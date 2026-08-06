Free lance un abonnement internet à un prix si bas que les autres opérateurs ne savent plus comment réagir

Free lance sa « Série spéciale Freebox Révolution Light » à 24,99 euros par mois durant la première année, puis 29,99 euros par mois ensuite. D’après BFMTV, la formule permet une économie de 60 euros sur l’abonnement lors des douze premiers mois.

L’opérateur et fournisseur d’accès à internet est connu pour sa politique tarifaire agressive et ses innovations répétées. Cette offre est présentée comme accessible à moins de 25 euros par mois pendant sa première année.

Fibre à 1 Gbit/s et disque dur intégré

La Freebox Révolution Light affiche un débit descendant fibre atteignant 1 Gbit/s. Elle embarque un disque dur interne de 250 Go, qui sert au stockage domestique et à l’enregistrement de programmes télévisés. Un lecteur physique DVD et Blu-Ray est également intégré, pour visionner des films absents des plateformes de streaming.

L’abonnement donne aussi accès à Free TV et Free Ciné, avec toutes les chaînes et plus de 500 films. Un essai gratuit d’un mois de Paramount+ est proposé, avec la possibilité d’activer ou non l’option ensuite. D’autres catalogues peuvent être ajoutés au choix, parmi :

Canal+ Disney+ HBO Max Netflix Prime

Un forfait mobile à 19,99 euros qui mise sur les services

Free commercialise par ailleurs son forfait 5G+ à 19,99 euros par mois, sans engagement. Sur le marché des forfaits mobiles, les abonnements de 200, 300 ou 350 Go sont désormais courants, et ce forfait n’est pas le moins cher en prix par gigaoctet. Il se distingue en revanche par l’accumulation de services rarement réunis ailleurs.

Sans toucher au tarif, resté fixe à 19,99 euros, Free y a ajouté progressivement la 5G+, une application de télévision, un VPN mobile puis, plus récemment, une option pour montre connectée.

Le forfait comprend 350 Go d’internet mobile en France métropolitaine, un volume jugé suffisant même pour les utilisateurs les plus gourmands en données. À l’étranger, 35 Go en 4G ou 5G sont disponibles depuis plus de 115 destinations. Il inclut aussi les appels vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de l’Alaska, d’Hawaï, de Chine et des DOM, ainsi que vers les lignes fixes de 100 destinations. Ce type de roaming étendu n’est presque jamais inclus dans un forfait sans engagement.

Le forfait donne accès à la 5G+, nom que Free utilise pour désigner son réseau 5G Standalone. Contrairement à la 5G classique, cette technologie repose sur un cœur de réseau entièrement en 5G. Elle promet une latence plus faible, une meilleure fiabilité et des services comme la VoNR, les appels passant directement par le réseau 5G. Un smartphone compatible et une couverture adaptée restent toutefois nécessaires.

Free mVPN complète l’offre : un VPN intégré directement au réseau mobile, sans application à installer ni configuration. Il s’active depuis l’Espace Abonné et attribue une adresse IP localisée aléatoirement en Italie ou aux Pays-Bas, tout en bloquant certains contenus malveillants pendant la navigation. Il se désactive automatiquement 12 heures après son activation et fonctionne uniquement depuis la France.

Free TV donne accès à plus de 300 chaînes en mobilité et à 47 000 programmes en replay, depuis un smartphone, une tablette, un téléviseur compatible ou un navigateur. Le contrôle du direct et la reprise d’un programme depuis le début complètent le service, tout comme Free Ciné.

L’option eSIM Watch, incluse sans frais d’activation, permet à une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch compatible de se connecter directement au réseau 4G de Free. L’utilisateur peut laisser son téléphone à la maison tout en recevant appels, messages et notifications sur sa montre, qui conserve le même numéro que la ligne principale. L’option fonctionne aussi à l’étranger.

Les abonnés Freebox Pop peuvent obtenir le forfait Free 5G+ à 9,99 euros par mois. Pour les autres lignes rattachées à une Freebox, le tarif est de 9,99 euros pendant un an, puis 15,99 euros ensuite. Ces abonnés bénéficient de la 5G et de la 4G en illimité en France métropolitaine, au lieu des 350 Go prévus pour les autres clients.