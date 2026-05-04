Chef Peper, le militaire influenceur sort son livre !

Le CHEF PEPER et GUILLAUME MALKANI viennent de publier « PEPER, LE MILITAIRE INFLUENCEUR » aux éditions Mareuil. Le Chef Peper a servi 18 ans dans les Troupes de Marine, a connu le feu en OPEX et est désormais l’influenceur militaire le plus suivi, comptant une communauté de 7 millions d’abonnés. Guillaume Malkani est un ancien officier de l’armée de Terre, auteur de plusieurs ouvrages et cadre de l’association « Vétérans de France » (dont l’ouvrage éponyme a été publié aux éditions Valeurs Ajoutées).

Pourquoi avoir décidé de vous lancer l’un et l’autre dans ce projet commun ?

PEPER : On s’est lancé dans le projet parce qu’il y a deux ans, Guillaume m’a proposé de faire un livre. Et comme il avait déjà publié plusieurs ouvrages, il n’en était pas à son coup d’essai, je trouvais opportun de faire un livre avec Guillaume. Car j’ai toujours eu un problème, lorsque je formule ma pensée, c’est toujours direct et abrupt : sujet, verbe, complément… Et il y a deux ans, la période n’était pas encore propice à la publication de cet ouvrage. J’étais encore militaire d’active. Aujourd’hui, j’ai quitté l’institution (récemment), et je tenais à laisser une trace. Je songe à mes enfants, à ma famille. Je voulais m’exprimer et transmettre mon expérience aux plus jeunes, et ce, par le biais d’un autre média. L’ouvrage m’a semblé venir compléter les vidéos d’Internet.

GUILLAUME : On s’était rencontré à plusieurs reprises, on avait notamment échangé autour des productions et du livre « Vétérans de France ». Et au fil de nos discussions, je me suis rendu compte que Peper, c’était certes un humoriste militaire très doué, mais aussi un vétéran au vécu passionnant. Je me suis dit qu’il serait intéressant de développer le personnage qui n’est pas un simple influenceur, mais bien un militaire aguerri, un vétéran éprouvé, un père de famille exemplaire et, désormais, un influenceur pas comme les autres. Un influenceur militaire !

Quel a été le moment le plus complexe du processus d’écriture ?

PEPER : Le plus complexe ? Il n’y en a pas vraiment eu… La plus problématique la plus importante fut de nous libérer du temps, avec le quotidien, le travail, la famille…

GUILLAUME : La phase d’écriture la plus dense, ce fut de trouver le bon « ton ». Il fallait évoquer la jeunesse tumultueuse, la découverte didactique du monde militaire, les phases d’opérations parfois très éprouvante voire violentes, la vie de famille puis les réseaux sociaux. Il fallait également trouver une manière de coller à l’esprit des vidéos d’Internet. En cela, on a opté pour un style direct, et de réguliers encarts qui brise le 4e mur au fil du récit. Peper s’adresse ainsi directement au lecteur, rebondissant sur le récit que ce dernier vient de lire. Cela dynamise le récit et fait écho à ses vidéos dans lesquelles Peper s’adresse directement, face caméra, à sa communauté.

PEPER, comment avez-vous sélectionné les anecdotes proposées dans le livre ?

En réalité, je ne suis pas le genre de gars qui dévoile ses anecdotes à tour de bras. En réalité, je n’ai pas tant d’anecdotes que cela à l’esprit. Mais en travaillant avec Guillaume, et au fil de nos échanges introspectifs, beaucoup de souvenirs et d’anecdotes me sont revenus. On en a ensuite sélectionné un certain volume, afin de conserver celles qui illustraient le mieux le propos afin de vulgariser ces dix-huit ans passés dans l’infanterie de Marine, et notamment au 2e régiment d’Infanterie de Marine (2e RIMa).

GUILLAUME, comment avez-vous défini le rythme, la structure et le chapitrage de l’ouvrage ?

Comme l’évoque Peper, on a travaillé de manière chronologique, en illustrant continuellement le propos par de l’anecdote vivante. Le récit se veut dynamique, fluide et très abordable. Tout ce qui touche à l’institution militaire est quelque peu vulgarisé. Il y a neuf chapitres, et l’on suit le parcours de Peper, de sa jeunesse à son engagement, ses premières OPEX et ses nombreuses actions de combat en Centrafrique – sans oublier une mission spécifique avec les forces spéciales, puis le séjour de deux années en Guyane – et toutes ces aventures dans la jungle, la vie de famille et le domaine de l’influence militaire. C’est le récit d’un soldat, d’un père de famille et d’un influenceur « pas comme les autres »…

PEPER, à qui s’adresse ce livre ?

À tout le monde ! Militaires d’active et de réserve, compagnes (ou compagnons) de militaires quant au prisme « famille », qui est l’une des toiles de fond de l’ouvrage, aux jeunes qui envisagent de s’engager ou qui s’intéressent au milieu militaire, etc. Au plus grand nombre. J’ai voulu que les gens découvrent le quotidien d’un soldat. J’ai souhaité casser les idées reçues, expliquer les codes, et, me concernant, le rythme de vie dans une compagnie de combat. Et c’est un RETEX comme on dit à l’armée, le « retour d’expérience » d’un militaire de l’armée régulière (distincte des récits de forces spéciales, même si je suis un peu spécial…) En librairie, on observe beaucoup de livres qui évoquent les opérateurs des unités non conventionnelles. On en trouve moins les soldats dits conventionnels alors qu’il s’agit de la majorité des effectifs de notre belle Armée.

GUILLAUME, que retenez-vous de cette collaboration ?

Vingt heures d’entretiens, neuf mois de rédaction, une sélection drastique de photographies pour le livret photos central, un long chapitre écrit avec Fanny, la « base arrière » de Peper, et une préface extraordinaire du Général Bruno Heluin, ancien chef de corps du 2e Régiment d’Infanterie de Marine – qui, lieutenant, chargea à la baïonnette le 27 mai 1995 sur le pont de Vrbanja à Sarajevo, avec ses hommes, pour libérer des casques bleus français pris en otages par les Serbes…

Je retiens aussi que Peper, derrière ses blagues et ses sketchs humoristiques, est un homme d’honneur. Un soldat loyal et un chef très humain. J’espère que l’ouvrage interpellera un large public !