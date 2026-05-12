Bouchara repris par AA Investments : magasins, emplois, clients, ce qui change

Bouchara change de main et entre dans une nouvelle phase. La société hongkongaise AA Investments reprend une partie de l’enseigne de linge de maison et de décoration, avec 25 magasins conservés sur 52, soit environ 48% du réseau. Côté emplois, 184 salariés sont repris sur 541 CDI, soit près de 34% des effectifs. La marque reste donc présente, mais son maillage territorial et son modèle commercial sont profondément revus.

Bouchara reste en vie, mais avec moins de magasins

Pour les consommateurs, la nouvelle principale est simple : Bouchara ne ferme pas totalement. L’enseigne, connue pour son linge de lit, ses textiles de maison, ses rideaux et ses articles de décoration, va poursuivre son activité après la validation d’une reprise partielle par AA Investments. Cette continuité ne doit toutefois pas masquer l’ampleur du tri opéré dans le réseau.

Le repreneur conserve 25 magasins, alors que Bouchara comptait 52 points de vente en France métropolitaine au moment de sa demande de redressement judiciaire. En proportion, un peu moins d’un magasin sur deux est donc maintenu.

Cette réduction du réseau traduit une stratégie de recentrage. Dans un secteur où les loyers, les stocks et les frais de personnel pèsent lourd, garder l’ensemble des magasins aurait probablement supposé des pertes difficiles à absorber. Le rachat vise donc moins à reproduire l’ancien Bouchara qu’à conserver les implantations jugées les plus viables.

L’impact social est encore plus marqué. Sur 541 salariés en CDI, 184 sont repris. Autrement dit, environ 34% des effectifs sont maintenus dans le nouveau périmètre. Cette part est inférieure à celle des magasins conservés, ce qui montre que la reprise ne consiste pas seulement à fermer des boutiques, mais aussi à réduire fortement la structure de coûts de l’enseigne.

Un rachat qui dit beaucoup du commerce de décoration

Bouchara n’a pas été fragilisé par un seul facteur. Lors de la demande de redressement judiciaire, la direction avait avancé plusieurs raisons. Europe 1 rapportait qu’elle évoquait « un environnement de marché durablement contraint », « une baisse des dépenses des ménages » et la concurrence des « acteurs à bas prix et du e-commerce ».

Le linge de maison, les rideaux ou les objets de décoration sont des achats importants dans la vie quotidienne, mais ils restent souvent différables. Quand les budgets se tendent, un foyer peut repousser le renouvellement d’une parure de lit, d’un tapis ou d’un voilage. Le ralentissement du marché immobilier joue aussi : moins de déménagements et moins de travaux signifient moins d’occasions de rééquiper un logement.

La concurrence numérique ajoute une pression supplémentaire. Les plateformes et les enseignes à prix bas ont habitué une partie des clients à comparer immédiatement les tarifs, à attendre des promotions et à commander sans passer en magasin. Pour une enseigne comme Bouchara, dont l’expérience repose beaucoup sur la matière, les couleurs, les dimensions et le conseil, cette évolution oblige à repenser l’équilibre entre boutique physique et vente à distance.

La direction avait également indiqué que Bouchara possédait un chiffre d’affaires estimé à 82,5 millions d’euros pour 2025, en recul de 8,6 millions d’euros par rapport à 2024. Ce niveau d’activité reste conséquent, mais il n’a pas suffi à préserver l’ancien format de l’enseigne.

Françoise Saget, la piste d’un nouveau modèle

Le repreneur AA Investments n’avance pas seul dans l’univers du linge de maison. Selon les informations communiquées après la décision et reprises notamment par Europe 1, les nouveaux propriétaires veulent rapprocher Bouchara de Françoise Saget. Le projet met en avant des « synergies de métiers entre les marques Bouchara et Françoise Saget, deux enseignes du patrimoine français aux univers produits et aux réseaux de vente complémentaires ».

Pour les clients, cette orientation peut avoir plusieurs effets. Elle peut permettre de mieux organiser les achats, les collections, la logistique ou la vente en ligne. Elle peut aussi conduire à une offre plus resserrée, davantage centrée sur les produits les plus rentables ou les plus demandés. La question sera de savoir si Bouchara conserve son identité propre ou si elle devient progressivement une marque intégrée dans un ensemble plus large.

L’enjeu est délicat. Bouchara n’est pas seulement une enseigne de produits textiles ; c’est aussi un nom installé dans le paysage commercial français depuis longtemps. Beaucoup de clients l’associent à un magasin où l’on vient chercher une nappe, un rideau, une housse, un coussin ou une idée pour refaire une pièce. Le maintien de cette image dépendra donc de la qualité de l’offre, mais aussi de la capacité du repreneur à préserver un contact physique avec les consommateurs.

Ce que les clients doivent retenir

La reprise partielle de Bouchara ne signifie pas une disparition de la marque, mais elle marque la fin d’un ancien modèle. Les magasins conservés continueront d’accueillir les clients, tandis que les autres points de vente sortiront du périmètre repris. Le basculement sera donc inégal selon les villes.

Pour les consommateurs, trois questions vont rapidement se poser : quels magasins restent ouverts, quelle sera l’évolution des collections et quelle place prendra la vente en ligne dans le nouveau Bouchara. Pour les salariés, le dossier est déjà beaucoup plus brutal : environ deux tiers des emplois CDI ne sont pas repris.

La procédure rappelle enfin une réalité plus large du commerce spécialisé. Dans la décoration et l’équipement de la maison, les enseignes historiques doivent composer avec des arbitrages budgétaires plus sévères, une concurrence en ligne très agressive et des coûts de magasin difficiles à réduire. Bouchara survit, mais dans une version réduite, pensée pour éviter la liquidation totale plutôt que pour maintenir l’ancien réseau.