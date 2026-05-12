Envoi d’argent vers l’Afrique : les critères à prendre en compte pour choisir son moyen de transfert

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez décider d’envoyer de l’argent en Afrique. Vous pouvez le faire pour soutenir un proche, mettre en place un projet ou payer un prestataire. À cet effet, il existe désormais plusieurs méthodes de transfert qui permettent de le faire rapidement. Cependant, si vous voulez faire un choix, vous devez tenir compte de quelques critères très importants.

La vitesse de mise à disposition

Il arrive que vous soyez obligé d’envoyer de l’argent pour régler une urgence en Afrique. Dans ces conditions, lorsque vous choisissez mal votre moyen de transfert, votre destinataire ne le recevra pas à temps. La vitesse de mise à disposition est donc l’un des critères qui doivent guider votre choix. À cet effet, les réseaux mobiles comme Orange Money Europe sont souvent considérés comme les plus rapides. Le transfert est généralement crédité en quelques secondes s’il n’y a aucun problème. Par contre, les virements bancaires prennent plus de temps. Bien qu’ils soient plus sûrs pour les grosses sommes, ils peuvent prendre 3 à 5 jours ouvrés avant de mettre l’argent à disposition.

Le coût

Les frais qu’appliquent les opérateurs de transfert d’argent se décomposent en deux parties. Vous avez dans un premier temps ceux liés à la transaction. Ils sont fixes (2 € par exemple) ou proportionnels (1 % du montant). Dans un second temps, il y a la marge appliquée sur le taux de change. Cette dernière est souvent considérée comme des frais invisibles. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un service propose des frais d’envoi à 0 € qu’il est forcément le plus avantageux pour votre transfert. Il peut appliquer un taux de change très éloigné du taux interbancaire. Pour calculer les coûts, comparez toujours le montant final que recevra votre destinataire après conversion.

Le mode de réception et l’accessibilité locale

Lorsque vous voulez choisir un moyen de transfert d’argent, il est important de penser à votre destinataire. Le plus approprié est généralement celui qui lui facilite le plus la vie en fonction de sa situation. À cet effet, le wallet est très populaire dans les zones rurales ou peu bancarisées. Assurez-vous simplement que le réseau que vous allez choisir dispose de points de retrait proches du destinataire. Vous avez également la livraison à domicile qui est très pratique pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Par ailleurs, le retrait en agence est approprié pour ceux qui n’utilisent pas de smartphone.

La sécurité

La sécurité est sans aucun doute l’un des critères les plus importants que vous devez impérativement prendre en compte lorsque vous voulez choisir un moyen de transfert. Avec le durcissement des règles de lutte contre le blanchiment, la fiabilité du prestataire est non négociable si vous voulez éviter des surprises désagréables. Avant de faire un choix, vous devez d’abord vérifier que l’opérateur possède une licence d’établissement de paiement. Ensuite, privilégiez les applications qui proposent une validation biométrique ou l’authentification à deux facteurs. Enfin, une plateforme sérieuse doit vous fournir un numéro de suivi en temps réel et un reçu détaillé.