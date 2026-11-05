Brad Pitt a acquis un domaine de 500 hectares pour 60 millions de dollars et l’a converti en une réserve agricole viticole sans pesticides

Brad Pitt a obtenu une victoire judiciaire clé dans la bataille qui l’oppose à Angelina Jolie pour le contrôle de la société propriétaire de Château Miraval, le domaine viticole qu’il a transformé en référence mondiale de la viticulture durable. La décision, rendue en juin 2026, intervient après près de quatre ans de procédure devant les tribunaux.

Le litige remonte à février 2022. Après leur séparation, Angelina Jolie avait vendu sa participation de 50 % dans la société vinicole à Tenute del Mondo, une filiale du groupe de l’homme d’affaires Yuri Shefler. Pitt avait alors contesté cette cession, affirmant qu’un pacte entre les deux ex-conjoints interdisait toute vente d’actions sans l’accord mutuel des parties, explique La Nacion.

L’acteur réclamait 35 millions de dollars de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’exploitation du vignoble. De son côté, Jolie défendait simplement son droit de vendre sa part.

Le différend n’a jamais entamé la valeur de la propriété ni sa réputation sur le marché du vin. Et pour cause : Château Miraval, situé à Correns en Provence, s’est imposé en une décennie comme un cas d’école de la rentabilité durable dans le secteur du luxe.

Une alliance avec les Perrin pour bannir herbicides et pesticides

Pitt avait acquis ce domaine de 500 hectares en 2008, alors avec Jolie, pour un investissement proche de 60 millions de dollars. La propriété mêle forêts autochtones, oliveraies centenaires, champs de culture et un château historique qui sert de centre des opérations. À l’époque, l’exploitation produisait environ 150 000 bouteilles par an, pour un public restreint.

L’acteur a imposé dès le début de sa gestion un modèle sans herbicides, pesticides ni produits chimiques de synthèse. Pour y parvenir, il a scellé une alliance avec la famille Perrin, viticulteurs de longue tradition en France. La collaboration a dépassé le simple apport de capital : Pitt s’est impliqué dans chaque détail technique et esthétique, de la supervision de l’élaboration du vin jusqu’au design des étiquettes et des emballages.

Les vignobles biologiques du domaine ont depuis obtenu les certifications Côtes de Provence et Coteaux Varois, deux labels à fort prestige dans l’industrie internationale du vin. Le domaine produit aussi de l’huile d’olive selon des normes écologiques strictes.

Le tournant commercial s’est joué en 2013, avec le lancement du rosé Miraval 2012. Le jour de la mise en vente, le site de la marque a écoulé un lot de 6 000 bouteilles en seulement cinq heures. Cent mille unités supplémentaires ont été distribuées dans des commerces et restaurants exclusifs à travers le monde. Le domaine écoule désormais environ dix millions de bouteilles par an, un volume sans commune mesure avec la production initiale.

Cette trajectoire a transformé Château Miraval en un élément de l’économie régionale provençale. Le domaine reste également le lieu où Pitt et Jolie s’étaient mariés, dans le sud de la France. Plus d’une décennie après l’achat initial, l’exploitation continue de fonctionner à plein régime malgré la procédure judiciaire engagée par ses deux anciens propriétaires.