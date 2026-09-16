2,4% d’inflation en août : pourquoi certains Français ressentent davantage la hausse des prix

L’inflation française repart à la hausse en août, mais l’évolution des prix reste très inégale selon les secteurs. Entre énergie, alimentation et dépenses courantes, certains marchés contribuent davantage que d’autres à la progression enregistrée sur un an.

Hausse des prix : des écarts considérables derrière l’inflation moyenne à 2,4%

La hausse des prix ne se répartit pas uniformément dans les dépenses des Français. Selon les données définitives publiées par l’Insee, l’indice des prix à la consommation a progressé de 2,4% en août 2026 sur un an, après une hausse de 2,1% en juillet. Cette évolution globale masque toutefois des trajectoires très différentes selon les catégories de produits.

Les produits frais illustrent particulièrement cette dispersion. Leur progression atteint 5,9% sur un an, alors que l’ensemble de l’alimentation augmente plus modérément, à 1,1%. Les légumes figurent parmi les produits les plus exposés : les légumes frais à fruits, comme les tomates ou les courgettes, enregistrent une hausse de 22,3%, tandis que les légumes à feuilles ou à tiges progressent de 21,3%, selon l’Insee.

Les conditions météorologiques ont pesé sur certaines productions agricoles. Les épisodes de chaleur et de sécheresse ont affecté plusieurs cultures, tandis que les coûts de production restent influencés par les dépenses énergétiques.

“Les évolutions de prix peuvent être très différentes d’un produit à l’autre, ce qui explique que le ressenti de l’inflation varie selon les habitudes de consommation des ménages”, précise l’Insee dans son analyse des prix à la consommation.

Énergie et carburants : la facture reste sous pression

L’autre évolution marquante concerne l’énergie. Les prix du secteur ont augmenté de 16,7% en août sur un an, ce qui en fait l’un des principaux contributeurs à la progression de l’indice général.

Les carburants concentrent une partie importante de cette hausse. Les prix des produits pétroliers progressent de 28,7% sur un an. Dans le détail, le gazole augmente de 36%, tandis que l’essence affiche une progression proche de 19%. Le fioul domestique reste encore davantage exposé, avec une hausse annuelle de 47,8%.

Selon l’Insee, ces évolutions reflètent notamment la forte sensibilité des marchés pétroliers aux tensions géopolitiques internationales. Les variations du prix du brut se répercutent rapidement sur les prix payés par les consommateurs.

Le gaz continue également d’afficher une hausse importante, avec une progression de 14,3% sur un an. Cette évolution intervient alors que les dépenses liées au chauffage et aux transports représentent une part importante du budget de nombreux ménages.

Services et produits manufacturés : des évolutions plus modérées

Toutes les composantes de l’inflation ne suivent pas cette tendance. Les services, qui représentent une part importante de la consommation, ralentissent en août. Leur progression atteint 1,9% sur un an, contre 2,2% le mois précédent.

Les produits manufacturés restent quant à eux légèrement moins chers qu’un an auparavant, avec une baisse de 0,4%. Cette évolution traduit notamment le recul de certains prix après les fortes tensions observées lors des années précédentes.

L’alimentation industrielle, les produits d’entretien et les articles d’hygiène-beauté enregistrent une évolution limitée, avec des prix en légère baisse dans la grande distribution.

À l’inverse, certains secteurs connaissent encore des hausses spécifiques. Les services de communication fixe et mobile progressent fortement, notamment sous l’effet de modifications des offres commerciales proposées par les opérateurs.

“L’évolution des prix dépend largement de la structure de consommation de chaque ménage : deux foyers peuvent donc ressentir une inflation différente selon leurs dépenses principales”, souligne l’Insee.

L’inflation d’août 2026 montre ainsi un phénomène contrasté : la progression moyenne atteint 2,4%, mais certains achats du quotidien évoluent à un rythme bien supérieur. Pour les consommateurs, l’évolution des dépenses contraintes, comme l’énergie ou les transports, reste un indicateur déterminant du pouvoir d’achat.