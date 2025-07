Faire de chaque événement un média vivant

CEO de The Good Experience, Sébastien Jeanne-Beylot bouscule les codes de l’événementiel. À la tête d’une entreprise de 30 ans qu’il a entièrement repositionnée, il défend une approche stratégique de l’espace physique, pensé comme un média de contact humain. Objectif : allier impact relationnel, efficacité business et responsabilité environnementale.

Qui êtres-vous et quelle est la mission de The Good Experience ?

Je suis entrepreneur, et je crois au pouvoir de l’expérience pour créer du lien, de la valeur et du sens. Il y a trois ans, j’ai repris The Good Booth Company (ex-In Extenso) et l’ai rebaptisée The Good Experience : une agence événementielle nouvelle génération, à la croisée du conseil, du design et de la stratégie. Une start-up… forte de 30 ans d’expertise.

Nous imaginons des espaces immersifs, stands, pop-ups, showrooms, conçus comme leviers d’engagement et de performance.

Notre mission : transformer chaque rencontre en moteur de croissance.

Notre promesse : des expériences de marque qui marquent.





Qu’est-ce qui fait la réussite d’un dispositif événementiel aujourd’hui ?

La réussite ne se résume pas à une belle réalisation, même si c’est indispensable.

Trop souvent perçu comme un décor figé, l’événement doit devenir un accélérateur d’échanges.

Un concept bien pensé attire l’attention, fait vivre une expérience, fluidifie les interactions, puis prolonge son effet bien au-delà du jour J.

Il ne remplit pas seulement l’espace ou le calendrier : il crée de la valeur durable.

Comment allier responsabilité et efficacité business ?

En sortant de la logique du « one-shot ».

Chez The Good Experience, chaque réalisation sur-mesure est conçue pour être réutilisable, modulaire et mesurable.



Notre approche privilégie des solutions adaptables, prêtes à vivre plusieurs vies et à répondre à des enjeux variés, sans surconsommer les ressources.

Moins de gaspillage, plus de relations humaines.

Nous mesurons leur impact en ROE, Return On Engagement.





Concrètement, comment abordez-vous un projet ?

Nous pensons « timeline »et approche globale.

Avant : clarifier les objectifs et poser une intention forte.

Pendant : scénariser l’espace avec du sens, du service, de l’émotion.

Après : mesurer les interactions, la fréquentation, la perception. L’événement ne s’arrête pas le jour J.

Un bon dispositif se prolonge au-delà du démontage : il se réutilise, évolue, capitalise sur l’expérience vécue… et produit du résultat.



Un mot pour conclure ?

Un événement, ce n’est pas juste une occasion d’exposer un décor, un « objet design » ; c’est un levier d’engagement. Bien conçu, il ne se contente pas d’exister dans l’agenda ou le lieu qui l’accueille : il tisse du lien, génère de l’impact et porte du sens.

Chez The Good Experience, nous créons des espaces utiles, mémorables, en considérant l’événement comme un média vivant.

Des formats qui captivent les visiteurs, valorisent les marques… et accélèrent leur croissance.