Une taxe sur les superprofits pétroliers ? Les Français disent « oui »

Les superprofits record de TotalEnergies (5,8 milliards de dollars au T1 2026) alimentent un débat national sur leur taxation. Un sondage YouGov révèle que 66% des Français soutiennent cette mesure, transcendant les clivages politiques traditionnels.

Une taxe sur les superprofits pétroliers plébiscitée par les Français

Tandis que les prix du carburant s’envolent et que les compagnies pétrolières affichent des résultats exceptionnels, une écrasante majorité de Français manifeste son adhésion à la taxation des superprofits. Cette revendication, historiquement portée par la gauche, transcende aujourd’hui les clivages politiques traditionnels dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui enrichissent considérablement les géants de l’énergie.

Les résultats spectaculaires de TotalEnergies au premier trimestre 2026 alimentent cette controverse sociétale. Le groupe français a engrangé 5,8 milliards de dollars de bénéfice net, soit une progression fulgurante de 51% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance remarquable s’explique principalement par l’envolée des cours du pétrole, le baril de Brent atteignant près de 100 dollars en moyenne en mars, contre 70 dollars avant le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient.

TotalEnergies profite pleinement de la crise énergétique

La guerre contre l’Iran, déclenchée fin février par les États-Unis et Israël, a provoqué le blocage du détroit d’Ormuz par Téhéran. Cette artère maritime stratégique, par laquelle transitait habituellement près d’un cinquième de la consommation mondiale d’hydrocarbures, voit désormais son approvisionnement drastiquement réduit. Les répercussions sur les marchés énergétiques se révèlent immédiates et brutales : les cours s’envolent avec des pointes vertigineuses à 120 dollars le baril.

Dans cette conjoncture exceptionnellement favorable, TotalEnergies a non seulement multiplié ses bénéfices mais également augmenté les dividendes versés à ses actionnaires. Cette décision intervient précisément alors que les automobilistes français subissent de plein fouet la hausse des prix à la pompe, créant un contraste saisissant entre les difficultés du quotidien et l’enrichissement spectaculaire des compagnies pétrolières. Ce phénomène ne concerne nullement le seul groupe français. Selon BFM TV, le géant saoudien Aramco a lui aussi bénéficié de cette conjoncture exceptionnelle, avec un bond de 25,5% de son bénéfice trimestriel à 32,04 milliards de dollars.

Un sondage révélateur d’une aspiration transpartisane

L’enquête YouGov réalisée pour Le HuffPost entre le 30 avril et le 5 mai 2026 auprès de 1 023 personnes représentatives de la population française révèle une adhésion massive à la taxation des superprofits pétroliers. Cette consultation, menée selon la méthode des quotas avec redressement sur les critères socio-démographiques usuels, dévoile un soutien remarquable de 66% des répondants à cette mesure fiscale.

Les résultats de cette étude révèlent que cette popularité s’étend bien au-delà des sympathisants de gauche, traditionnellement favorables à ce type de dispositif fiscal. Si 85% des électeurs socialistes approuvent naturellement cette taxation, le phénomène touche également de manière inattendue le centre et la droite de l’échiquier politique. Ainsi, 67% des sympathisants du camp présidentiel soutiennent la mesure, tandis que 59% des électeurs Les Républicains y adhèrent. L’ensemble de la gauche, du Parti socialiste à La France insoumise, défend unanimement cette proposition.

Cette convergence inhabituelle interpelle les responsables politiques, notamment ceux qui s’opposent traditionnellement à tout alourdissement de la fiscalité des entreprises. Des personnalités aussi diverses qu’Olivier Faure et Marine Le Pen dénoncent désormais les compagnies pétrolières comme des « profiteurs de crise ».

Impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages

Au-delà des considérations politiques, le sondage met en lumière les répercussions concrètes et douloureuses de la hausse des prix du carburant sur la vie quotidienne des Français. Les chiffres révélés par l’enquête YouGov sont éloquents : 63% des personnes interrogées reconnaissent que cette augmentation exerce un impact « important » sur leur budget mensuel, témoignant d’une pression financière généralisée sur les ménages français.

Les comportements des familles s’adaptent progressivement à cette nouvelle donne économique contraignante. Six Français sur dix déclarent avoir réduit leurs déplacements quotidiens, modifiant profondément leurs habitudes de mobilité, tandis que 21% ont dû annuler ou modifier leurs projets de vacances estivales. Ces ajustements forcés témoignent d’un appauvrissement relatif des classes moyennes face à l’inflation énergétique persistante.

Cette situation génère un sentiment d’injustice particulièrement prégnant dans l’opinion publique : tandis que les citoyens s’appauvrissent et limitent drastiquement leurs déplacements, les entreprises pétrolières engrangent des profits record. Ce paradoxe nourrit naturellement l’aspiration croissante à une redistribution plus équitable des gains exceptionnels liés à la crise géopolitique.

Une résistance gouvernementale face à la pression européenne

Malgré cette pression populaire et politique convergente, le gouvernement français maintient inflexiblement sa position de refus catégorique. Le ministre du Commerce, Serge Papin, prend la défense de TotalEnergies en soulignant que « on a la chance d’avoir une major, Total, qui produit du pétrole, le raffine, bloque les prix sur les ponts de mai ». La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, va plus loin en dénonçant vigoureusement le « Total bashing ». Elle insiste sur l’importance géopolitique cruciale du groupe : « Avoir un grand pétrolier, c’est un outil de souveraineté et d’indépendance important ». Cette argumentation privilégie délibérément la dimension géostratégique sur les considérations de justice fiscale.

Cette posture française contraste singulièrement avec l’évolution observée ailleurs en Europe. Cinq pays – l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et l’Autriche – ont écrit à la Commission européenne début avril pour demander instamment la mise en place d’une taxe sur les superprofits énergétiques. D’après La Tribune, cette démarche concertée s’inscrit dans une volonté affirmée de répondre aux attentes citoyennes européennes.

Les enjeux économiques et politiques d’une taxation

La taxation des superprofits pétroliers soulève des questions économiques d’une complexité remarquable. D’un côté, elle permettrait de renflouer partiellement les caisses de l’État français, particulièrement sollicitées par les conséquences économiques de la crise moyen-orientale. De l’autre, elle risquerait de fragiliser la compétitivité des entreprises françaises face à leurs concurrents internationaux non soumis à cette contrainte fiscale.

L’exécutif français s’accroche obstinément à sa politique de l’offre, refusant catégoriquement tout ce qui pourrait « alourdir » la taxation des entreprises. Cette approche privilégie le maintien d’un environnement fiscal attractif pour les grands groupes, considéré comme essentiel pour préserver l’emploi et les investissements sur le territoire national.

Néanmoins, l’ampleur remarquable du soutien populaire à cette mesure, révélée par le sondage YouGov, pourrait profondément modifier la donne politique. À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, cette question des superprofits pourrait devenir un enjeu électoral majeur, particulièrement si la situation énergétique internationale perdure.

Une trentaine d’économistes, menés par Lucas Chancel, professeur à Sciences Po, ont déjà interpellé solennellement le gouvernement pour réclamer cette taxation. Leur expertise académique s’ajoute à la pression politique et populaire, créant un faisceau de pressions convergentes que l’exécutif pourrait difficilement ignorer durablement. Comme le confirme Capital, cette demande citoyenne transcende désormais les clivages partisans traditionnels.