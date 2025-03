Fin de la carte Vitale : voici la liste des régions passées au numérique

La France continue sa route vers le tout numérique avec le lancement de la carte Vitale numérique. Cette nouveauté, accessible via une appli mobile pour tous les assurés, se veut bien plus pratique que la version papier. Elle propose des fonctionnalités en plus et s’inscrit dans le virage digital du gouvernement, qui a déjà touché les titres de transport et les timbres.

Une appli qui en a sous le cap

La carte Vitale numérique se découvre sur l’appli homonyme, dispo sur Android et iOS. Elle réunit toutes les fonctions de la carte traditionnelle et y ajoute même quelques options en plus. On y retrouve, par exemple, l’identifiant national de santé (INS), des informations personnelles importantes, un QR code pour faciliter les échanges, ainsi que l’historique d’utilisation (pratique pour suivre ses démarches). L’appli permet aussi d’accéder à la facturation SESAM-Vitale, aux téléservices de l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et aux dossiers pharmaceutiques, même sans connexion Internet. Selon l’Assurance maladie, « l’application carte Vitale est dotée d’un haut niveau de sécurité, avec tous les avantages du numérique ».

Pour activer votre carte numérique, il vous suffit donc de télécharger l’appli et de suivre le processus d’activation. Cela inclut le scan ou la saisie de votre numéro de sécurité sociale, puis la configuration préalable de l’application France Identité. Vous aurez besoin d’une carte d’identité électronique pour valider l’ensemble par lecture NFC.

Petit déploiement progressif

Au début, le lancement s’est limité à 23 départements – on compte parmi eux l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, etc. Mais aujourd’hui, grâce à France Identité, elle est accessible partout en France. Par exemple, en Loire-Atlantique, plus de 62 155 assurés ont activé l’appli et environ 617 professionnels de santé, dont 240 pharmacies, utilisent déjà ce système.

Même si le nombre d’utilisateurs dépasse 400 000 sur un total de 17 millions d’assurés français porteurs d’une carte Vitale, il reste conseillé de garder la version physique, puisqu’il y a encore quelques professionnels qui ne peuvent pas lire le QR code.

Un futur encore mieux connecté

Le planning prévoit encore de belles fonctionnalités pour la carte Vitale numérique. On parle notamment de l’intégration de l’assurance santé complémentaire dès 2025 et de la possibilité d’un tiers payant sur la part obligatoire et complémentaire. L’appli pourrait aussi se brancher à d’autres services, comme Mon espace santé.

D’ailleurs, début mars, le Conseil constitutionnel a confirmé que les dispositions relatives à cette carte ne relèvent pas d’une loi de financement spécifique, ouvrant ainsi la voie à sa généralisation sur tout le territoire français dès 2025.

Malgré toutes ces nouveautés, les assurés restent naturellement libres ou non de l’utiliser, comme le précise la CPAM. Chacun peut donc l’adopter selon ses besoins et son aisance avec le numérique.