Des prélèvements fantômes sur des milliers de comptes : les banques face à une erreur massive

Depuis le mercredi 28 janvier 2026, une alerte est apparue dans les applications bancaires de plusieurs établissements français, révélant des erreurs de paiement qui inquiètent de nombreux clients. Ces anomalies montrent que des paiements non autorisés sont apparus à tort sur des comptes bancaires depuis le 27 janvier 2026, touchant potentiellement des milliers de clients à travers le pays. Cette nouvelle, publiée par actu.fr, pose des questions sur la sécurité bancaire et l’efficacité des systèmes bancaires numériques actuels.

De quoi il s’agit

Des milliers de clients ont reçu des messages signalant l’apparition de paiements non reconnus sur leurs relevés bancaires. L’ampleur exacte de la faute reste floue, mais les premières estimations pointent vers plusieurs banques : la Caisse d’Épargne, Boursorama, le Crédit coopératif et la Banque Populaire. En l’absence de chiffres précis, l’inquiétude grandit chez les titulaires de comptes.

Plusieurs établissements ont tenté de rassurer leur clientèle en indiquant qu’il ne s’agit pas d’un piratage. La Caisse d’Épargne a par exemple affirmé qu’un acteur bancaire non nommé serait responsable de ces erreurs de transactions.

Ce que font les banques

Les banques concernées ont mis en place des mesures pour contrôler et corriger le problème. Dans une déclaration, la Caisse d’Épargne indique que « tout est mis en œuvre pour annuler automatiquement lesdites transactions et rétablir les comptes dans les meilleurs délais ». De son côté, Boursorama a demandé à ses clients de ne pas « contester les opérations concernées », en assurant qu’une régularisation est en cours. Les établissements travaillent en étroite collaboration avec l’acteur bancaire impliqué pour corriger la situation rapidement.

Cette coopération entre banques vise à restaurer la confiance des clients. La promesse d’une remise en état rapide des comptes peut rassurer certains, mais la prudence reste de mise tant que le problème n’est pas entièrement réglé.

Que faire si vous êtes concerné

Même si les banques affirment qu’il ne s’agit pas d’un piratage, l’apparition de transactions non autorisées reste préoccupante et pourrait être associée à une fraude bancaire. Il est conseillé de surveiller ses comptes de près et de contacter sa banque en cas de doute. Pour ceux qui continuent à rencontrer des problèmes, la recommandation est de « contacter directement son établissement bancaire » pour obtenir plus d’informations.