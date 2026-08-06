EasyJet : une grève d’un mois entre août et septembre 2026

Un préavis de grève peut devenir une arme redoutable lorsqu’il maintient l’adversaire dans l’incertitude. Les trois syndicats de personnels navigants d’EasyJet France (SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC, UNPNC-CFDT) l’ont bien compris en déposant, le 4 août, un préavis couvrant toute la période du 7 août au 2 septembre, soit 27 jours d’incertitude pour la compagnie britannique. Cette stratégie force EasyJet à vivre sous pression permanente, sans savoir quand les hôtesses et stewards passeront réellement à l’action.

Pourquoi les syndicats choisissent un préavis étendu plutôt qu’une grève surprise

Un préavis de grève ne signifie pas grève immédiate. Il s’agit d’une déclaration d’intention qui ouvre une période pendant laquelle les salariés peuvent légalement cesser le travail. Dans le secteur aérien, la réglementation impose un délai de prévenance pour permettre aux compagnies d’organiser un service minimum. Les trois syndicats d’EasyJet ont délibérément opté pour une fenêtre longue, du 7 août au 2 septembre, couvrant à la fois la fin des vacances estivales et la rentrée scolaire. Comme l’expliquent les organisations syndicales : « Le préavis est volontairement ouvert afin de couvrir l’ensemble de la période. » Cette approche maximise la pression sans engager immédiatement les troupes, contrairement à une grève ponctuelle qui épuise rapidement les ressources des grévistes.

La stratégie des trois syndicats décortiquée

Plannings instables et absence de mesures protectrices : les vraies demandes

Derrière ce préavis se cachent des revendications concrètes. Les hôtesses et stewards d’EasyJet France dénoncent l’instabilité chronique de leurs plannings, avec des modifications de dernière minute qui rendent leur vie personnelle imprévisible. Dans le secteur aérien low-cost, les personnels navigants subissent des rotations serrées et des ajustements permanents liés aux fluctuations de la demande. Les syndicats réclament des mesures protectrices : délais de prévenance pour les changements de planning, garanties sur les temps de repos, encadrement des modifications tardives. Ces demandes visent à rééquilibrer le modèle économique d’EasyJet, qui optimise la flexibilité au détriment de la stabilité des salariés. La compagnie transporte plusieurs millions de passagers annuellement au départ et à destination de la France, avec des bases importantes à Paris, Lyon et Nice, employant plusieurs milliers de salariés. Cette masse salariale rend les négociations d’autant plus stratégiques.

Un an d’alertes sans réponse : pourquoi les syndicats passent à l’action maintenant

Les syndicats alertent la direction depuis près d’un an sur la dégradation des conditions de travail. Un premier préavis avait même été déposé le 24 juillet, puis suspendu en raison des incendies en Gironde, démontrant la responsabilité des organisations syndicales face aux crises. Mais après douze mois de dialogue stérile, les représentants du personnel estiment que seul un rapport de force peut débloquer la situation. Le choix d’août-septembre n’est pas anodin : c’est la période la plus critique pour une compagnie aérienne, entre retours de vacances et rentrée scolaire. En bloquant cette fenêtre, les syndicats maximisent leur pouvoir de nuisance tout en gardant la main sur le calendrier des actions. Cette stratégie progressive évite l’affrontement brutal tout en maintenant une menace crédible.

La réaction d’EasyJet : entre dialogue et résistance

Les mesures proposées par la direction : suffisantes ou insuffisantes ?

La direction d’EasyJet a réagi en affirmant avoir proposé des mesures pour répondre aux préoccupations des personnels navigants. Dans un communiqué, la compagnie se déclare « profondément déçue que les syndicats représentant notre personnel navigant commercial basé en France aient déposé un préavis de grève, malgré les mesures que nous avons proposées pour répondre à leurs préoccupations. » Mais les syndicats jugent ces propositions insuffisantes, d’où le maintien du préavis. Le flou persiste sur le contenu exact de ces mesures : s’agit-il d’ajustements marginaux ou de réformes structurelles des plannings ? Cette opacité alimente la défiance. Pour les salariés, les promesses ne suffisent plus après un an d’attente. Ils exigent des engagements contractuels, pas des déclarations d’intention. Cette divergence d’appréciation explique l’impasse actuelle.

L’appel au retrait du préavis : une tactique classique de négociation

EasyJet appelle les syndicats à lever le préavis, qualifié de « contre-productif en cette période particulièrement importante de l’année pour nos passagers. » La compagnie avance que « des négociations étant déjà prévues en septembre, nous appelons les syndicats à lever ce préavis. » Cette rhétorique vise à isoler les grévistes en les présentant comme responsables des perturbations pour les voyageurs. Classique dans les conflits sociaux, cette stratégie cherche à diviser l’opinion publique. Mais les syndicats maintiennent la pression, sachant que sans menace crédible, les négociations de septembre risquent de tourner court. Le bras de fer oppose deux logiques : celle de la rentabilité immédiate pour EasyJet, deuxième compagnie aérienne en France derrière Air France, et celle de la soutenabilité des conditions de travail pour les personnels navigants.