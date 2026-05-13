Pourquoi le gouvernement demande aux fonctionnaires de télétravailler ?

Le gouvernement encourage massivement le télétravail dans la fonction publique pour réduire les déplacements et limiter l’impact de la hausse des prix des carburants. Cette mesure temporaire, encadrée par une circulaire ministérielle, concerne prioritairement les agents utilisant leur véhicule personnel.

Le télétravail dans la fonction publique : une réponse gouvernementale à la flambée des carburants

Face à l’explosion des prix des carburants consécutive au conflit entre l’Iran et les États-Unis, le gouvernement français a choisi une réponse aussi pragmatique qu’immédiate : encourager massivement le télétravail au sein de la fonction publique. Formalisée dans une circulaire du ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel, datée du 5 mai 2026, cette décision vise à alléger les dépenses liées aux déplacements professionnels tout en préservant le pouvoir d’achat des agents de l’État.

Le raisonnement de l’exécutif repose sur un constat difficilement contestable : avec des prix à la pompe dépassant largement les deux euros le litre en moyenne nationale, le coût des transports pèse à la fois sur les finances publiques et sur le budget quotidien des ménages. Cette situation exceptionnelle justifie, aux yeux du gouvernement, la mise en œuvre de ce qu’il qualifie lui-même de « mesures temporaires et proportionnées d’organisation du travail ». En réduisant le nombre de trajets domicile-travail, l’État entend limiter sa facture énergétique tout en adressant un signal fort aux agents les plus exposés à la précarité énergétique.

Une circulaire détaillée pour encadrer les nouvelles pratiques

Le document officiel transmis aux administrations centrales et déconcentrées établit un cadre précis pour l’extension du télétravail. Les chefs de service sont invités à « réexaminer dans les meilleurs délais les organisations de travail » afin d’identifier toutes les marges disponibles pour un recours accru au travail à distance. Cette adaptation doit prioritairement bénéficier aux agents dont le trajet domicile-travail s’effectue nécessairement en voiture personnelle, faute d’une desserte suffisante par les transports collectifs.

Pour autant, l’extension du télétravail demeure encadrée par le droit commun : elle ne peut excéder trois jours par semaine pour un agent à temps plein, ce plafond pouvant être apprécié sur une base mensuelle. Les adaptations doivent par ailleurs respecter les règles ministérielles existantes définissant les activités éligibles et les modalités concrètes de travail à distance.

La circulaire va plus loin encore en imposant de « réduire immédiatement les déplacements professionnels évitables ». Réunions, formations, séminaires et groupes de travail doivent désormais se tenir par défaut en audioconférence ou en visioconférence. Seules les missions « qui ne peuvent être ni différées ni assurées à distance » et qui « conditionnent directement la continuité de l’action de l’État » justifient encore un déplacement physique.

Une popularité confirmée du travail à distance

Cette décision s’appuie sur un terreau favorable : la popularité du télétravail, solidement ancrée depuis la pandémie de Covid-19, n’a guère faibli. Selon une étude récente de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), conduite auprès de mille entreprises françaises, seulement 5 % d’entre elles ont opéré un retour en arrière sur le travail à distance depuis 2020. Plus éloquent encore, 89 % des sociétés employant des cadres n’ont rien modifié à leur politique en la matière, tandis que 2 % l’ont même renforcée.

Du côté des salariés, l’attachement au travail à distance s’est intensifié avec le temps : 74 % des cadres se déclareraient très mécontents si leur entreprise remettait en cause ce droit, contre 69 % en 2024. Cette progression témoigne d’un ancrage durable des nouvelles pratiques professionnelles dans le paysage économique français. Plus révélateur encore, 29 % des répondants n’hésiteraient pas à chercher un nouvel emploi si cette flexibilité venait à disparaître.

Des mesures d’accompagnement pour les agents

Conscient que le télétravail n’est pas une option accessible à l’ensemble des postes, le gouvernement a prévu des dispositifs d’accompagnement pour les agents contraints de continuer à se déplacer. L’indemnité carburant de 50 euros, instituée par le décret du 30 avril 2026, bénéficie aux agents publics éligibles dans les mêmes conditions que les autres actifs. Elle s’adresse aux personnes utilisant un véhicule thermique personnel à des fins professionnelles, sous conditions de ressources et de distance parcourue.

La demande s’effectue de manière entièrement dématérialisée via l’espace personnel du site impots.gouv.fr, avec un versement prévu en une dizaine de jours. Cette célérité de traitement vise à apporter un soulagement concret et rapide aux agents les plus exposés à la hausse des prix énergétiques.

Des syndicats partagés face aux nouvelles orientations

L’accueil réservé à ces mesures par les organisations syndicales traduit des préoccupations nuancées, parfois contradictoires. La CGT, premier syndicat de la fonction publique, s’inquiète d’une potentielle dégradation des missions de service public et prévient que « le versement de l’indemnité carburant et les trois jours de télétravail ne sauraient être constitutifs d’un solde de tout compte ».

Ces inquiétudes résonnent avec une acuité particulière dans certaines collectivités territoriales. Jean-Noël Ragueb, co-secrétaire général de la FSU territoriale de Marseille, rappelle avec insistance que « les trois quarts des agents ont des missions qui ne peuvent pas être télétravaillées » — évoquant les personnels des écoles, des crèches, les animateurs et les agents du nettoiement, qui constituent précisément les catégories les plus vulnérables sur le plan économique.