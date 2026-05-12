La facture de gaz naturel va baisser de 4,8 % en juin 2026 après une flambée de 15,4 % en mai liée aux tensions au Moyen-Orient. Cette diminution de 1,26 euro en moyenne concerne 6 millions de ménages français ayant souscrit une offre indexée sur le prix repère de la CRE.

La facture de gaz va baisser en France en juin 2026

Après une période d’instabilité marquée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le marché français du gaz naturel s’apprête à offrir un répit aux consommateurs. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) annonce une diminution de 4,8 % du prix repère de vente de gaz (PRVG) au 1er juin 2026, traduisant une baisse moyenne de 1,26 euro TTC sur les factures mensuelles. Cette évolution, bien que modeste, marque une rupture notable après la flambée tarifaire observée en mai.

Une évolution contrastée du prix du gaz depuis janvier 2026

Le début de l’année 2026 avait démarré sous des auspices relativement favorables pour les consommateurs de gaz naturel. En janvier, le PRVG s’établissait à 142,50 euros par mégawattheure TTC, un niveau certes élevé en perspective historique, mais demeurant stable par rapport à la fin de l’année précédente. Cette baisse s’explique principalement par l’apaisement temporaire des tensions géopolitiques et une offre d’approvisionnement plus équilibrée.

Cette accalmie relative s’est prolongée jusqu’en février et mars, avec des variations marginales du prix repère. Selon BFMTV, le TTF néerlandais, référence européenne du prix du gaz, évoluait alors autour de 32 euros par mégawattheure fin février, témoignant d’une certaine stabilisation des marchés européens grâce à des conditions météorologiques clémentes et à des réserves de stockage bien garnies.

Cette tranquillité apparente fut brutalement interrompue en mars, lorsque les premiers signes de tensions au Moyen-Orient commencèrent à se répercuter sur les cours énergétiques. Le déclenchement de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran le 28 février déclencha une spirale haussière qui culmina en mai avec une augmentation historique de 15,4 % du prix repère, conséquence directe des craintes d’interruption des approvisionnements mondiaux.

Les facteurs déclencheurs de la hausse printanière

La flambée des prix observée au printemps 2026 trouve ses origines dans une conjonction de facteurs géopolitiques et structurels. Le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, en riposte aux frappes occidentales, paralysa près de 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Cette disruption majeure créa immédiatement un sentiment de panique sur les marchés, alimentant la spéculation et la volatilité des prix.

Cette perturbation majeure de l’approvisionnement mondial se traduisit immédiatement par une volatilité extrême sur les marchés européens. D’après les données de la CRE, l’indice TTF bondit de 42 % depuis le début du conflit, passant de 31,959 euros/MWh le 27 février à plus de 45 euros/MWh en mai, avec des pics vertigineux à 74 euros/MWh observés le 19 mars. Cette envolée reflète l’angoisse des investisseurs face aux risques d’approvisionnement et la fragilité structurelle du système énergétique européen.

Cette dynamique haussière se répercuta mécaniquement sur le calcul du PRVG français. La méthodologie retenue par le régulateur, qui intègre les cotations avec un décalage d’un mois, amplifia l’impact du choc géopolitique sur les factures des ménages français, créant un effet de rattrapage particulièrement douloureux pour les consommateurs.

La décision de la CRE : anatomie d’une baisse technique

L’annonce de la CRE du 11 mai 2026 traduit fidèlement l’apaisement relatif observé sur les marchés de gros en avril. Cette baisse de 4,8 % résulte exclusivement de l’évolution de la composante approvisionnement du prix repère, les autres éléments tarifaires demeurant inchangés. Les raisons de cette détente incluent la reprise partielle des livraisons dans le Golfe Persique et l’intervention diplomatique internationale pour désamorcer le conflit.

Le nouveau PRVG s’établit ainsi à 152,86 euros par mégawattheure TTC, contre 160,54 euros en mai. Cette révision à la baisse reflète la méthodologie de calcul adoptée par la CRE, qui repose à 80 % sur l’indice MA2 (month ahead) et à 20 % sur l’indice QA (quarter ahead), tous deux calculés sur les cotations d’avril pour le mois de juin. Cette baisse technique masque néanmoins la persistance de fondamentaux tendus sur le marché européen du gaz.

Néanmoins, le régulateur souligne que ce niveau reste près de 10 % supérieur aux tarifs d’avril, avant que les tensions moyen-orientales ne commencent à peser sur les marchés énergétiques européens.

Un impact différencié sur les ménages français

Cette diminution tarifaire ne bénéficiera pas uniformément à l’ensemble des 10,34 millions de foyers raccordés au gaz naturel en France. Seuls les ménages ayant souscrit une offre indexée sur le prix repère, soit environ 60 % des consommateurs résidentiels, verront leur facture allégée dès juin. Cette segmentation illustre les conséquences de la libéralisation du marché gazier et les stratégies différenciées adoptées par les ménages.

À l’inverse, les 40 % de consommateurs ayant opté pour une offre à prix fixe conserveront les conditions tarifaires négociées lors de leur souscription, indépendamment des fluctuations du PRVG. Paradoxalement, ces derniers bénéficient d’une protection contre la volatilité, même s’ils ne profitent pas des baisses temporaires.

Pour les bénéficiaires de cette baisse, l’impact concret demeure modeste. L’économie de 1,26 euro par mois représente environ 15 euros sur l’année, un montant qui ne compensera que partiellement la hausse de 24 euros subie en mai pour un foyer moyen.

Perspectives et incertitudes pour l’été 2026

Cette accalmie tarifaire s’inscrit dans un contexte saisonnier favorable, la demande de gaz naturel s’effritant naturellement avec la fin de la saison de chauffage. Cependant, plusieurs facteurs d’incertitude planent sur l’évolution des prix dans les mois à venir, soulevant des interrogations sur la durabilité de cette détente.

D’abord, la situation géopolitique au Moyen-Orient demeure fragile malgré les initiatives diplomatiques en cours. Toute recrudescence des tensions pourrait relancer la volatilité sur les marchés européens, avec des répercussions mécaniques sur les tarifs français. Les analystes redoutent notamment une escalade militaire qui pourrait durablement perturber les routes d’approvisionnement.

Ensuite, la CRE a d’ores et déjà validé une hausse de 5,87 % du tarif d’acheminement ATRD7 applicable au 1er juillet, qui rémunère les services de GRDF. Cette augmentation, estimée à +1,5 % sur la facture finale, viendra partiellement annuler les gains obtenus en juin, rappelant que les économies d’énergie restent l’une des préoccupations majeures des ménages français.

Enfin, la reconstitution des stocks européens de gaz en vue de l’hiver prochain pourrait exercer une pression haussière sur les cours de gros, particulièrement si les approvisionnements russes demeurent perturbés par le conflit ukrainien. Cette dynamique saisonnière, conjuguée aux incertitudes géopolitiques, dessine un horizon énergétique incertain pour les mois à venir.