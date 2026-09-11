Elon Musk voulait avoir « une légion d’enfants avant la guerre civile », selon son ex

Elon Musk aurait confié à son ex-compagne Ashley St Clair qu’il voulait une légion d’enfants avant la guerre civile, pour justifier son souhait d’avoir un enfant avec elle, selon des propos rapportés par cette dernière et cités par The Guardian. Cette déclaration figure dans un documentaire réalisé par Alex Gibney, présenté à la Mostra de Venise jusqu’au 12 septembre.

Ashley St Clair, 28 ans, est mère du treizième enfant du patron de Tesla, prénommé Romulus et né en 2024. Dans le film, elle va plus loin et accuse le milliardaire de chercher à fracturer volontairement la société à travers son réseau social.

Elle emploie le mot délibérément pour qualifier cette stratégie, et estime que les conséquences pourraient être « catastrophiques » si son influence n’est pas davantage encadrée. « Il attise des flammes qui n’existent pas dans le monde réel », affirme-t-elle, toujours selon The Guardian.

Une relation qui a viré au conflit ouvert

Avant de révéler sa maternité, Ashley St Clair était surtout connue aux États-Unis comme autrice conservatrice. Elle raconte avoir rencontré Elon Musk sur X, qui lui avait envoyé un message privé en mai 2023 alors qu’elle travaillait pour le média satirique The Babylon Bee.

Elle a publié un livre, « Elephants Are Not Birds », défendant une ligne très conservatrice et hostile à ce qu’elle appelle « l’idéologie transgenre ». Elle avait aussi soutenu Donald Trump, un engagement qu’elle dit désormais regretter.

Depuis la naissance de Romulus, les relations entre les deux se sont nettement dégradées. En janvier 2026, Ashley St Clair a porté plainte pour la génération d’images à caractère sexuel d’elle sans son consentement via Grok, l’intelligence artificielle de X. Selon elle, l’entourage de Musk lui aurait ensuite proposé 40 millions de dollars versés en une fois, assortis de 100 000 dollars par mois, en échange d’un accord de confidentialité sur leur relation. Elle affirme avoir refusé.