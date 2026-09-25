Auchan va bientôt céder 17 supermarchés à Lidl, quelles sont les villes concernées ?

Auchan a annoncé, jeudi 24 septembre 2026, être entré en négociations exclusives avec Lidl pour lui céder 17 supermarchés qui n’avaient toujours pas trouvé de repreneur. L’opération, présentée le même jour aux instances représentatives du personnel lors d’un comité social et économique exceptionnel, doit encore recevoir l’aval des autorités de la concurrence.

Ces magasins sont situés principalement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes, rapporte Capital. Trois d’entre eux se trouvent en Isère : Vézeronce-Curtin, Villefontaine et Saint-Jean-de-Bournay, des points de vente qui avaient d’abord été proposés au groupement Les Mousquetaires avant que cet accord ne tombe à l’eau. La liste complète comprend aussi :

Port-Saint-Louis-du-Rhône Salernes Forcalquier Saint-Jean-de-Maurienne Montpon-Ménestérol Cahors Calais Saint-Quentin Sallèles-d’Aude Crest Château-Arnoux-Saint-Auban Aurec-sur-Loire Vitry-sur-Seine Harnes

Selon Auchan Retail, l’opération pourrait devenir effective au premier trimestre 2027. Les premiers transferts commenceront dès le 1er octobre 2026, avec un changement d’enseigne étalé jusqu’en mai 2027. Une précédente vague de cessions à Lidl, portant notamment sur les magasins de Voiron et de Grenoble-Perrot en Isère, avait déjà été validée par l’Autorité de la concurrence il y a quelques mois.

Un plan qui touche 266 magasins au total

Cette cession vient boucler un chantier bien plus vaste. Lancé en novembre 2025, il concerne l’ensemble des 266 supermarchés du réseau Auchan en France, à l’origine dans le but de recentrer le groupe nordiste sur ses hypermarchés, à l’image de celui de Fontaine, près de Grenoble.

Dans un communiqué, Auchan Retail assure que le projet vient finaliser la transformation du réseau de supermarchés en France engagée en novembre 2025, avec une solution désormais identifiée pour chacun des 266 magasins intégrés concernés.

La répartition finale se dessine ainsi : 164 magasins rejoindront une nouvelle entité baptisée A+Super, détenue par Auchan Retail France, où ils seront exploités en franchise sous enseigne Intermarché ou Netto. Selon le communiqué, ces points de vente bénéficieront « du modèle commercial, des outils et de la chaîne logistique du Groupement Mousquetaires ».

Soixante-douze autres supermarchés sont rachetés directement par des adhérents du groupement, tandis que 13 magasins, jugés stratégiques par leur surface ou leur emplacement, resteront dans le giron d’Auchan Retail France sous d’autres formats. Restaient donc ces 17 derniers dossiers, sans solution jusqu’à ce jeudi.

Le groupe assure qu’il n’y aura « aucune fermeture » parmi les 266 magasins concernés.

Ce dénouement intervient dans un contexte social tendu pour le cinquième distributeur français, confronté depuis plusieurs mois à la montée en puissance de ses concurrents et des enseignes discount. Début janvier, la Cour administrative d’appel de Douai avait annulé le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par Auchan, qui prévoyait en 2024 la suppression de 2 389 postes.