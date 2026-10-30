Seiko UFO : l’audace des années 70, le temps en orbite

Il est des montres qui suivent leur époque. D’autres la dépassent. La Seiko UFO fait partie de ces créations à part, presque insolentes, nées dans les années 1970 comme un défi lancé aux codes établis. Avec son boîtier aux lignes extraterrestres et son chronographe automatique d’avant-garde, elle incarne une vision libre du temps ; un temps qui ne se contente plus d’être mesuré, mais qui s’affirme, s’expose, s’expérimente. Et lorsque le regard de Jean-Paul Belmondo s’y pose au cinéma, elle devient plus qu’une montre : un symbole.

Seiko : la révolution silencieuse venue du Japon. L’histoire de la Seiko est celle d’une rupture. Dans les années 1960-70, alors que l’horlogerie suisse domine encore largement, Seiko impose une vision différente : industrielle, précise, audacieuse. En 1969, la marque participe à l’une des plus grandes révolutions horlogères : la naissance du chronographe automatique. Là où l’Europe revendique ses propres avancées, Seiko développe en parallèle des calibres intégrés d’une modernité remarquable. Le calibre 6138, qui animera la UFO, incarne cette ambition. Doté d’une roue à colonnes et d’un embrayage vertical, il offre une précision et une fluidité rarement atteintes à l’époque, une architecture que l’on retrouve aujourd’hui encore dans la haute horlogerie. Ce mouvement n’est pas seulement technique. Il est une déclaration : le Japon n’imite plus, il invente.

UFO : une montre manifeste, entre design et rupture. Apparue au début des années 1970, la Seiko 6138-001X, rapidement surnommée “UFO”, doit son nom à son boîtier singulier. Large, rond, sans cornes apparentes, il semble flotter au poignet comme une soucoupe. Avec ses 44 mm, elle impose une présence rare pour l’époque, tout en restant étonnamment confortable grâce à cette construction intégrée. Son cadran renforce cette identité : deux compteurs asymétriques, une échelle tachymétrique colorée, une lisibilité directe, presque graphique. Mais la UFO n’est pas qu’un exercice de style. Elle est pensée comme un instrument complet : chronographe automatique, affichage jour-date, robustesse adaptée à un usage quotidien. Produite entre environ 1970 et la fin des années 1970, elle s’inscrit dans une décennie d’expérimentation où Seiko ose tout : formes, couleurs, technologies. Une anecdote méconnue renforce encore son aura : une publicité américaine controversée, mettant en scène un enfant retrouvant la montre de son père disparu, fut retirée tant elle touchait à une émotion profonde. Preuve que cette montre dépasse déjà sa fonction : elle devient un objet de mémoire.

Belmondo, le cinéma et la dimension émotionnelle. Il est des montres que l’on remarque. Et d’autres que l’on ressent. La Seiko UFO appartient à cette seconde catégorie, notamment grâce à son apparition au poignet de Jean-Paul Belmondo qui incarne Bob Saint-Clair dans Le Magnifique (1973). Mais au-delà de la montre elle-même, c’est une scène qui reste gravée. La toute première. Un agent secret du FBI, dans une cabine téléphonique au Mexique. Un hélicoptère surgit, l’arrache littéralement à la terre. Puis la chute, brutale, dans la mer. Et enfin, presque irréelle pour un regard d’enfant : le requin. Cette scène m’a marqué profondément. Elle avait quelque chose de violent, d’absurde, de fascinant à la fois. Une entrée en matière qui posait immédiatement le ton : ici, le réel bascule dans l’imaginaire. Et peut-être est-ce là que la Seiko UFO trouve toute sa place. Comme cette scène, elle appartient à une époque où tout semblait possible, où le cinéma, comme l’horlogerie, osait dépasser les limites du raisonnable. Chez Belmondo, la montre n’est jamais anodine. Elle accompagne une manière d’être au monde, une forme de liberté instinctive. Et la UFO, avec son design audacieux, devient presque une extension de cette énergie. Aujourd’hui encore, elle fascine. Non pas seulement pour sa technique ou son design, mais pour ce qu’elle transporte avec elle : des images, des sensations, des souvenirs. Et au fond, c’est peut-être cela, la véritable mesure du temps : ce qui reste en nous, longtemps après que les secondes se sont écoulées.