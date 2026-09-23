70% des cadres français font du salaire leur priorité en 2026

Pour la première fois en dix ans, 70% des cadres français font du salaire leur priorité, à égalité avec l’équilibre vie-travail. Un basculement révélateur d’un malaise profond : 59% estiment que leur charge de travail a augmenté, tandis que leur pouvoir d’achat stagne depuis trente ans. Entre sentiment d’injustice et renoncements quotidiens, les cadres vivent une rupture du contrat social.

Face à une charge de travail croissante et des salaires stagnants, les cadres français ressentent une rupture dans le contrat social implicite qui les liait à leur employeur. Pour la première fois en dix ans, le salaire est devenu leur préoccupation principale, illustrant leur malaise. Un sondage Viavoice-Secafi publié ce lundi révèle que 70% des cadres considèrent leur pouvoir d’achat aussi important que l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, contre 52% il y a dix ans. Ce changement reflète un sentiment d’injustice croissant face à des efforts non reconnus.

Un contrat implicite rompu : plus de travail, même salaire

Les cadres, loin de travailler moins, constatent que leur charge de travail a augmenté, 59% d’entre eux affirmant que c’est le cas par rapport à 2025. Dans certains secteurs, cette pression est encore plus forte : +14 points dans le commerce, +16 points dans la fonction publique hospitalière. Les responsabilités s’accumulent, les projets se multiplient et les délais se raccourcissent, mais les salaires ne suivent pas cette tendance. L’écart entre l’investissement personnel et la reconnaissance salariale ne cesse de se creuser.

En outre, 27% des cadres travaillent plus de 45 heures par semaine sans compensation. Ces heures supplémentaires, souvent non comptabilisées et rarement rémunérées, deviennent la norme pour beaucoup. Les réunions s’enchaînent, les emails ne cessent jamais, et le télétravail brouille les frontières entre vie professionnelle et personnelle, entraînant un épuisement croissant sans contrepartie financière.

Le sentiment d’injustice : moitié des cadres se sentent sous-payés

Selon Agathe Le Berder, secrétaire générale adjointe de l’Ugict-CGT, « les qualifications ne paient plus dans ce pays et le fait d’être cadre n’est pas reconnu à sa juste valeur par le salaire. » Entre 1996 et 2024, le salaire net moyen des cadres du secteur privé n’a progressé que de 0,5% en euros constants, comparé à 13,9% pour l’ensemble des salariés. Ainsi, diplômes, expérience et responsabilités accrues ne se traduisent plus par une progression salariale significative.

La moitié des cadres estiment que leur rémunération ne reflète pas leur implication professionnelle. Plus préoccupant encore, 53% jugent que les critères de rémunération dans leur entreprise manquent de transparence. Cette opacité nourrit un sentiment d’arbitraire qui érode la confiance et alimente la démotivation.

Les conséquences concrètes : renoncements et dégradation de la qualité de vie

Le pouvoir d’achat en baisse oblige les cadres à faire des choix difficiles. Les vacances se raccourcissent, les sorties culturelles se raréfient, et les projets familiaux sont reportés. 71% des Français anticipent une dégradation de leur pouvoir d’achat dans les mois à venir, une inquiétude partagée par les cadres. Même la classe moyenne supérieure, longtemps épargnée, est maintenant confrontée à ces renoncements quotidiens.

Les dépenses essentielles, telles que l’alimentation et l’énergie, pèsent lourdement. 70% des Français citent l’alimentation comme le poste ayant le plus augmenté, suivie par le chauffage (49%) et les déplacements (46%, +20 points depuis janvier 2025). Pour les cadres, ces hausses impliquent de revoir leurs habitudes : acheter moins cher, consommer moins de viande, limiter l’usage de la voiture. Même avec un salaire de cadre, joindre les deux bouts devient un exercice délicat.

Pourquoi le salaire dépasse soudain l’équilibre vie-travail

Agathe Le Berder constate que, pour la première fois en dix ans, le salaire est devenu l’une des priorités principales des cadres, surpassant l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cette inversion montre que les cadres ne peuvent plus se permettre de privilégier leur bien-être quand leur niveau de vie se détériore. La progression du salaire en tant que priorité traduit une précarisation des classes moyennes supérieures. Le vertige du décrochage s’étend même à ceux qui semblaient à l’abri.

Les cadres de la fonction publique ressentent particulièrement cette frustration. Caroline Blanchot, secrétaire générale de l’Ugict-CGT, observe un mécontentement plus marqué chez les fonctionnaires cadres de catégorie A. Le gel du point d’indice et l’absence de revalorisation alimentent un ressentiment profond dans ce secteur. Sans mesures pour améliorer la transparence salariale et la reconnaissance du travail qualifié, le risque de fuite des talents augmente. Les cadres, autrefois fidèles à leur employeur, pourraient chercher ailleurs la rémunération qu’ils estiment mériter. En attendant, ils renoncent et ajustent leurs ambitions à la baisse, un gâchis humain et économique que la France ne peut se permettre.