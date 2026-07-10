9 départements sont en alerte rouge canicule ce vendredi 10 juillet 2026, lesquels ?

Neuf départements français basculent en vigilance rouge canicule ce vendredi 10 juillet 2026 à midi. Une première depuis le début de cet épisode caniculaire, le troisième en deux mois. Météo-France franchit ainsi le seuil d’alerte maximal pour une vaste zone de l’ouest, où les températures atteindront 40 à 41°C. Parallèlement, 72 à 76 départements restent placés en orange sur l’ensemble du territoire.

Les 9 départements en vigilance rouge : la liste officielle

Depuis le bulletin du 9 juillet à 16 heures, Météo-France a placé neuf départements de l’ouest en alerte maximale. Cette décision intervient après plusieurs jours de chaleur intense et marque une escalade dans la gestion de cette crise climatique. Les territoires concernés forment un bloc géographique cohérent, s’étendant de la Bretagne au Poitou.

Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe : la Bretagne et l’Ouest en première ligne

Le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne et la Sarthe constituent le cœur de cette zone d’alerte rouge. Ces quatre départements, habituellement épargnés par les chaleurs extrêmes grâce à leur proximité avec l’océan Atlantique, subissent une situation inédite. Les températures y dépasseront largement les 38°C, avec des pointes à 40°C attendues dans les terres. Les nuits tropicales (minimales au-dessus de 20°C) persistent depuis plusieurs jours, empêchant tout rafraîchissement nocturne. Les infrastructures locales, peu équipées pour affronter de telles conditions, peinent à répondre aux besoins de la population.

Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres : du littoral à l’intérieur

La Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, la Vienne et les Deux-Sèvres complètent cette liste. Ces cinq départements forment un axe sud-ouest où les masses d’air surchauffées stagnent. Les prévisions annoncent des valeurs comprises entre 40 et 41°C du nord de la Nouvelle-Aquitaine au Centre-Val-de-Loire. À Paris, le mercure grimpera à 37°C, confirmant l’extension nationale de cette canicule. Les autorités locales ont ouvert des salles rafraîchies et renforcé les dispositifs d’aide aux personnes vulnérables.

Contexte : la troisième canicule en deux mois

Cet épisode s’inscrit dans une série alarmante. La France connaît sa troisième canicule depuis le début du mois de mai 2026. Les deux précédentes avaient déjà mobilisé les services de secours et saturé les urgences hospitalières. Cette récurrence interroge sur la capacité d’adaptation des infrastructures et des organisations. Le Haut-commissaire à la stratégie et au plan, Clément Beaune, appelle à négocier avant l’été 2027 un cadre d’organisation du travail adapté aux vigilances orange et rouge.

Chronologie : quand les autres épisodes ont-ils eu lieu ?

Le premier épisode caniculaire a frappé fin mai, touchant principalement le sud-est. Le deuxième s’est étendu en juin sur un arc méditerranéen élargi. L’actuel, débuté début juillet, se distingue par son intensité et son extension géographique. Les nuits du 8 au 9 juillet ont battu des records : 30°C au Cap Béar, 27°C à Nîmes, 26,6°C à Avignon. Ces températures nocturnes empêchent toute récupération physiologique, aggravant les risques sanitaires. Les Bouches-du-Rhône viennent de sortir de l’alerte orange, mais 72 à 76 départements y demeurent selon les dernières actualisations.

Températures attendues : 40-41°C, qu’est-ce que cela signifie pour les habitants ?

Des valeurs de 40 à 41°C exposent la population à des risques majeurs : déshydratation rapide, coup de chaleur, aggravation des pathologies chroniques. Narbonne a enregistré 41,2°C et Perpignan 40,9°C, établissant de nouveaux records mensuels. Ces températures transforment les logements mal isolés en fours, particulièrement dans les zones urbaines denses. Les personnes âgées, les enfants et les travailleurs en extérieur constituent les publics les plus vulnérables. Les autorités sanitaires multiplient les messages de prévention, rappelant l’importance de s’hydrater régulièrement et de rester au frais.

Au-delà de l’alerte : 72 à 76 départements en orange

L’ampleur de cette canicule dépasse largement les neuf départements en rouge. Entre 72 et 76 départements restent placés en vigilance orange, couvrant la quasi-totalité du territoire métropolitain. Seules quelques zones montagneuses et le nord-est échappent encore aux alertes. Cette situation mobilise l’ensemble des services de l’État et des collectivités territoriales. Les mesures d’urgence se multiplient : ouverture de centres climatisés, maraudes renforcées, adaptation des horaires de travail dans certains secteurs. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a réuni les syndicats hospitaliers pour coordonner la réponse sanitaire, notamment concernant l’installation des climatiseurs dans les établissements de soins.

Cette crise climatique s’accompagne de feux de forêt dévastateurs. Depuis début juillet, 7.800 hectares ont brûlé, avec un incendie majeur en Drôme (3.500 hectares) nécessitant l’évacuation de centaines de personnes et la mobilisation de 450 pompiers. Les politiques climatiques actuelles, récemment jugées insuffisantes par le Haut Conseil pour le Climat, peinent à endiguer la multiplication de ces événements extrêmes. L’adaptation devient une urgence absolue pour préserver la sécurité et la santé des populations face à des phénomènes météorologiques de plus en plus intenses et fréquents.