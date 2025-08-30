Essence à prix coûtant : voici où faire le plein sans vous ruiner ce week-end

Alors que l’été se termine, les dépenses des foyers français grimpent avec la rentrée scolaire et la fin des vacances. Dans une période économique tendue, E.Leclerc lance une opération de carburant à prix coûtant les vendredi 29 et samedi 30 août. Cette initiative vise à alléger les frais de transport pour les Français à un moment où les fins de mois sont difficiles.

Une opération sans marge bénéficiaire

Cette opération est la troisième du genre organisée par E.Leclerc cet été, après celles des 4 et 5 juillet et du début août. Elle se déroule dans 711 stations-service E.Leclerc sur un total de 1100 en France. Toutefois, certaines stations ne font pas partie de l’offre, notamment celles situées sur autoroute ou celles qui distribuent du GPL ou d’autres combustibles.

Le principe est simple : vendre le carburant au prix d’achat du pétrole, en intégrant le transport, les taxes pétrolières et la TVA. Ainsi, l’enseigne ne réalise aucune marge bénéficiaire sur ces ventes. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, explique que cette action a pour but « d’agir pour le budget des Français ».

Des ménages sous pression à la rentrée

La période de la rentrée scolaire voit des dépenses importantes pour les foyers français. Avec cette opération, E.Leclerc espère non seulement aider à réduire les frais de transport, mais aussi attirer plus de clients dans ses hypermarchés pour booster les ventes d’autres produits.

Les consommateurs semblent apprécier ce genre d’initiative. D’après une étude réalisée par l’institut BCG, quatre Français sur dix préfèrent faire le plein dans les stations de supermarché pour leur côté pratique. Ce penchant pourrait bien expliquer le succès répété de ces opérations de carburant à prix coûtant chez E.Leclerc.

Des tarifs en légère baisse

En ce moment, le gazole est affiché à 1,58 euro, contre 1,61 euro début août. Le sans-plomb 95-E10 se vend quant à lui en moyenne à 1,67 euro le litre, ce qui représente une baisse d’un centime en un mois. Ces petites réductions s’inscrivent dans une stratégie visant à soulager les automobilistes.

Pour profiter au mieux de ces offres intéressantes, il est conseillé de vérifier les prix pratiqués dans les stations-service E.Leclerc les plus proches. Utiliser des applis mobiles ou des comparateurs en ligne peut s’avérer utile pour faire encore plus d’économies. Parfois, changer simplement de sortie ou de rue permet de dénicher des tarifs plus attractifs.

Des initiatives similaires d’Intermarché

Parallèlement à l’opération d’E.Leclerc, Intermarché prévoit aussi sa campagne « carburants à prix coûtant » début septembre. Les dates retenues sont le vendredi 5 et le samedi 6 septembre 2025. Lors de leur dernière opération similaire, 736 stations-service Intermarché avaient participé.