Donald Trump menace d’imposer des droits de douane de 25% sur les véhicules européens

Donald Trump a annoncé vendredi sa volonté de porter à 25% les droits de douane sur les véhicules importés d’Europe, accusant Bruxelles de manquer à ses engagements commerciaux. Cette décision ravive brutalement les tensions économiques transatlantiques et ouvre un nouveau chapitre dans la guerre commerciale que mène Washington contre ses partenaires européens.

Le locataire de la Maison-Blanche justifie cette mesure par la violation présumée de l’accord de Turnberry, paraphé en juillet dernier avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Négocié sur les greens écossais du milliardaire américain, cet arrangement prévoyait initialement un plafonnement des droits de douane à 15% sur la plupart des véhicules européens.

« Puisque l’Union européenne ne respecte pas notre accord commercial pleinement conclu, j’augmenterai la semaine prochaine les droits de douane sur les voitures et camions européens entrant aux États-Unis », a déclaré Donald Trump sur Truth Social. Le président s’est dit « ravi » de franchir ce nouveau cap dans sa stratégie de confrontation.

L’industrie automobile allemande dans la ligne de mire

Cette offensive tarifaire frappe de plein fouet l’Allemagne, première puissance exportatrice européenne vers le marché américain. Berlin concentre entre 50 et 60% de la valeur totale des automobiles européennes importées outre-Atlantique, avec quelque 450 000 véhicules acheminés annuellement selon la Fédération de l’industrie automobile allemande.

L’annonce trumpienne survient dans un climat diplomatique délétère avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Ce dernier avait vertement critiqué la stratégie américaine en Iran, estimant que les États-Unis avaient essuyé une « humiliation » face à Téhéran ; une saillie qui avait provoqué l’courroux présidentiel américain.

Les analystes économiques anticipent que cette escalade tarifaire pourrait amputer l’industrie automobile allemande de près de 15 milliards d’euros de production. Un revers considérable pour une économie déjà affaiblie par une croissance anémique et les séquelles persistantes de la crise énergétique.

Un accord commercial remis en question

L’accord estival avait été perçu comme un compromis inéquitable favorisant outrageusement Washington. Les dirigeants européens avaient justifié ces concessions par l’impérieuse nécessité de préserver le soutien américain à l’Ukraine face à l’expansionnisme russe. Néanmoins, ce texte demeure en suspens, faute de ratification unanime des États membres.

Si le Parlement européen avait accordé son aval en mars, il l’avait assorti de multiples verrous et d’une clause de caducité fixée à mars 2028. Cette circonspection reflète les volte-face récurrentes de l’administration Trump et les incertitudes juridiques, la Cour suprême ayant invalidé certaines mesures douanières pour excès de pouvoir présidentiel.

Une stratégie protectionniste assumée

Cette nouvelle escalade tarifaire épouse parfaitement la philosophie économique trumpienne, qui érige les droits de douane en arme diplomatique de premier plan. Le président ménage toutefois une échappatoire : « Il est clairement entendu que les véhicules fabriqués dans des usines américaines échapperont à toute taxation ».

Cette approche vise manifestement à contraindre les constructeurs européens à délocaliser leur production sur le territoire américain. Une méthode éprouvée lors du premier mandat présidentiel, quand plusieurs groupes automobiles avaient dû consentir des investissements massifs dans l’industrie américaine.

Cette nouvelle donne se caractérise par une augmentation substantielle des droits de douane , de 15% à 25%, touchant spécifiquement les véhicules européens. L’Allemagne, qui concentre la majorité des exportations automobiles européennes vers les États-Unis, pourrait subir des pertes colossales, estimées à 15 milliards d’euros. Seuls les véhicules assemblés sur le sol américain bénéficieront d’une exemption tarifaire.

Des répercussions économiques majeures attendues

Au-delà du secteur automobile, cette escalade risque d’ébranler l’architecture commerciale transatlantique dans son ensemble. Donald Trump multiplie les théâtres de tension économique, cherchant potentiellement à détourner l’attention de la flambée énergétique qui frappe les consommateurs américains.

Le prix moyen du gallon d’essence culmine désormais à 4,39 dollars, soit une progression vertigineuse de 47% en deux mois, bien loin des 2 dollars promis durant la campagne présidentielle. Cette inflation énergétique érode le pouvoir d’achat des Américains à l’approche d’échéances électorales cruciales.

L’eurodéputé allemand Bernd Lange, qui préside la commission du commerce international, a fustigé cette « provocation inacceptable », exhortant l’Europe à « riposter avec détermination pour sauvegarder notre tissu économique et nos emplois ».

L’Europe face au défi de la riposte

Bruxelles se trouve prise dans un étau diplomatique. Officiellement, l’Union européenne maintient qu’elle honore scrupuleusement ses engagements commerciaux, tout en se réservant des mesures de rétorsion si Washington persiste dans cette voie conflictuelle.

Cette crise commerciale révèle la fragilité des équilibres géopolitiques contemporains. Dans un monde où les interdépendances économiques s’entrecroisent, les décisions unilatérales de Donald Trump menacent de générer des ondulations bien au-delà du seul secteur automobile, rappelant les avertissements du roi Charles III sur les risques d’une diplomatie économique agressive.

L’industrie automobile européenne, déjà confrontée aux défis de la transition énergétique et à l’offensive asiatique, devra désormais composer avec cette nouvelle contrainte tarifaire. Une épreuve supplémentaire pour des constructeurs qui misaient sur le dynamisme du marché américain pour compenser l’atonie de la demande européenne. Cette situation n’est pas sans rappeler les stratégies d’investissement controversées qui précèdent souvent les grandes décisions politiques.