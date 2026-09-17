Fisc : comprendre la régularisation d’impôts 2025 et éviter la facture en 2027

Dans une semaine, 13,1 millions de foyers français verront leur compte débité par le fisc, avec un montant moyen de 1 901 euros. Cette somme impacte considérablement le budget des ménages. Cependant, comprendre le mécanisme de cette régularisation offre la possibilité de réduire, voire d’annuler, la facture de l’année prochaine.

Les raisons de la régularisation : fonctionnement du prélèvement à la source

Depuis 2019, le prélèvement à la source collecte l’impôt directement sur les salaires, pensions et autres revenus. Le taux appliqué est basé sur les revenus déclarés l’année précédente, mais les revenus fluctuent. Une augmentation de revenus, une prime exceptionnelle ou un changement familial peuvent créer un décalage entre le taux appliqué et la situation réelle. C’est pourquoi la Direction générale des finances publiques doit recalculer l’impôt définitif chaque été.

Entre juin et août 2026, l’administration fiscale a analysé les 41,5 millions de déclarations de revenus 2025. Elle a comparé les montants prélevés en 2025 avec l’impôt dû. Ainsi, 12,6 millions de contribuables ont trop payé et ont été remboursés en moyenne de 1 057 euros fin juillet. En revanche, 13,1 millions doivent encore payer. Les avis d’imposition ont été envoyés durant l’été, comme le rapporte le Journal du Net, avec le solde à régler.

Êtes-vous concerné par le paiement de régularisation ?

Plusieurs profils de contribuables peuvent se retrouver avec un solde à payer. Les salariés ayant reçu des primes non anticipées, les travailleurs indépendants dont les revenus ont augmenté plus que prévu, et les couples ayant changé de situation familiale sans ajuster leur taux sont particulièrement concernés. Les retraités percevant des pensions complémentaires ou des revenus fonciers non déclarés mensuellement complètent ce tableau.

Le montant moyen à payer est de 1 901 euros, mais cela peut varier. La République des Pyrénées souligne que certains ne paient que quelques dizaines d’euros, tandis que d’autres dépassent plusieurs milliers. Vérifiez votre avis d’imposition sur impots.gouv.fr pour connaître le montant exact et organiser votre trésorerie.

Planifiez vos finances : calendrier des prélèvements

Pour ceux devant 300 euros ou moins, le prélèvement sera unique le 25 septembre 2026. Vérifiez vos coordonnées bancaires dans votre espace personnel, pour éviter tout rejet et pénalités.

Pour les montants supérieurs à 300 euros, quatre prélèvements sont prévus : 25 septembre, 26 octobre, 25 novembre et 28 décembre 2026. Chaque prélèvement correspond à un quart du total. Pour les avis édités tardivement, seuls deux versements auront lieu. Ce dispositif permet de lisser l’impact sur la trésorerie des ménages.

Anticipez pour éviter une régularisation en 2027

Il est possible d’éviter une régularisation en ajustant votre taux de prélèvement à la source dès que votre situation change. Une augmentation de salaire ou des nouveaux revenus justifient une modification immédiate. La Direction générale des finances publiques rappelle que cette modification prend effet sous trois mois maximum. Agissez tôt pour minimiser l’écart.

Pour modifier votre taux, connectez-vous à impots.gouv.fr, section « Gérer mon prélèvement à la source ». Indiquez vos revenus actuels pour que le simulateur calcule le nouveau taux. Validez, et la modification s’appliquera sous un à trois mois. Cette démarche, renouvelable à tout moment, est essentielle pour éviter les surprises en septembre prochain.

En cas de difficultés financières, il est possible de demander un délai de paiement auprès de votre centre des impôts. L’administration fiscale précise que cette demande doit être faite avant le premier prélèvement.

La régularisation de septembre 2026 concerne de nombreux Français, mais elle n’est pas inévitable pour les années à venir. Comprendre le prélèvement à la source et ajuster votre taux en temps réel peuvent transformer cette contrainte fiscale en formalité administrative.