55-59 ans paient en moyenne 81,26 euros par mois, un coût encore supportable, et la nécessité de comparer les offres ne s’impose pas encore. Pourtant, c’est à cet âge que les écarts de primes commencent à se creuser, malgré des besoins de santé qui ne sont pas encore critiques.

À 69 ans, l’âge charnière, les demandes de changement de mutuelle sont les plus fréquentes. Les retraités, conscients des enjeux financiers, ont encore l’énergie pour comparer les offres. Cependant, les taux de changement varient selon les régions : 10,75% des seniors en Nouvelle-Aquitaine changent de complémentaire santé, contre seulement 4,88% en Corse, ce qui s’explique par l’accessibilité aux services de courtage et l’offre locale.

Après 75 ans, le taux de refus augmente, indépendamment du budget. La complexité perçue des démarches et la fatigue administrative découragent le changement. À 85 ans et plus, malgré un coût moyen de 141,16 euros mensuels, des économies sont possibles, mais peu de seniors en profitent. Les franchises médicales, atteignant parfois 140 euros par an, alourdissent encore la facture.

Décisions rapides : 77% des seniors choisissent en un jour

Le baromètre montre que 77% des souscriptions de complémentaire santé senior sont décidées le jour même du premier contact avec un courtier. Contrairement à l’idée reçue, les seniors prennent des décisions rapides une fois le contact établi. La difficulté réside dans le déclenchement de la démarche initiale.

Les courtiers utilisent des stratégies de timing précises : appels après une augmentation tarifaire, relances post-retraite, comparatifs personnalisés, pour transformer l’intérêt en action. Le Groupe Hueber Assurances, avec 300 collaborateurs et 150 000 assurés, exploite cette dynamique. Le marché du courtage, évalué à 8,8 milliards d’euros, repose sur cette capacité à inciter les seniors à agir au bon moment.

Nouveaux gagnants et perdants : Nouvelle-Aquitaine et Corse

La France présente des disparités régionales dans le changement de complémentaire santé. En Nouvelle-Aquitaine, 10,75% des seniors changent de mutuelle, un taux supérieur à la moyenne nationale, grâce à une forte densité de courtiers et une culture de la comparaison. En revanche, la Corse, avec un taux de 4,88%, souffre de l’insularité, de la faible concurrence entre assureurs et de son éloignement des centres de décision. Ces inégalités territoriales montrent que tous les seniors n’ont pas les mêmes moyens d’action, même si la question du prix de la mutuelle se pose chaque année pour beaucoup d’entre eux.