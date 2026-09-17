Carburants : aides prolongées à 400 millions d’euros contre 37 milliards de recettes fiscales

Avec le gazole à 2,34 euros le litre et le Brent à 108,30 dollars, la hausse des prix oblige le gouvernement à réagir. Le 16 septembre 2026, Sébastien Lecornu a annoncé la prolongation des aides ciblées jusqu’au 31 décembre pour les secteurs professionnels les plus affectés. Cependant, cette mesure révèle un déséquilibre budgétaire notable : l’État dépense 400 millions d’euros en aides directes, tout en percevant environ 37 milliards de recettes fiscales annuelles sur les produits pétroliers.

Financement des aides au carburant par le gouvernement

La décision du Premier ministre survient alors que les blocages de dépôts pétroliers se multiplient en Méditerranée. Des pêcheurs ont paralysé Port-la-Nouvelle, Sète, Fos-sur-Mer et Frontignan, exigeant des mesures concrètes face à l’envolée de leurs coûts. En réponse, le gouvernement prolonge les aides de manière sectorielle, chacune correspondant à un niveau d’urgence spécifique.

L’aide pour les pêcheurs atteint 35 centimes par litre, soit 10 centimes de plus qu’en été, atteignant le plafond maximal autorisé par la Commission européenne, reflétant la situation critique du secteur où le carburant représente jusqu’à 40% des coûts. Les entreprises du BTP reçoivent 20 centimes par litre pour le gazole non routier, essentiel aux engins de chantier, tandis que les agriculteurs bénéficient de 15 centimes par litre, en complément du plan d’urgence agricole existant.

Pour un plein de 50 litres, cela représente une aide de 17,50 euros pour un pêcheur, 10 euros pour une entreprise du BTP et 7,50 euros pour un agriculteur. Ces montants apportent un répit temporaire mais ne couvrent qu’une partie de l’augmentation des coûts, le gazole ayant grimpé de 42 centimes le litre depuis janvier selon carbu.com.

Impact fiscal des aides face aux recettes énergétiques

Les 400 millions d’euros dépensés sont peu de chose comparés aux recettes fiscales que l’État tire de la fiscalité énergétique. La taxation du carburant, combinant TVA à 20% et taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), est une source majeure de revenus pour le budget français.

En 2025, les recettes fiscales sur les carburants ont atteint 37,2 milliards d’euros d’après la Cour des comptes. La TICPE a rapporté 24,8 milliards, tandis que la TVA a généré 12,4 milliards supplémentaires. Plus le prix du carburant augmente, plus les recettes de TVA progressent : à 2,34 euros le litre, l’État encaisse 39 centimes de TVA, contre 32 centimes avec un prix de 1,92 euro en janvier.

Ainsi, pour un plein de 50 litres à 2,34 euros, le consommateur paie 19,50 euros de TVA et environ 31 euros de TICPE, soit 50,50 euros de fiscalité sur 117 euros dépensés, la part fiscale atteignant 43% du prix final. Cela place la France parmi les pays européens où la taxation énergétique est la plus élevée.

Alternatives budgétaires : réduction des taxes ou autres options ?

Face à la pression sociale, plusieurs solutions sont envisagées. Toutes impliquent des arbitrages budgétaires complexes dans un contexte de déficit public déjà tendu.

La réduction de la TVA sur les carburants, de 20% à 5,5%, coûterait environ 14 milliards d’euros annuels. Cette mesure profiterait à tous les consommateurs, mais nécessiterait une autorisation européenne. Bruxelles permet des taux réduits sur certains produits de première nécessité, mais les marges de manœuvre restent limitées par les directives fiscales communes.

Une autre option serait la suppression temporaire de la TICPE flottante, ajustée selon les objectifs climatiques. Cela réduirait le coût de 8 à 10 centimes par litre, soit 5 euros pour un plein moyen, entraînant un manque à gagner de 3,2 milliards d’euros annuels, bien plus que les aides ciblées actuelles.

Le gouvernement privilégie la prudence budgétaire. Avec un déficit public à 5,1% du PIB en 2025 et des engagements européens de réduction, une baisse fiscale généralisée compliquerait le retour sous les 3%. Il mise donc sur des aides temporaires et sectorielles, moins coûteuses mais aussi moins populaires. Ce déséquilibre entre dépenses de soutien et recettes fiscales est un enjeu crucial pour les millions de Français affectés par la hausse des prix du carburant.