La Banque de France alerte : les arnaques, c’est aussi durant l’été

Le 8 juillet 2026, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié une alerte sans précédent. Le message est clair : « L’été, les escrocs ne prennent pas de vacances ». Adossée à la Banque de France, cette institution qui surveille banques et assurances tire la sonnette d’alarme face à la multiplication des arnaques financières en ligne. Les préjudices atteignent plusieurs centaines de milliers d’euros par victime. La période estivale devient un terrain de chasse privilégié pour les fraudeurs qui exploitent l’inattention des vacanciers.

L’alerte officielle de l’ACPR : un cri d’alarme en pleine saison estivale

Pourquoi juillet 2026 ? L’analyse de la Banque de France

La date du 8 juillet 2026 n’a rien d’anodin. L’ACPR observe depuis plusieurs années une recrudescence systématique des escroqueries durant l’été. Les vacanciers consultent davantage internet pour préparer leurs départs, comparer des offres, rechercher des solutions de financement. Les escrocs profitent de cette activité accrue et de la baisse de vigilance naturelle en période de congés. Le régulateur prudentiel identifie un schéma récurrent : les fraudeurs intensifient leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche dès le mois de juin. L’objectif consiste à maximiser le nombre de victimes potentielles avant la rentrée.

Les trois types d’arnaque identifiés par le régulateur

L’ACPR distingue trois catégories principales de fraude. Les faux placements promettent des rendements exceptionnels, entre 8% et 15% annuels, sur des produits financiers inexistants. Les faux crédits attirent les emprunteurs en difficulté avec des taux défiant toute concurrence et des procédures simplifiées. Les faux rachats de crédits ciblent les ménages surendettés en proposant de regrouper leurs dettes à des conditions avantageuses. Dans les trois cas, le mécanisme reste identique : attirer, collecter, escroquer. Les sites frauduleux imitent parfaitement l’apparence d’établissements bancaires légitimes, rendant la détection difficile pour le grand public.

Comment fonctionnent les escrocs : le schéma en trois actes

Acte 1 : l’attraction par publicités trompeuses

Les fraudeurs investissent massivement dans la publicité digitale. Ils achètent des espaces sur Facebook, Instagram, Google Ads et même LinkedIn. Les annonces affichent des visuels professionnels, des logos contrefaits d’institutions connues, des témoignages clients fictifs. Un clic redirige vers un site web sophistiqué, doté d’un certificat SSL (cadenas de sécurité), d’une charte graphique soignée et de mentions légales copiées sur des sites authentiques. L’internaute ne détecte aucun signe d’alerte immédiat. La publicité ciblée permet aux escrocs de toucher précisément les profils vulnérables : retraités cherchant à placer leur épargne, jeunes actifs en quête de crédit immobilier, familles confrontées au surendettement.

Acte 2 : la collecte de données sensibles

Une fois sur le site frauduleux, la victime remplit un formulaire apparemment anodin. Le questionnaire demande nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email, situation professionnelle, revenus mensuels. Certains poussent l’audace jusqu’à réclamer le numéro de compte bancaire ou l’IBAN, sous prétexte de vérifier l’éligibilité à l’offre. Les données récoltées alimentent ensuite des fichiers revendus sur le dark web ou utilisés directement par les escrocs. En quelques minutes, l’arnaque financière se double d’un vol d’identité numérique aux conséquences durables.

Acte 3 : les demandes de virement et d’usurpation d’identité

Dans les 24 à 48 heures suivant la soumission du formulaire, la victime reçoit un appel ou un email. L’interlocuteur se présente comme conseiller bancaire, parfois même comme agent de l’ACPR. Il maîtrise un vocabulaire technique, connaît les données transmises, inspire confiance. Il annonce que le dossier est accepté mais requiert un virement initial pour « frais de dossier », « garantie de bonne foi » ou « assurance emprunteur ». Les montants varient entre 500 et 5 000 euros. Une fois le virement effectué, le fraudeur disparaît. Dans les cas les plus graves, les préjudices atteignent plusieurs centaines de milliers d’euros, notamment lorsque les escrocs obtiennent des accès complets aux comptes bancaires.

Les outils de protection mis à disposition par les autorités

ABE Infoservices : la plateforme officielle contre la fraude

Face à l’ampleur du phénomène, l’ACPR recommande la consultation systématique du site ABE Infoservices. Cette plateforme gouvernementale centralise les listes noires des entités frauduleuses identifiées par les autorités. Elle propose également des guides pratiques pour reconnaître les arnaques, des simulateurs permettant de vérifier la légitimité d’un établissement financier et un service de signalement en ligne. L’ACPR y publie régulièrement des alertes ciblées, détaillant les nouvelles techniques d’escroquerie observées. Les internautes peuvent y consulter « les listes noires des sites et entités identifiés comme frauduleux ou non autorisés », selon les termes du régulateur. L’outil devient indispensable avant toute souscription en ligne.

Les recommandations de l’ACPR pour se protéger

Le régulateur formule plusieurs consignes strictes. Première règle : ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires complètes (code de carte, identifiants de connexion, codes de validation) par téléphone ou email. Deuxième règle : vérifier systématiquement l’agrément de l’établissement sur le registre officiel de l’ACPR avant tout engagement. Troisième règle : se méfier des offres trop avantageuses, des promesses de rendement garanti, des procédures accélérées sans justificatif. Quatrième règle : privilégier les contacts directs avec sa banque habituelle plutôt que de répondre à des sollicitations non sollicitées. L’ACPR insiste également sur l’importance de signaler immédiatement toute suspicion, comme pour les arnaques aux climatiseurs en ligne récemment identifiées.