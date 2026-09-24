Assurance habitation : hausse de 6,5 à 7,5 % prévue en 2027

Si vous résidez dans une région touchée par le retrait-gonflement des argiles, attendez-vous à une augmentation de votre assurance habitation de 6,5 % à 7,5 % en 2027. Ce chiffre reflète une réalité plus large : 55 % de la France est vulnérable à des phénomènes naturels que les assureurs doivent désormais prendre en compte. Le cabinet Addactis indique que cette augmentation dépasse largement l’inflation de 2,4 % enregistrée en août 2026 par l’INSEE.

Comprendre le retrait-gonflement des argiles : un risque pour 55 % de la France

Le retrait-gonflement des argiles est un phénomène géologique causé par les variations d’humidité du sol. En période de sécheresse, les argiles se contractent, puis gonflent avec le retour des pluies, provoquant des fissures dans les fondations des maisons. Bien que souvent invisibles pendant des mois, ces dommages peuvent être coûteux à réparer. Les données d’Addactis révèlent que ce risque concerne actuellement 10 à 12 millions de maisons individuelles en France.

Plus de la moitié du territoire français est exposée au retrait-gonflement, notamment dans le Sud-Ouest, le Centre et certaines zones du Bassin parisien. Cette situation redessine la carte des primes d’assurance, avec des augmentations tarifaires significatives pour les propriétaires de ces régions. Ce phénomène s’accentue avec le dérèglement climatique, marqué par des sécheresses prolongées suivies de pluies intenses depuis 2020.

Les assureurs modifient leurs modèles pour intégrer ce risque diffus. Contrairement aux catastrophes naturelles soudaines, le retrait-gonflement entraîne une sinistralité continue et difficile à prévoir. Les compagnies analysent la composition des sols et les projections climatiques pour ajuster les primes. Ainsi, deux maisons proches peuvent avoir des primes très différentes.

Les sinistres climatiques, facteur clé des augmentations

L’année 2026 a été marquée par des événements climatiques extrêmes : tempêtes, inondations, sécheresses, incendies de forêt, et même une tornade à Pomas dans l’Aude ont multiplié les sinistres. France Assureurs note que ces événements sont plus fréquents et coûteux, impactant directement les primes. Les ménages en subissent les conséquences.

Le coût unitaire des sinistres a augmenté de plus de 31 % en cinq ans, selon Olivier Moustacakis d’Assurland.com. Cette hausse touche la main-d’œuvre, les matériaux de construction et les normes énergétiques. Les assureurs intègrent ces coûts croissants dans leurs calculs pour 2027.

La fréquence et la gravité des sinistres augmentent, ce qui oblige les assureurs à provisionner davantage. Les modèles traditionnels deviennent obsolètes face à l’évolution rapide du climat, entraînant des hausses de primes pour reconstituer les réserves techniques.

Assurance habitation 2027 : des hausses inégales selon les régions

La hausse moyenne de 6,5 % à 7,5 % cache de grandes disparités régionales. Les propriétaires dans les zones à risque élevé, comme celles exposées au retrait-gonflement ou aux inondations, peuvent voir leurs primes augmenter de plus de 10 %, tandis que d’autres régions connaissent des hausses plus modestes de 4 % à 5 %. Cette différenciation traduit l’adaptation de l’assurance habitation à la géographie climatique française, impactant particulièrement les ménages modestes.

La taxe attentat, gérée par le FGTI, augmentera également, passant de 6,50 € à 8,50 € par an et par contrat d’assurance de biens au 1er janvier 2027. Bien que modeste, cette hausse s’ajoute à celle due aux sinistres climatiques, augmentant la charge pour les ménages avec plusieurs contrats.

Le dilemme des propriétaires : bien s’assurer ou prendre des risques

Face à l’augmentation des primes, certains propriétaires réduisent leurs garanties pour économiser : augmentation des franchises, suppression de garanties optionnelles, ou sous-évaluation des biens. Olivier Moustacakis conseille de comparer les offres et de négocier avec son assureur, mais tous ne sont pas en mesure de le faire.

La sous-assurance peut coûter cher : en cas de sinistre, les propriétaires doivent parfois financer eux-mêmes les réparations non couvertes. Dans les zones à risque, certains ménages modestes ne réparent pas entièrement leur logement, créant une précarité immobilière. Le coût social de cette sous-assurance dépasse largement les économies réalisées.

Vers une assurance habitation adaptée au climat ?

Les hausses prévues pour 2027 soulèvent des questions sur le modèle d’assurance actuel, basé sur la mutualisation des risques. Certains experts préconisent une tarification localisée, ajustée à chaque adresse, tandis que d’autres envisagent une intervention publique via un fonds de solidarité climatique. Le débat est ouvert, mais une chose est sûre : les propriétaires exposés au retrait-gonflement devront s’adapter à cette nouvelle réalité où le climat influence les prix de l’assurance.