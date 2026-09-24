Flambée de l’énergie : vos factures explosent, votre budget trinque

Les ménages français face à une envolée des prix sans précédent depuis 2022

Alors que l’automne commence à peine, les prix de l’énergie connaissent une hausse généralisée en France. Gaz naturel, électricité, fioul domestique : aucune source d’approvisionnement n’est épargnée. Pour de nombreux foyers français, cette situation complique encore davantage la gestion de leur budget, surtout à l’approche de l’hiver et de la hausse des besoins en chauffage.

D’après la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le tarif du kilowattheure de gaz augmentera de 8 % le 1er octobre 2026, passant de 0,1347 à 0,1456 euro TTC pour un foyer se chauffant au gaz. L’abonnement mensuel reste à 30,07 euros. Cette hausse s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu, avec des tensions persistantes au Moyen-Orient et des incertitudes concernant l’approvisionnement européen.

L’Insee prévoit une baisse de 0,4 % du pouvoir d’achat du revenu disponible brut par ménage en 2026. Les dépenses énergétiques deviennent ainsi un facteur d’appauvrissement majeur. En août dernier, les prix de l’énergie ont augmenté de 16,7 % en moyenne sur un an, contribuant à une inflation globale de 2,4 %. Les prix des produits pétroliers ont augmenté de 29 %, tandis que ceux du gaz ont progressé de 14 %.

L’énergie représente près d’un tiers du budget des ménages

Le logement, le chauffage et l’éclairage représentent désormais 28 % du budget moyen des ménages français, loyer inclus. Les transports en absorbent 13 % supplémentaires. Les dépenses en gaz, électricité et autres combustibles pour le logement représentent 4,5 % des revenus, selon les données de 2024, une proportion encore plus élevée chez les foyers modestes.

Une étude de la Banque centrale européenne (BCE) publiée en mai dernier souligne que chez les ménages à faibles revenus, « la part du budget consacrée à l’énergie est plus importante » et qu’ils « disposent de moins de ressources pour absorber de tels chocs de prix ». L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) estime qu’en 2023, environ 10 % des ménages étaient en situation de précarité énergétique, dépensant plus de 8 % de leurs revenus pour les factures énergétiques de leur logement.

Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, indique que « la facture moyenne 2026 pourrait être de l’ordre de 120 euros de plus par an par rapport à 2025 » pour les utilisateurs de gaz naturel, si les prix se maintiennent jusqu’à la fin de l’année. Cette augmentation de 10 % s’ajoute aux autres difficultés budgétaires des ménages.

Les offres à prix fixe, une protection partielle contre les variations tarifaires

Pour se protéger des fluctuations du marché, certains fournisseurs proposent des offres à prix fixe. Par exemple, l’opérateur GEG propose « Mon Offre Gaz, fixe 3 ans », qui bloque le prix de l’énergie consommée et de son acheminement pendant trois années. En Île-de-France, le tarif relevé le 19 septembre 2026 était de 0,1097 euro par kilowattheure TTC, avec un abonnement annuel de 499,39 euros pour le chauffage.

Pour un foyer consommant 19 500 kilowattheures de gaz et 3 500 kilowattheures d’électricité par an, la facture annuelle avec les prix fixes atteignait 3 472 euros à cette date. En revanche, avec le prix repère du gaz d’octobre 2026, la partie gaz seule s’élèverait à 3 200 euros. En ajoutant une offre d’électricité au tarif réglementé, le coût total pourrait atteindre 4 091 euros par an, soit un écart de 619 euros annuels entre les deux scénarios, ou 1 857 euros sur trois ans si les prix restent stables.

Il est important de noter que même avec une offre tout compris, les taxes restent fluctuantes. Par exemple, l’accise sur le gaz naturel a augmenté à plusieurs reprises en 2026 et sera révisée le 1er février 2027. Pour l’électricité, l’offre fixe de GEG ne bloque pas les taxes ni certaines dépenses d’acheminement.

La production électrique fragilisée par les canicules

Le secteur électrique a également été touché par les perturbations. Les canicules de l’été 2026 ont fortement affecté la production d’électricité en France. Selon RMC, trois réacteurs nucléaires d’EDF étaient à l’arrêt le 21 septembre, et ce chiffre a atteint 15 sur les 57 réacteurs durant l’été, selon Les Échos. Les centrales nucléaires ont parfois dû s’arrêter en raison du manque d’eau pour le refroidissement ou de températures de l’eau trop élevées, explique Sylvain Le Falher, fondateur d’Hello Watt.

RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, évalue les pertes à environ 10 térawattheures en 2026, contre 6 térawattheures lors de la canicule de 2003 et 3 térawattheures en 2020. La production hydroélectrique a également chuté de 12,3 à 10,8 térawattheures entre juin et août, le deuxième niveau le plus bas depuis cinquante ans après 2022.

Les vagues de chaleur ont aussi entraîné une hausse de la consommation de climatisation. RTE a signalé une augmentation de 4 à 5 % de la consommation d’électricité en juin et juillet par rapport à l’année précédente. Conséquence : selon Epex, la principale bourse européenne d’électricité, le prix des électrons en France a atteint 177,34 euros le mégawattheure mi-août, un record depuis janvier 2025.

Carburants et fioul : des hausses qui étranglent les budgets

L’augmentation des prix des carburants affecte plus de 80 % des ménages français possédant une voiture, selon l’Insee. Depuis janvier, le prix du gazole a grimpé de plus de 50 %, et celui du SP95-E10 de plus de 30 %. Récemment, ces carburants ont atteint des niveaux records de 2,41 et 2,18 euros. Avec 100 euros, une voiture à essence parcourait moins de 600 kilomètres aujourd’hui, contre 785 kilomètres en janvier. Un véhicule diesel pouvait rouler moins de 750 kilomètres, contre près de 1 200 au début de l’année.

Selon Sud Ouest, en 2021, près de 11 % des ménages propriétaires d’une voiture dépensaient plus d’un mois de revenu en carburant. Avec les prix actuels, cette proportion atteindrait 22 %, d’après l’Insee. Un Smic mensuel brut permet désormais de faire cinq pleins de 60 litres de gazole de moins qu’en janvier.

Le prix du fioul domestique a aussi bondi de 47 % depuis janvier, selon l’Insee. Pour les millions de logements chauffés au fioul, la situation est critique. Les dépenses de carburant pèsent lourdement sur les ménages ruraux, où 90 % des actifs utilisent leur voiture pour travailler, contre moins de 60 % en zones urbaines.

Les pistes pour limiter la facture énergétique

En réaction à la flambée des prix, le gouvernement a décidé de maintenir le chèque énergie en 2027 pour aider les foyers modestes. L’aide pour les travailleurs « grands rouleurs » est également prolongée jusqu’à la fin de l’année. Toutefois, ces mesures ne couvriront probablement pas toutes les augmentations que subissent les ménages.

Sylvain Le Falher conseille aux consommateurs de comparer les offres des fournisseurs et de privilégier les contrats à prix fixes avant les hausses annoncées. Passer à la pompe à chaleur pour le chauffage peut diviser la consommation par trois et la facture par deux, voire plus avec l’augmentation des prix du gaz. Surveiller régulièrement sa consommation grâce aux outils des fournisseurs ou des plateformes dédiées peut réduire les dépenses jusqu’à 10 %. Les aides publiques pour installer des équipements plus performants, comme les prêts à taux zéro, offrent également des opportunités.

Une pompe à chaleur air-eau coûte entre 10 000 et 14 000 euros, dont la moitié peut être financée par des aides. Selon les estimations d’Hello Watt, elle peut être rentabilisée en trois ans grâce aux économies réalisées. Une approche similaire s’applique à d’autres secteurs, comme l’optimisation énergétique dans l’industrie.

Pour cet hiver, l’incertitude persiste. « Comme les acteurs anticipent une baisse de production, les cours sur les marchés de gros augmentent », prévient Sylvain Le Falher. Le tarif réglementé de l’électricité, déjà augmenté de 2,5 % au 1er août dernier pour 20 millions de ménages, pourrait augmenter à nouveau le 1er février 2027. Toutefois, ces hausses ne devraient pas atteindre celles de 2022, période marquée par la sécheresse, la guerre en Ukraine et la crise des microfissures du parc nucléaire français. Les ménages se chauffant à l’électricité bénéficient d’une relative protection, contrairement à ceux utilisant le gaz ou le fioul, vulnérables aux variations géopolitiques et climatiques. Comme pour les salaires, l’énergie devient un poste budgétaire crucial pour les familles françaises.