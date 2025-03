e-commerce : Black Friday record aux États-Unis

Les dépenses en ligne pour le Black Friday ont atteint un sommet inédit aux États-Unis cette année. Selon Adobe Analytics, les consommateurs ont dépensé 10,8 milliards de dollars en ligne, soit une hausse de 10,2 % par rapport à 2022. Cette tendance confirme l’importance croissante des plateformes numériques dans les habitudes d’achat des Américains, éclipsant peu à peu les traditionnelles ruées dans les magasins physiques.

Les consommateurs américains plébiscitent les achats numériques

« Franchir la barre des 10 milliards de dollars est une étape importante pour le commerce électronique, surtout pour une journée comme le Black Friday, historiquement centrée sur les achats en magasin », a expliqué Vivek Pandya, analyste chez Adobe Digital Insights. Adobe, qui analyse les données issues de plus de 1.000 milliards de visites sur les sites de vente au détail aux États-Unis, a observé un afflux massif d’achats via smartphones, ordinateurs et autres appareils connectés.

Cette explosion des ventes en ligne profite directement aux géants du commerce électronique tels qu’Amazon et Walmart. Ce dernier, qui compte plus de 4.700 magasins aux États-Unis, a renforcé ses investissements dans la livraison à domicile et les solutions numériques pour capter une part accrue du marché en période de fêtes. La concurrence entre détaillants est plus féroce que jamais, alors que les consommateurs affluent pour profiter de remises spectaculaires.

Les géants du commerce électronique en première ligne

Les produits les plus prisés lors de cette journée incluent des articles de beauté, des appareils électroménagers, des jouets et des bijoux. Adobe a notamment relevé une hausse spectaculaire des ventes de jouets (+622 % par rapport aux niveaux moyens d’octobre), suivie par les bijoux (+561 %) et les appareils électroménagers (+476 %). En parallèle, les produits de maquillage, de soins capillaires et de soins de la peau figurent également parmi les catégories les plus populaires.

Le Black Friday, journée emblématique qui marque le coup d’envoi des achats de fin d’année, semble s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour le commerce électronique. Cette transition vers le numérique s’inscrit dans une tendance plus large amorcée depuis plusieurs années, accentuée par des comportements d’achat de plus en plus orientés vers le côté pratique et la rapidité.

Pour les consommateurs, cette journée reste une occasion de trouver des cadeaux pour toute la famille avant Noël. Ce record de 10,8 milliards de dollars dépasse largement les performances des années précédentes : 9,8 milliards en 2023 et 9,1 milliards en 2022. Avec des résultats aussi impressionnants, le Black Friday s’impose comme un baromètre de l’évolution des habitudes d’achat et un indicateur clé de la santé du commerce électronique aux États-Unis.