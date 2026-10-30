Mauvaise nouvelle pour les propriétaires : sortir vos poubelles trop tôt ou trop tard peut désormais vous coûter 68 €, même devant votre propre porte

Sortir son bac trop tôt ou oublier de le rentrer après le passage du camion expose, depuis le 5 juin 2026, à une amende de 68 euros. Avant cette date, la même infraction, même commise devant son propre domicile, ne coûtait que 35 euros.

Le durcissement découle du décret n° 2026-433 du 2 juin 2026, publié au Journal officiel le 4 juin et entré en vigueur dès le lendemain. Il fait passer ces manquements de la deuxième à la troisième classe de contravention, selon Service-public.fr.

Quatre comportements tombent sous le coup de cette nouvelle grille tarifaire :

déposer ses déchets dans un contenant inadapté, les sortir en dehors des jours ou horaires autorisés, ne pas respecter les consignes de tri, ou les laisser au pied des conteneurs plutôt qu’à l’intérieur (les textiles échappant à cette dernière règle).

Autant de gestes du quotidien que beaucoup de foyers accomplissent sans y penser.

Un barème qui grimpe selon la rapidité du paiement

L’amende de 68 euros n’est qu’un point de départ. Elle tombe à 45 euros en cas de paiement rapide, mais grimpe à 180 euros au-delà de 45 jours. Si l’affaire est portée devant le tribunal de police, faute de règlement ou en cas de contestation, le juge peut prononcer jusqu’à 450 euros.

Un cas particulier mérite l’attention : le bac laissé en permanence sur le trottoir, gênant piétons et poussettes à longueur de semaine. Cette pratique, distincte du simple retard à rentrer son conteneur, peut coûter jusqu’à 750 euros, toujours selon Service-public.fr.

La fiche officielle distingue bien ce non-respect des règles de collecte du véritable dépôt sauvage, lui aussi en forte hausse : 135 euros réglés dans les délais, jusqu’à 1 500 euros et confiscation du véhicule lorsque les déchets sont abandonnés à l’aide d’un véhicule.

Pas d’heure nationale, tout se joue localement

Il n’existe aucun horaire national de référence. Chaque commune ou intercommunalité fixe ses propres règles via son règlement de collecte, et le décret vise précisément le dépôt réalisé « sans respecter les conditions fixées par cette autorité ». À Paris, les bacs ne doivent pas rester sur le trottoir plus d’une heure avant le passage de la collecte, et doivent être rentrés dans les immeubles un quart d’heure après le passage des véhicules.

À Roubaix, la consigne veut qu’on sorte ses bacs la veille au soir et qu’on les rentre au plus tard le soir même, juste après le ramassage.

Concrètement, si une commune demande de présenter les bacs le mercredi à partir de 20 heures, les sortir le mercredi matin, à 17 heures, peut théoriquement constituer une infraction, même si les éboueurs passent quelques heures plus tard. Seules comptent les modalités fixées localement.

Beaucoup de foyers connaissent leur jour de ramassage sans forcément en connaître l’heure précise. Déposer un sac au pied d’un conteneur plein, utiliser un bac non conforme ou se tromper de tri expose aux mêmes sanctions. Certains règlements municipaux n’ont d’ailleurs pas encore été mis à jour et continuent d’afficher l’ancien montant de 35 euros, en décalage avec le texte entré en vigueur en juin.

Pour éviter la mauvaise surprise, il est recommandé de consulter le calendrier de collecte disponible sur le site de sa mairie, de son intercommunalité ou du syndicat qui gère les déchets, et d’y repérer non seulement le jour de passage mais aussi la plage horaire exacte de sortie et de rentrée des bacs.