Adieu les distributeurs de votre banque : Cash Services remplace tout et beaucoup de clients ne comprennent pas encore ce qui change

Les distributeurs de billets traditionnels de BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC laissent progressivement place à un réseau commun d’automates baptisé Cash Services, reconnaissables à leur habillage noir et blanc. Les quatre groupes bancaires pilotent ensemble ce projet, avec un objectif chiffré : 7 000 automates opérationnels sur le territoire français d’ici fin 2026.

Sur ce total, 5 000 bornes resteront installées dans les agences et 2 000 seront déployées sur des sites extérieurs. En parallèle, environ 3 000 distributeurs classiques des quatre enseignes sont retirés du parc, majoritairement dans des zones urbaines ou périurbaines déjà bien équipées, selon Le Monde.

Une migration engagée depuis septembre 2024

Le déploiement a commencé par les automates accolés aux agences. En juin 2025, 1 000 sites avaient déjà été rééquipés. Le cap des 3 000 sites a été franchi fin 2025, avant une accélération marquée du rythme d’installation depuis le début de l’année 2026. Le projet est porté par la Société des Services Fiduciaires, 2SF.

Le fonctionnement des nouvelles bornes reste simple pour l’usager. L’insertion de la carte suffit : la machine reconnaît automatiquement l’établissement du client et affiche l’interface habituelle de sa banque, avec ses couleurs et son arborescence propres, vert pour BNP Paribas, rouge et noir pour la Société Générale.

Retrait d’espèces, dépôt de liquide et de chèques, consultation du solde, impression de RIB : ces services sont accessibles sans frais supplémentaires, même sur un automate affichant le logo d’une autre banque que la sienne. Un client de la Société Générale peut ainsi retirer de l’argent sur une borne BNP Paribas ou Crédit Mutuel sans commission hors réseau.

Conséquence directe, les frais de retrait hors réseau disparaissent pour les clients des quatre enseignes, une gratuité étendue à leurs filiales en ligne Hello Bank! et Monabanq. Les automates proposent aussi le dépôt de pièces et de billets avec crédit quasi immédiat sur le compte, l’encaissement d’un chèque par simple scanner sans bordereau papier, et la délivrance de petites coupures de cinq euros.

Un parc réduit de 30 %

Ce basculement répond avant tout à la baisse continue du paiement en espèces. Les paiements en espèces ne représentent plus que 51 % des transactions des particuliers en France, contre 68 % en 2017, selon la Banque de France. L’entretien d’un distributeur, maintenance technique, sécurité, réapprovisionnement, coûte cher dès lors que la fréquentation baisse : selon la société 2SF, un automate devient rentable à partir de 2 500 à 3 000 retraits par mois.

En regroupant leurs investissements, les quatre établissements misent aussi sur une meilleure disponibilité des automates, avec moins de pannes ou de coffres vides.

Les quatre banques exploitaient jusque-là environ 10 000 distributeurs. Le futur réseau Cash Services n’en comptera que 7 000, soit une réduction de 30 %. Cette rationalisation touche surtout les secteurs urbains et périurbains déjà bien équipés. L’accès aux espèces en zone rurale, lui, reste présenté comme un sujet sensible.