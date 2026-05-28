La grande distribution accusée de surmarges excessives sur le bio par UFC-Que Choisir

La grande distribution pointée du doigt pour ses marges abusives sur les produits biologiques

La grande distribution française fait face à une nouvelle controverse. Selon une étude publiée par l’association UFC-Que Choisir, les enseignes appliquent des marges moyennes 81 % plus élevées sur les fruits et légumes biologiques que sur leurs équivalents conventionnels. Cette pratique, que l’organisation de consommateurs qualifie de « politique de marge opportuniste sur un marché de niche », relance avec acuité le débat sur l’accessibilité d’une alimentation saine.

L’association dénonce ce qu’elle nomme une « double peine » infligée aux consommateurs soucieux de leur assiette. Non seulement ceux-ci supportent des coûts de production structurellement plus élevés, inhérents à l’agriculture biologique, mais ils se voient en outre imposer des marges commerciales que rien ne justifie à cette hauteur.

Des écarts de marge spectaculaires révélés par l’analyse

L’étude de Que Choisir Ensemble repose sur l’examen minutieux d’un panier de 24 fruits et légumes, dont les prix en conventionnel et en biologique ont été comparés sur l’ensemble de l’année 2025. Les résultats sont, pour certains produits, saisissants.

La tomate en offre l’illustration la plus éloquente : le consommateur débourse en moyenne 3,26 euros le kilogramme en conventionnel, contre 5,84 euros pour le bio. Or la rémunération des agriculteurs biologiques ne suit aucunement cette progression. Selon France Info, ils ne perçoivent que 2,19 euros par kilogramme — soit 37 % du prix final —, contre 1,52 euro pour leurs homologues en conventionnel, qui en captent 47 %. La marge brute des distributeurs sur la tomate biologique dépasse ainsi de 113 % celle pratiquée sur la tomate ordinaire, un mécanisme qui se retrouve, à des degrés divers, sur l’ensemble des produits analysés, ramenant la surcharge moyenne à 81 %.

Un impact financier considérable pour les ménages

Les répercussions de cette politique tarifaire sur le budget des familles sont loin d’être négligeables. D’après les calculs de l’association, un foyer souhaitant composer ses achats autour des fruits et légumes biologiques devra y consacrer 732 euros par an, contre 460 euros pour des produits conventionnels. Cette différence de 272 euros constitue un frein réel à la démocratisation d’une alimentation plus vertueuse. Comme le relève Sud Ouest, ces surmarges rendent les produits biologiques « prohibitifs, voire inaccessibles pour les ménages les plus modestes ».

Les distributeurs rejettent les accusations

Face à ces mises en cause, la grande distribution s’est défendue avec vigueur. Isabelle Senand, directrice des études de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), conteste fermement les conclusions de l’étude. « Les prix plus élevés en bio reflètent avant tout des coûts de production, de logistique et de conservation plus importants », a-t-elle fait valoir auprès du Parisien. La représentante du secteur s’appuie également sur les données de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), qui, selon elle, « confirment des niveaux de marge brute comparables, et parfois inférieurs, à ceux observés sur le conventionnel ».

Cette contre-argumentation ouvre un débat méthodologique sur la mesure des marges réelles. Les distributeurs invoquent les contraintes propres au bio : des volumes de commandes plus réduits qui limitent les économies d’échelle, une durée de conservation souvent plus courte génératrice de pertes, des circuits logistiques spécialisés plus onéreux, ainsi que les exigences de certification et de traçabilité que la filière impose.

Un contexte économique tendu pour le secteur alimentaire

Cette polémique surgit dans un climat déjà électrique pour la grande distribution. La semaine même précédant la publication de l’étude, une commission d’enquête sénatoriale avait sévèrement épinglé le secteur pour ses pratiques qualifiées de « prédatrices » à l’égard des industriels et des agriculteurs. La sénatrice écologiste Antoinette Guhl y révélait que sur 100 euros d’achats alimentaires, à peine 8 euros reviennent aux agriculteurs, quand 40 euros sont captés par la distribution — un déséquilibre qui cristallise les tensions entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. La question d’une renégociation des prix agricoles et d’une flambée des prix alimentaires s’en trouve d’autant plus prégnante.

Dans ce contexte, une quarantaine d’associations conduites par Que Choisir Ensemble réclament désormais « une loi d’urgence » imposant « la vente en supermarché de 100 produits sains à prix coûtant » — une mesure qui viserait à garantir à tous l’accès à une alimentation de qualité.

Vers une régulation nécessaire du marché bio ?

Au-delà des chiffres et des passes d’armes, cette controverse touche à des questions fondamentales sur l’avenir du modèle alimentaire français. La démocratisation de l’agriculture biologique, enjeu majeur de santé publique comme de transition écologique, se heurte à des mécanismes économiques qui en restreignent obstinément l’accès au plus grand nombre.

L’analyse de Que Choisir Ensemble met en lumière un paradoxe troublant : tandis que les pouvoirs publics encouragent une alimentation plus saine et plus durable, les pratiques commerciales de la grande distribution semblent contredire cet élan. Pire, le secteur financerait en partie, grâce aux marges prélevées sur le bio, les prix attractifs des produits ultra-transformés, dont les effets sur la santé sont pourtant documentés et préoccupants. Dans un marché de la consommation soumis à des logiques de plus en plus agressives, la question de la régulation du secteur alimentaire s’impose avec une urgence renouvelée.

Entre transparence des coûts, équité dans la répartition de la valeur ajoutée et accessibilité des produits de qualité, le chantier est vaste pour construire un système alimentaire à la hauteur des enjeux de notre époque.