Distributeurs de billets : cette obligation discrète change tout pour les clients des banques

Les distributeurs automatiques de billets (DAB) restent un pilier de notre quotidien, ils facilitent l’accès rapide aux espèces. Les espèces représentent encore 43 % des transactions en France, mais ce mode de paiement fait face à une modernisation inévitable. Avec une forte directive européenne visant à améliorer l’accessibilité de ces machines, et dans un contexte de réduction de l’utilisation des espèces, une nouvelle dynamique s’installe.

Accessibilité : ce qui change et pour quand

D’après Presse Citron, la directive européenne a imposé aux banques françaises d’appliquer les nouvelles règles établies depuis le 28 juin 2025. Les contrats ou services déjà en place bénéficient d’une période de grâce jusqu’au 28 juin 2030.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille au respect de ces normes, avec des amendes pouvant atteindre 1 500 € par infraction (par machine non conforme).

Chaque DAB doit obligatoirement intégrer des fonctionnalités telles que :

des instructions vocales,

la possibilité de brancher un casque audio,

des options de personnalisation des contrastes et de grossissement du texte,

une interface simplifiée pour les personnes ayant des troubles cognitifs.

Ces changements sont qualifiés de « vrai pas en avant » en matière d’accessibilité.

Où en est la conformité et ce qui va changer

Selon la Fédération bancaire française (FBF), la majorité des DAB modernes respectent déjà les normes européennes. Néanmoins, des difficultés se posent pour les modèles plus anciens qui risquent de ne plus être conformes.

Ces appareils pourront continuer d’être utilisés jusqu’à expiration naturelle de leur durée de vie, limitée à 15 ans, pour les installations antérieures au 28 juin 2025.

Les banques modernisent leurs réseaux

Face à une baisse marquée des paiements en espèces, des banques comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC cherchent à optimiser leurs réseaux de DAB. Cette initiative, appelée Cash Services, prévoit l’installation de 7 000 nouvelles machines d’ici 2026, capables non seulement de distribuer des billets mais aussi de gérer les dépôts de chèques et d’espèces.

Les grandes banques, telles que BNP Paribas et Société Générale, collaborent pour créer un réseau d’automates innovants appelés Cash Services, visant à réduire les coûts d’entretien tout en répondant aux besoins des clients. L’évolution des services bancaires soulève également des enjeux économiques.

Toutefois, environ 3 000 DAB plus anciens seront retirés du service, dans l’optique de réduire les coûts sans nuire à la proximité. Les nouveaux modèles intégreront des fonctionnalités avancées, comme la reconnaissance de la banque du client, tout en garantissant un service de gratuité hors réseau. Une offre dédiée permet aussi aux collectivités locales de maintenir un service financier de proximité, même en l’absence d’agence bancaire.