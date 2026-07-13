Electricité : Une partie du parc nucléaire à l’arrêt

Dimanche 12 juillet 2026, au plus fort de la vague de chaleur qui s’abat sur la France, onze réacteurs nucléaires sur cinquante-sept ont cessé de fonctionner normalement. Trois sont totalement arrêtés. Huit tournent au ralenti. La raison ? L’eau des fleuves est devenue trop chaude. Derrière ce constat simple se cache une réalité méconnue : les réacteurs nucléaires dépendent entièrement de l’eau froide pour refroidir leur cœur. Quand la température grimpe, l’atome français vacille.

La canicule de juillet 2026 en chiffres

Météo-France n’a pas ménagé ses mots. « Une masse d’air très chaud stagne sur le pays pendant plusieurs jours, engendrant un épisode caniculaire durable, intense et étendu », a prévenu l’organisme météorologique. Le pic a été atteint le 12 juillet avec trente-sept départements placés en vigilance rouge, un niveau d’alerte rare qui signale un danger immédiat pour la santé. La canicule, débutée le 4 juillet, s’inscrit déjà comme la troisième de l’année 2026. En juin dernier, trois réacteurs avaient également dû s’arrêter, préfigurant la situation actuelle.

Une intensité exceptionnelle mais récurrente

Lundi 13 juillet à partir de 22 heures, onze départements sont rétrogradés en vigilance orange. La chaleur recule légèrement, mais les dégâts sur la production électrique sont déjà mesurables. EDF a confirmé les arrêts et réductions de puissance pour respecter les seuils environnementaux. La répétition des épisodes caniculaires transforme l’exception en normalité, fragilisant un système énergétique conçu pour un climat stable.

Comment fonctionne une centrale nucléaire et pourquoi elle a besoin d’eau froide

Une centrale nucléaire ne produit pas directement de l’électricité. Elle produit de la chaleur. La fission des atomes d’uranium dans le cœur du réacteur génère une température colossale, jusqu’à 300 degrés Celsius. Cette chaleur transforme de l’eau en vapeur, qui actionne des turbines reliées à des alternateurs. Voilà comment naît l’électricité. Mais après avoir traversé la turbine, la vapeur doit redevenir liquide pour recommencer le cycle. Cela exige un refroidissement massif et continu.

Le refroidissement : le point faible du nucléaire en été

Pour refroidir cette vapeur, les centrales pompent l’eau des fleuves ou de la mer. Elles en prélèvent des millions de mètres cubes chaque jour. L’eau circule dans des échangeurs thermiques, absorbe la chaleur résiduelle, puis retourne au milieu naturel avec quelques degrés de plus. Problème : l’Autorité de sûreté nucléaire fixe des limites strictes pour la température de l’eau rejetée. Objectif : protéger les écosystèmes aquatiques. Poissons, plantes et micro-organismes ne survivent pas à un réchauffement brutal. Quand la température du fleuve monte naturellement à cause de la canicule, la marge de manœuvre des centrales se réduit. Elles ne peuvent plus rejeter suffisamment de chaleur sans dépasser les seuils autorisés.

Quand l’eau du fleuve se réchauffe, les réacteurs doivent s’arrêter

L’équation devient insoluble. Si la centrale continue à pleine puissance, elle réchauffe trop l’eau du fleuve et viole les normes environnementales. La seule solution : diminuer la production pour réduire la chaleur à évacuer. Ou stopper complètement le réacteur. « À cause des conditions climatiques et pour respecter les arrêtés sur les rejets, et donc l’environnement », a justifié EDF. Le nucléaire, réputé fiable et pilotable, révèle ici sa dépendance à un paramètre qu’il ne contrôle pas : la météo.

Ce qui s’est passé le 12 juillet 2026 : les arrêts et réductions

Trois réacteurs ont été complètement arrêtés : le n°2 de Golfech, en bordure de Garonne, le n°3 de Bugey, sur le Rhône, et le n°2 de Chooz, près de la Meuse. Huit autres ont vu leur puissance réduite : les n°1 et 2 de Saint-Alban, les n°1 et 3 du Blayais, les n°4 et 5 de Bugey, le n°1 de Chooz et le n°3 du Tricastin. Au total, onze réacteurs sur cinquante-sept ont été affectés, soit près de 20 % du parc nucléaire français.

Une dérogation exceptionnelle pour éviter la panne

Face au risque de pénurie électrique, le ministère de l’Économie a publié samedi 11 juillet au Journal officiel une dérogation pour la centrale du Bugey, valable jusqu’au 20 juillet. EDF avait demandé l’autorisation de réchauffer temporairement l’eau du Rhône d’un degré supplémentaire, « afin d’assurer la sécurité du réseau électrique », selon la formule officielle. RTE, le gestionnaire du réseau de transport, a validé cette nécessité. Le réacteur n°3 du Tricastin, brièvement ralenti en journée, a retrouvé son fonctionnement normal en fin d’après-midi grâce à une légère baisse des températures.

Le nucléaire, pilier fragile de l’électricité française

Soixante-dix pour cent de l’électricité française provient des réacteurs nucléaires. Aucun autre pays au monde ne dépend autant de l’atome. Cette concentration offre des avantages : production massive, faible émission de CO₂, indépendance énergétique relative. Mais elle expose aussi à un risque systémique. Quand les canicules se multiplient, comme en 2026, les arrêts simultanés de plusieurs réacteurs fragilisent l’ensemble du système. Le réseau électrique doit alors compenser rapidement avec d’autres sources : gaz, hydraulique, importations. Or en plein été, la demande grimpe à cause de la climatisation.

Que faire quand le nucléaire faiblit ?

La France n’a pas prévu de solution miracle. Les énergies renouvelables, solaire et éolien, progressent mais restent intermittentes. Les centrales à gaz peuvent démarrer vite, mais elles émettent du CO₂ et dépendent d’importations. Les barrages hydrauliques apportent de la flexibilité, sauf en période de sécheresse où les réserves baissent. Résultat : les dérogations environnementales deviennent la variable d’ajustement, autorisant temporairement ce que la loi interdit normalement. Un équilibre précaire entre protection des écosystèmes et continuité électrique. La situation rappelle que le modèle énergétique français, bâti dans les années 1970, n’avait pas anticipé le changement climatique.