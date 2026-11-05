Désinformation : comment les réseaux sociaux ont industrialisé la manipulation des opinions

Faux comptes, réactions artificielles, contenus générés par intelligence artificielle : la manipulation de l’opinion est devenue une activité industrialisée. Mais sa véritable efficacité repose sur un facteur beaucoup plus ancien que les algorithmes : nos émotions. C’est l’un des constats développés par Hervé Mafille dans Les émotions sous influence.

Peut-on fabriquer l’apparence d’un mouvement d’opinion avec quelques centaines d’euros ? Les travaux consacrés aux marchés de la manipulation numérique montrent que la création artificielle d’engagement est désormais accessible à des acteurs disposant de moyens relativement modestes.

Dans son ouvrage Les émotions sous influence, Hervé Mafille reprend notamment les résultats d’une étude du Centre d’excellence de l’OTAN pour la communication stratégique. Selon les chiffres présentés dans le livre, une expérimentation aurait permis de générer environ 99 000 interactions frauduleuses pour une dépense de 252 euros.

Au-delà du montant, ce résultat illustre une transformation majeure : l’influence numérique n’est plus réservée aux États ou aux organisations disposant de moyens considérables. Elle peut être achetée, organisée et diffusée à grande échelle.

Quand la popularité devient artificielle

Sur les réseaux sociaux, la visibilité constitue une forme de pouvoir. Une publication largement commentée semble importante. Une vidéo massivement partagée paraît digne d’attention. Un message soutenu par des milliers de comptes peut donner l’impression qu’une opinion est devenue majoritaire.

Or, ces signaux de popularité ne reflètent pas nécessairement une adhésion spontanée. Les services de manipulation permettent d’acheter des vues, des abonnés ou des commentaires. Ils peuvent ainsi créer une illusion de consensus ou donner à une controverse une importance disproportionnée.

Le mécanisme devient particulièrement efficace lorsque des utilisateurs authentiques commencent à relayer le contenu. Une opération artificiellement amorcée peut alors se prolonger par une diffusion bien réelle.

La manipulation ne consiste donc pas seulement à produire un message trompeur. Elle cherche à créer les conditions de sa circulation. Et pour obtenir cette circulation, l’émotion représente un puissant accélérateur.

L’économie de l’attention favorise les réactions immédiates

Les plateformes numériques évoluent dans un environnement où l’attention constitue une ressource économique. Les contenus capables de retenir les utilisateurs, de susciter des commentaires ou de provoquer des partages disposent d’un avantage considérable.

Dans ce contexte, les messages qui provoquent une réaction émotionnelle intense peuvent bénéficier d’une visibilité accrue. L’indignation pousse à dénoncer. La peur incite à avertir ses proches. La colère encourage à prendre position. Le sentiment d’appartenance conduit à soutenir et à diffuser les messages de son groupe.

Ces comportements sont profondément humains. Mais ils peuvent être anticipés et exploités. C’est précisément ce qu’analyse Hervé Mafille : les opérations d’influence s’appuient sur des mécanismes psychologiques préexistants, que les outils numériques rendent plus rapides et plus puissants.

L’intelligence artificielle change l’échelle du problème

L’essor de l’intelligence artificielle générative ajoute une dimension supplémentaire. La production de textes, d’images et de vidéos convaincants devient plus accessible. Les contenus peuvent être adaptés à différents publics et déclinés sous de multiples formes.

L’IA ne crée pas à elle seule la manipulation. Elle peut toutefois en faciliter l’automatisation et en réduire certains coûts. La difficulté pour les citoyens ne consiste donc plus seulement à repérer une information manifestement fausse. Il faut également apprendre à identifier les procédés qui donnent à un contenu une apparence de crédibilité ou d’urgence.

Une vidéo spectaculaire peut être authentique mais sortie de son contexte. Une information exacte peut être présentée de manière trompeuse. Un commentaire apparemment spontané peut appartenir à une campagne coordonnée. Face à cette complexité, la vérification des sources demeure indispensable. Mais elle ne suffit pas toujours à expliquer pourquoi nous sommes tentés de croire ou de partager certaines publications.

Apprendre à ralentir

C’est ici que Les émotions sous influence apporte une perspective complémentaire.

Hervé Mafille invite le lecteur à observer le moment où une information déclenche une réaction personnelle. Pourquoi ce message provoque-t-il une telle colère ? Pourquoi semble-t-il confirmer immédiatement une conviction déjà présente ? Pourquoi ressent-on le besoin de le partager sans attendre ? Ces questions introduisent une distance entre l’émotion et l’action.

L’auteur défend ainsi une forme d’immunité informationnelle fondée sur des réflexes simples : identifier la source, rechercher des éléments contradictoires et éviter de transformer une émotion immédiate en certitude.

Dans un univers numérique où tout encourage à réagir rapidement, prendre quelques instants pour réfléchir peut devenir un véritable acte de résistance. Car si la manipulation des opinions est désormais industrialisée, son efficacité dépend encore largement d’un comportement individuel : notre décision de croire, de commenter ou de partager.