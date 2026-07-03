KNDS : le report de l’IPO révèle une interrogation sur les valorisations des sociétés de défense

Le 1er juillet 2026, KNDS a reporté son introduction en Bourse prévue à Paris et Francfort, en invoquant des conditions de marché défavorables dans le secteur européen de la défense. L’opération devait figurer parmi les grandes introductions européennes de l’année, avec une valorisation évoquée autour de 15 milliards d’euros. Le groupe affichait en 2025 un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros et un carnet de commandes de 33,1 milliards d’euros. À première vue, il s’agit d’un ajustement de calendrier. Le groupe franco-allemand, issu du rapprochement entre Nexter et Krauss-Maffei Wegmann, attendrait simplement une fenêtre plus favorable. Cette lecture est juste, mais incomplète. Le report de KNDS signale surtout un changement de phase dans le financement de la défense européenne. Après l’euphorie liée au réarmement, vient le temps de la sélection. Pourtant il y a tout juste un an à l’été 2025, Rothschild & Co chiffre les investissements mondiaux de capital-risque dans la défense à 28,4 Md$, soit une multiplication par 2,5 sur un an, après une croissance de 17 % en 2024. Que s’est-il passé ?

Un report qui dépasse son motif officiel

KNDS n’est pas un acteur périphérique. Le groupe porte des capacités terrestres centrales pour les armées européennes : chars Leopard, char Leclerc, artillerie Caesar, véhicules blindés, munitions, systèmes de combat terrestre et programmes de modernisation. Il concentre donc une partie du récit stratégique européen : retour de la guerre de haute intensité, besoin de masse, reconstitution des stocks, montée en cadence industrielle.

Ces éléments auraient dû soutenir le récit d’une introduction en Bourse presque naturelle. L’Europe augmente ses budgets militaires. Les besoins en blindés, artillerie, munitions et défense terrestre sont redevenus prioritaires depuis l’invasion de l’Ukraine. Les industriels doivent investir, recruter, sécuriser leurs approvisionnements et accélérer leur production.

Mais une introduction en Bourse ne finance pas seulement une ambition. Elle met une crédibilité à l’épreuve. Dans le cas de KNDS, les investisseurs ne devaient pas seulement acheter une exposition au réarmement européen. Ils devaient accepter une valorisation élevée, une gouvernance franco-allemande sensible, une forte dépendance à la commande publique et des cycles industriels longs. Le marché n’a donc pas rejeté l’actif. Il a refusé, au moins temporairement, d’en payer le prix attendu.

CSG a capté la fenêtre, KNDS arrive après

Le contraste avec Czechoslovak Group est immédiat. Le 23 janvier 2026, CSG a réussi son introduction sur Euronext Amsterdam, en levant 3,8 milliards d’euros pour une capitalisation de 25 milliards d’euros. L’opération a été présentée comme la plus grande introduction en Bourse jamais enregistrée dans le secteur de la défense. CSG a capté la fenêtre d’opportunité au bon moment. KNDS arrive après.

Ce décalage est révélateur de la rapidité de l’évolution du secteur. En janvier, le marché valorisait encore fortement le récit de la défense européenne : réarmement, autonomie stratégique, hausse des budgets, urgence capacitaire. Six mois plus tard, les investisseurs paraissent plus sélectifs. Ils ne regardent plus seulement l’environnement géopolitique. Ils examinent les marges, les cadences, les coûts d’exécution, la gouvernance, les risques de programme et la capacité réelle des industriels à transformer la demande politique en production livrée.

La même logique peut peser sur John Cockerill. Le groupe bénéficiait d’un contexte porteur depuis le rachat d’Arquus, finalisé le 2 juillet 2024, et d’un récit industriel cohérent autour d’une offre intégrée véhicules-tourelles. Mais la recherche d’un actionnaire minoritaire, confiée à Natixis Partners, pourrait être plus exigeante qu’attendu. L’opération envisagée, autour de 300 millions d’euros, ne porte pas seulement sur John Cockerill Defense mais sur l’ensemble du groupe John Cockerill, avec un objectif de soutien à la croissance et de réduction de l’exposition de la famille Serin. Elle intervient aussi après une acquisition d’Arquus financée par dette bancaire et dans un groupe qui doit continuer à soutenir des activités intensives en capital, notamment l’hydrogène. D’autant que le groupe reste pénalisé par un déficit d’innovation assumé, notamment dans la robotisation, les briques logicielles embarquées et la lutte anti-drones, où certaines réflexions internes auraient été abandonnées alors que le marché accélérait. Son réseau export demeure modeste comme en témoigne des synergies Arquus-JCD qui tardent à porter leurs fruits.

Pour un investisseur, la question ne sera donc pas seulement d’entrer dans la défense terrestre. Elle sera de savoir s’il accepte de porter une partie d’un effort financier plus large, avec ses contraintes de dette, d’intégration et de rentabilité dans un secteur moins porteur que prévu.

Une série de signaux a refroidi le secteur

Le report de KNDS intervient dans un environnement moins favorable pour les valeurs européennes de défense. L’exemple Rheinmetall a pesé dans la perception du marché. Le 24 juin 2026, l’Allemagne a abandonné le programme de frégates F126 après des retards, des surcoûts attendus et des risques jugés trop élevés. Dans la foulée, le titre Rheinmetall a fortement chuté, alors que le groupe était considéré comme bien placé pour reprendre une partie du dossier.

Ce signal est important parce qu’il rappelle une contrainte souvent sous-estimée : dans la défense, un programme politiquement souhaité ne devient de la valeur financière qu’une fois son exécution sécurisée. Tant que le contrat, le calendrier, le maître d’œuvre, les coûts et les livraisons restent incertains, la valorisation peut se retourner brutalement.

Un deuxième facteur tient à l’évolution du conflit russo-ukrainien. Les frappes ukrainiennes contre les raffineries et les dépôts russes ont contribué à une crise du carburant en Russie, avec des pénuries régionales, des restrictions et des hausses de prix dans certains territoires, notamment en Crimée occupée. Cette évolution ne signifie pas que la menace russe disparaît. Ce serait un contresens. Elle montre plutôt que la guerre est aussi devenue une guerre de vulnérabilités logistiques, d’énergie, de drones et de profondeur stratégique.

Pour les investisseurs, ce signal peut nourrir une question plus précise : quelle part de la croissance future ira aux chars lourds, à l’artillerie et aux blindés, et quelle part ira aux drones, aux munitions rôdeuses, à la défense antidrone, aux capteurs, à la guerre électronique et aux systèmes de frappe à distance ? Le sujet n’est donc pas de savoir si l’Europe doit se réarmer. Elle doit le faire. Le sujet est de savoir quelles capacités seront jugées prioritaires, finançables et rentables.

Le char lourd reste central, mais il n’est plus seul

KNDS porte une partie de l’héritage industriel du combat terrestre européen. C’est sa force. C’est aussi une interrogation pour le marché. Les chars lourds, les blindés et l’artillerie restent indispensables dans une guerre de haute intensité. L’Ukraine l’a montré. Mais le champ de bataille a également confirmé la vulnérabilité des plateformes coûteuses face aux drones, aux mines, aux frappes de précision et à la surveillance permanente.

La question n’est donc pas de savoir si le char est obsolète. La formule serait trop simple. La vraie question est de savoir comment le char, le blindé et l’artillerie s’intègrent dans un système plus large : drones de reconnaissance, brouillage, défense active, protection antidrone, guerre électronique, logistique robuste, munitions disponibles et commandement numérisé.

Pour KNDS, cet enjeu est central. Le groupe ne doit pas seulement convaincre qu’il produit des plateformes historiques. Il doit convaincre qu’il peut produire, intégrer ou fédérer l’architecture du combat terrestre futur.

Une souveraineté encore dépendante du marché

KNDS est un cas particulier parce qu’il concentre trois dimensions rarement alignées : l’actif industriel, l’outil de souveraineté et l’objet politique franco-allemand. Cette nature hybride fait sa valeur. Elle complique aussi son financement.

Quelques jours avant le report, la commission du budget du Bundestag avait soutenu l’entrée de l’État allemand à hauteur de 40 % dans KNDS, afin d’équilibrer la présence française et de renforcer le contrôle stratégique sur l’entreprise. L’opération boursière devait donc s’inscrire dans une architecture plus large : deux États au cœur de la gouvernance, une part ouverte aux investisseurs et une ambition de consolidation industrielle européenne.

Les marchés peuvent accompagner la souveraineté. Ils ne la financent pas par patriotisme. Ils demandent de la lisibilité sur les revenus, les coûts, la gouvernance, les programmes, les marges et la liquidité. Or la défense européenne reste marquée par les arbitrages nationaux, les programmes en coopération, les contraintes d’exportation, les dépendances aux budgets publics et les priorités parfois divergentes entre États.

Le report de KNDS ne prouve donc pas une défiance structurelle contre la défense. Il indique plutôt que le marché distingue désormais les récits faciles à raconter des dossiers plus difficiles à valoriser.

Vers le début d’un tri industriel et financier sur la composante terrestre ?

L’incident vaut moins par son ampleur que par ce qu’il révèle. La défense européenne entre dans une phase où la demande politique ne suffira plus à soutenir toutes les valorisations. Les groupes capables de convaincre les marchés pourront lever du capital, accélérer leurs investissements, absorber des concurrents, sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et financer leur montée en cadence. Les autres resteront plus dépendants du tempo budgétaire, des arbitrages nationaux et des équilibres entre États.

Cette différence peut devenir stratégique. Dans une industrie où la consolidation européenne reste lente, l’accès au capital peut déterminer la vitesse de croissance, la capacité d’acquisition et la résilience industrielle. Le paradoxe est donc clair : jamais la défense européenne n’a paru aussi indispensable, mais son financement reste fragile dès qu’il doit passer l’épreuve des marchés.

Le report de KNDS n’est pas un accident de calendrier. C’est un indicateur de maturité. L’Europe découvre que la souveraineté militaire ne se décrète pas seulement dans les discours budgétaires. Elle se finance, elle se gouverne, elle s’exécute. Et le marché commence à choisir les acteurs qu’il juge capables de tenir cette promesse.