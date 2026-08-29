« Du jamais-vu depuis Disneyland Paris » : ce que préparent Mohammed ben Salmane et Emmanuel Macron dépasse tout ce qu’on imaginait

Emmanuel Macron a annoncé, lundi 24 août 2026, la construction de trois parcs à thème à Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise. L’un d’eux sera consacré à l’univers des mangas, avec un espace dédié à Dragon Ball. L’annonce a été diffusée par le président de la République sur X : « Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Vous savez aussi ma détermination à attirer en France les investissements qui créent des emplois et rendent possibles les projets les plus ambitieux. »

Le montant annoncé de l’investissement s’élève à 6 milliards d’euros, pour un total de 22 000 emplois créés selon le chef de l’État. Le projet est financé par l’Arabie saoudite via l’organisme Qiddiya. Les thèmes des deux autres parcs n’ont pas été précisés.

Le parc consacré à l’univers Dragon Ball doit s’implanter sur le site de l’ancien parc Mirapolis, fermé il y a 35 ans après avoir abrité la statue géante de Gargantua. Le chantier doit s’étaler sur plusieurs années, sans calendrier arrêté à ce stade.

Macron a comparé l’ampleur de l’opération à celle de Disneyland Paris, parlant de « du jamais-vu depuis Disneyland Paris » et d’une nouvelle destination mondiale. Il a présenté le projet comme relevant du programme Choose France : « C’est tout le sens de Choose France : aller chercher les projets les plus ambitieux et faire de la France le pays où ils deviennent réalité. […] Nous n’avons pas fini de surprendre le monde. Très fier de cette réussite. »

Une annonce hors normes. Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Vous savez aussi ma détermination à attirer en France les investissements qui créent des emplois et rendent possibles les projets les plus ambitieux. Avec l’Arabie saoudite, nous faisons une annonce sans… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2026

Une idée née d’une conversation à Riyad

Le projet trouve son origine dans une discussion entre Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane en décembre 2024, à Riyad. Les deux dirigeants y auraient découvert une passion commune pour les mangas, et notamment pour Dragon Ball Z, selon une conseillère du président citée par l’Agence France-Presse.

L’annonce intervient en marge de la visite officielle à Paris du prince héritier saoudien, surnommé MBS. Dimanche soir, les deux hommes avaient assisté ensemble à la finale de l’Esports World Cup au Grand Palais, organisée pour la première fois hors d’Arabie saoudite.

Lundi, ils ont présidé la première réunion du Conseil de partenariat stratégique franco-saoudien, créé lors de la visite de Macron à Riyad fin 2024. Une déclaration conjointe a appelé à une « solution négociée » sur l’Iran et à la mise en œuvre de l’accord sur le désarmement du Hamas à Gaza, tout en exigeant la fin de la colonisation israélienne.

Paris et Riyad doivent aussi co-organiser une conférence de soutien aux forces armées libanaises, repoussée sine die en mars dernier en raison de la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Interrogée sur le choix de confier ce projet à Riyad malgré les critiques sur le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains, la présidence française a mis en avant que la France en serait la bénéficiaire, précisant : « À aucun moment quand on attire un projet, on cherche à donner des leçons ailleurs. »

Plusieurs syndicats de journalistes français ont qualifié cette visite de provocation. MBS a été mis en cause par le renseignement américain pour l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué au consulat saoudien d’Istanbul, ce qu’il a toujours nié. Sa réception à l’Élysée en 2022 avait déjà suscité la colère d’ONG de défense des droits humains.

Le royaume saoudien cherche par ailleurs à renforcer son autonomie diplomatique en développant ses relations avec Washington, Pékin, Moscou, la Turquie et le Pakistan. Sur le site où trônait autrefois Gargantua, les visiteurs pourraient un jour croiser Goku et Vegeta.