Cette indemnité carburant de 50 euros concerne les salariés qui gagnent moins de 16 880 euros : voici comment savoir si vous y avez droit

Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement français a annoncé une nouvelle aide destinée à alléger la note pour les salariés qui utilisent leur voiture pour le travail. Cette aide, appelée indemnité carburant, prendra la forme d’un chèque de 50 euros. Elle vise principalement les travailleurs modestes grands rouleurs. L’initiative pourrait bénéficier jusqu’à 3 millions de bénéficiaires.

Qui peut bénéficier de l’indemnité ?

Pour prétendre à l’indemnité carburant, les ménages doivent remplir plusieurs critères précis. Le revenu fiscal de référence par part doit être inférieur ou égal à 16 880 euros, confirme BFMTV. Côté trajet et usage, deux cas sont possibles : faire plus de 15 km par trajet et par jour entre le domicile et le lieu de travail, ou parcourir plus de 8 000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle. L’utilisation du véhicule doit par ailleurs être exclusivement professionnelle pour pouvoir toucher l’aide. Les demandes pourront être faites sur impots.gouv.fr dès l’ouverture des dépôts, dont la date sera fixée par un arrêté.

Comment la mesure a été annoncée

La mesure a été rendue publique par le gouvernement le 22 avril, avec des modalités publiées dans le Journal officiel le 2 mai. Elle émane du Ministère de l’Économie et a été présentée sous l’égide du Premier ministre Sébastien Lecornu. Le Ministre des Comptes publics, David Amiel, a précisé que le coût total des aides pour le mois de mai s’élèvera à 180 millions d’euros. À l’échelle de l’Union européenne, la France se distingue par des dépenses relativement modestes, comparées aux 10 milliards d’euros dépensés par d’autres États européens pour des conséquences économiques.

Aides pour le GNR et mesures complémentaires

En parallèle de l’indemnité carburant, des dispositions ont été prévues pour les utilisateurs de carburant à prix coûtant, couramment utilisé dans les secteurs agricole, du bâtiment et par les pêcheurs. Un décret séparé publié le même jour instaure une aide initiale de 0,0386 € par litre de GNR, avec une revalorisation à venir à 0,15 € par litre pour les agriculteurs et à 0,35 € pour les pêcheurs. Pour l’année 2026, un budget de 1,3 milliard d’euros est prévu au titre d’allègements fiscaux pour le GNR. Le dispositif prévoit, en outre, une allocation maximale de 50 000 euros pour une durée de deux mois, à demander en fournissant les pièces justificatives nécessaires sur portail.chorus-pro.gouv.fr.