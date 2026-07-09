Croissance mondiale : le FMI annonce une mauvaise nouvelle

Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance mondiale à 3 % pour 2026, contre 3,5 % en 2024-2025. La France ne devrait croître que de 0,6 %, pénalisée par la guerre au Moyen-Orient et sa situation budgétaire dégradée. L’intelligence artificielle compense partiellement ces chocs, mais crée une économie à deux vitesses.

La mauvaise nouvelle sur la croissance

L’économie mondiale ne devrait croître que de 3 % en 2026, selon les dernières prévisions du FMI publiées mercredi 8 juillet. Cette révision, 0,1 point de moins qu’en avril, marque un net ralentissement par rapport à la moyenne 2024-2025 qui atteignait 3,5 %. Pour la France, le diagnostic s’avère encore plus sombre : la croissance ne dépasserait pas 0,6 % cette année, bien en deçà des 0,7 % espérés par le gouvernement. Une stagnation qui interroge.

Qu’est-ce que le FMI ? Et pourquoi ses prévisions comptent

Le Fonds monétaire international surveille l’économie de 190 pays. Ses analyses influencent les décisions des gouvernements, des banques centrales et des investisseurs. Quand le FMI révise ses chiffres, les marchés réagissent immédiatement. Ses rapports, comme le World Economic Outlook publié deux fois par an, servent de boussole aux décideurs économiques mondiaux. Cette fois, l’institution basée à Washington tire la sonnette d’alarme sur plusieurs fronts simultanés.

Trois facteurs expliquent ce ralentissement de la croissance mondiale

Entre avril et juillet 2026, plusieurs événements ont modifié la donne économique. La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février, pèse lourdement sur les échanges. Parallèlement, l’intelligence artificielle redistribue les cartes entre pays technologiques et importateurs d’énergie. Enfin, les tensions commerciales fragmentent les circuits d’approvisionnement. Ces trois dynamiques se combinent pour créer une économie mondiale à plusieurs vitesses.

1. La guerre au Moyen-Orient fait monter les prix de l’énergie

Les prix de l’énergie restent supérieurs de 25 % à leur niveau d’avant le 28 février 2026. Cette hausse durable pénalise particulièrement les pays importateurs comme la France ou la Turquie. Le FMI table sur une réouverture du détroit d’Ormuz mi-juillet et un retour à la normale en mars 2027. Mais Deniz Igan, cheffe de la division des études économiques mondiales du FMI, prévient : « Jusqu’à présent, la situation est sous contrôle, mais cela n’élimine pas les risques, notamment liés à la guerre. » L’inflation mondiale devrait atteindre 4,7 % en 2026, soit 0,3 point de plus qu’anticipé en avril.

2. L’intelligence artificielle crée des gagnants et des perdants

Paradoxalement, les investissements massifs dans l’IA compensent partiellement le choc énergétique. « Nous observons une dynamique très forte dans le secteur technologique mondial, qui est un élément majeur venant contrebalancer les effets de la guerre », explique Deniz Igan. La Corée du Sud illustre ce phénomène : sa croissance a bondi à 7,5 % au premier trimestre 2026, portée par les exportations de semi-conducteurs et de matériel IA. Un chiffre quatre fois supérieur aux prévisions d’avril. Les États-Unis, Taïwan et quelques économies asiatiques captent l’essentiel de cette manne technologique. L’Europe, elle, reste à la traîne.

3. Les tensions commerciales fragmentent l’économie mondiale

La fragmentation des échanges internationaux s’accélère. Les pays réorganisent leurs chaînes d’approvisionnement en fonction d’alliances géopolitiques plutôt que d’efficacité économique. Cette recomposition coûte cher en productivité. Selon La Tribune, cette « économie fracturée » masque mal les déséquilibres croissants entre zones géographiques. La zone euro ne devrait croître que de 0,9 % en 2026, contre 1,4 % prévu en avril.

La France particulièrement affectée : comment ?

Avec 0,6 % de croissance attendue, la France se classe parmi les plus mauvais élèves européens. Le FMI se montre plus pessimiste que Paris et l’OCDE, qui tablaient respectivement sur 0,7 % et 0,9 % avant révision. Cette divergence d’analyse révèle des faiblesses structurelles ignorées par les prévisions gouvernementales.

Pourquoi la France grandit moins vite que prévu

L’Hexagone cumule les handicaps. Forte dépendance aux importations énergétiques, retard technologique face aux géants américains et asiatiques, compétitivité en berne. La France ne bénéficie ni du boom de l’IA comme la Corée du Sud, ni de la stabilité budgétaire allemande. Pire, le FMI n’anticipe aucune accélération en 2027, avec une croissance qui devrait rester sous la barre de 1 %. Une stagnation qui pourrait durer.

Déficit budgétaire : la France a les mains liées

Le déficit public français a atteint 5,1 % du PIB en 2025, deuxième plus élevé de la zone euro après la Belgique. La dette publique grimpe à 117,5 % du PIB. Ces chiffres privent l’État de marges de manœuvre pour relancer l’économie. Impossible d’investir massivement dans les infrastructures ou la transition énergétique sans aggraver la situation budgétaire. Un cercle vicieux qui contraint la France à l’austérité alors que ses voisins peuvent encore dépenser. Cette contrainte budgétaire pèse également sur les valorisations des entreprises françaises, comme l’illustre le report d’introduction en bourse de certains groupes.