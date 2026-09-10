La BCE relève ses taux directeurs de 0,25 point à 2,5%

La Banque centrale européenne est confrontée à un dilemme : augmenter les taux directeurs pour maîtriser l’inflation, bien que celle-ci soit principalement alimentée par la hausse des prix du pétrole due au conflit au Moyen-Orient, un problème que ces taux ne peuvent directement résoudre. Le 10 septembre 2026, la BCE a augmenté son taux de dépôt de 2,25% à 2,5%, marquant ainsi la seconde hausse de l’année après celle de juin. Ce paradoxe révèle les limites de la politique monétaire.

Septembre 2026 : hausse des taux face à la crise énergétique

En août 2026, l’inflation en zone euro atteint 3,3%, son plus haut niveau en trois ans. Cette augmentation est en grande partie due à la montée du baril de Brent, qui a dépassé les 100 dollars le 9 septembre, conséquence des tensions entre Washington et Téhéran et du conflit houthi-saoudien. Malgré cela, la BCE a relevé ses trois taux directeurs : le taux de refinancement et le taux de prêt marginal ont également été augmentés.

Inflation énergétique et monétaire : deux réalités distinctes

L’inflation actuelle résulte principalement d’un choc d’offre externe. Les tensions au Moyen-Orient menacent les approvisionnements énergétiques via les détroits de Bab el-Mandeb et d’Ormuz, cruciaux pour l’Europe. L’augmentation des taux directeurs n’atténue ni les tensions géopolitiques ni n’augmente la production de pétrole. La politique monétaire influence la demande, non l’offre. Nadia Gharbi de Pictet Wealth Management souligne que, malgré la volatilité des prix des matières premières, aucun changement significatif n’est attendu par rapport aux projections de juin. L’inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, est à 2,4%, moins alarmante que l’inflation globale.

Les raisons du resserrement monétaire par la BCE

Inflation à 3,3% : les risques d’une spirale inflationniste

La préoccupation principale de la BCE est l’effet de second tour : la hausse des salaires pour compenser la perte de pouvoir d’achat et l’augmentation des prix par les entreprises. Cela pourrait transformer une inflation temporaire en spirale durable. Les projections maintiennent l’inflation à 3,0% en 2026, mais l’augmentent à 2,5% en 2027. L’institution note que les perspectives restent incertaines, avec des risques d’inflation à la hausse et de croissance économique à la baisse.

Augmentation des salaires et des prix : éviter la spirale

En augmentant ses taux, la BCE adresse un message clair aux acteurs économiques : elle n’acceptera pas des anticipations inflationnistes élevées. Le coût du crédit augmente, ce qui freine consommation et investissement, les entreprises et syndicats modérant leurs prix et revendications salariales. L’objectif n’est pas de réduire le prix du pétrole, mais de limiter son impact sur l’ensemble de l’économie. Le taux de dépôt à 2,5% encourage l’épargne, refroidit la demande globale et réduit les tensions sur les prix hors énergie.

Les taux directeurs face à une crise énergétique

Les limites de la politique monétaire face à un choc d’offre

La politique monétaire est efficace contre l’inflation causée par une demande excessive, mais son efficacité diminue face à un choc d’offre énergétique. L’augmentation des taux ne résout ni le conflit au Moyen-Orient ni les problèmes logistiques. Le resserrement monétaire pourrait freiner la croissance sans réellement maîtriser la hausse des prix énergétiques. Édouard Faure de Swiss Life Asset Managers France souligne que la BCE pénalise l’économie réelle pour lutter contre une inflation qu’elle ne contrôle pas directement.

Une croissance résiliente : marge de manœuvre pour la BCE

Les prévisions de croissance, revues à 0,9% pour 2026 et à 1,4% pour 2027, montrent une résilience de l’économie européenne. Cette solidité permet à la BCE de se concentrer sur la lutte contre l’inflation sans craindre immédiatement une récession. La zone euro absorbe mieux les hausses de taux grâce à un marché du travail robuste et une demande intérieure soutenue, permettant un resserrement modéré sans freiner la reprise.

Perspectives futures : de nouveaux relèvements possibles ?

Projections de la BCE et risques à la hausse

Le communiqué de politique monétaire laisse entrevoir de possibles futurs resserrements. Les risques inflationnistes sont à la hausse, alors que les perspectives de croissance restent fragiles. Une hausse continue du pétrole, une intensification des tensions géopolitiques ou une augmentation rapide des salaires pourraient conduire la BCE à relever ses taux à nouveau en octobre ou décembre. À l’inverse, une désescalade au Moyen-Orient ou un ralentissement économique significatif pourrait entraîner une pause prolongée. Kamil Kovar de Moody’s Analytics envisage un taux de dépôt à 3% d’ici fin d’année si l’inflation persiste.

La décision du 10 septembre illustre un équilibre délicat entre nécessité d’agir et limites de l’action. La BCE ne peut résoudre la crise énergétique, mais elle peut empêcher qu’elle ne devienne une spirale inflationniste généralisée. Son défi : refroidir la demande sans freiner la croissance. Les marchés suivent de près chaque déclaration de Christine Lagarde, conscients que la hausse des taux affecte déjà le crédit immobilier et le financement des entreprises. La prochaine réunion de politique monétaire en octobre dira si la stratégie actuelle est suffisante ou si un durcissement s’impose.