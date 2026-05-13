Forte hausse du chômage en France qui atteint 8,1%

Le chômage français bondit à 8,1% au premier trimestre 2026, son plus haut niveau depuis cinq ans. Cette explosion touche 2,6 millions de personnes et révèle l’ampleur de la crise économique structurelle que traverse l’Hexagone.

Le chômage français explose : analyse d’une dégradation sans précédent

Le chômage en France vient de franchir un nouveau cap aussi préoccupant qu’embarrassant pour l’exécutif. Selon les dernières données de l’Insee publiées ce mercredi 13 mai 2026, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a bondi de 0,2 point au premier trimestre pour s’établir à 8,1% de la population active. Cette progression brutale porte le nombre de demandeurs d’emploi à 2,6 millions de personnes — soit 68 000 chômeurs supplémentaires en trois mois à peine, un rythme qui laisse pantois.

Cette détérioration du marché du travail constitue un véritable camouflet pour un gouvernement qui promettait naguère le plein emploi à grand renfort de discours triomphants. Comme le relève BFM TV, ce niveau représente le plus haut sommet atteint depuis le premier trimestre 2021, marquant un retournement aussi spectaculaire qu’inattendu de la conjoncture. À l’heure où l’on nous promettait une France en marche vers le plein emploi, voilà que 2,6 millions de nos concitoyens se retrouvent sans travail.

Une progression inquiétante sur douze mois

L’ampleur de la dégradation se révèle encore plus saisissante sur un an : le taux de chômage s’est envolé de 0,7 point entre le premier trimestre 2025 et celui de 2026. Cette accélération témoigne d’un essoufflement économique profond, qui ronge désormais l’ensemble du tissu productif français avec une constance alarmante. Sept dixièmes de point en douze mois : ce n’est pas une dérive, c’est un décrochage.

Pour replacer ces chiffres dans leur contexte historique, rappelons que le pic de chômage de la mi-2015 avait culminé à 10,5%. Si la situation actuelle demeure moins dramatique qu’à cette époque — l’écart est de 2,4 points —, la trajectoire ascendante inquiète vivement les économistes. Marc Touati, dans une récente analyse pour Valeurs Actuelles, anticipe déjà une poursuite de cette dégradation, avertissant sans détour : « le chômage va augmenter massivement et se rapprocher des 9% ». Des mots qui sonnent comme un réquisitoire contre l’impuissance des politiques publiques menées ces dernières années. On lira avec intérêt, à ce sujet, cette analyse qui décryptait déjà les failles de la prétendue baisse du chômage.

Aucune génération épargnée

L’examen minutieux des statistiques de l’Insee révèle des disparités générationnelles marquées, mais une tendance haussière qui traverse toutes les strates de la population active sans exception. Les 15-24 ans enregistrent paradoxalement une légère amélioration trimestrielle (-0,4 point), mais demeurent à un niveau proprement dramatique de 21,1% — un jeune actif sur cinq sans emploi, chiffre que l’on devrait répéter jusqu’à ce qu’il scandalise davantage. Sur un an, leur taux a progressé de 2 points entiers. Les actifs entre 25 et 49 ans subissent quant à eux de plein fouet la dégradation conjoncturelle : leur taux de chômage grimpe de 0,4 point sur le seul trimestre pour atteindre 7,3%, son plus haut niveau depuis début 2021. Quant aux plus de 50 ans, relativement préservés avec un taux de 5,2%, ils n’échappent pas pour autant à la tendance haussière annuelle, enregistrant +0,4 point sur douze mois.

Disparités hommes-femmes : les hommes davantage touchés

L’analyse par genre révèle une asymétrie saisissante. Le chômage masculin explose : +0,3 point sur le trimestre pour atteindre 8,5%, niveau le plus élevé depuis début 2021. Sur un an, la progression masculine (+1,0 point) dépasse largement celle enregistrée chez les femmes (+0,3 point), dont le taux se maintient à 7,7%.

Cette divergence s’explique en grande partie par la nature des secteurs touchés par le ralentissement économique. Industrie, bâtiment et services aux entreprises — tous en recul — emploient traditionnellement une main-d’œuvre à prédominance masculine. C’est donc une France qui travaille de ses mains, qui soude, qui construit et qui produit, qui se retrouve aujourd’hui en première ligne de la crise.

L’effet pervers de la loi pour le plein emploi

Ironie cruelle de l’histoire, la loi pour le plein emploi, entrée en vigueur début 2025, contribue paradoxalement à la dégradation des statistiques qu’elle était censée améliorer. L’Insee précise en effet que sur les cinq trimestres de mise en œuvre, « les bénéficiaires du RSA et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail contribuent pour près de la moitié de la hausse du taux de chômage ». Les bénéficiaires du RSA représentent à eux seuls +0,2 point de la hausse cumulée.

Cette révélation éclaire d’un jour cru l’effet statistique de l’élargissement des critères de comptabilisation. En intégrant dans les chiffres officiels des personnes qui en étaient auparavant invisibles, cette réforme ne crée pas du chômage — elle le révèle. Elle dit, en somme, une vérité que les précédents gouvernements préféraient taire : le sous-emploi en France était bien plus massif qu’on ne le proclamait. La réforme a eu le mérite de l’honnêteté statistique, mais elle a aussi offert aux pourfendeurs du bilan gouvernemental une munition de choix.