400 plaintes depuis janvier : les voleurs ne visent plus les roues de votre voiture électrique mais un câble que vous laissez branché chaque nuit

Une disqueuse, deux minutes, et votre borne de recharge devient inutilisable. Plus de 400 plaintes déposées en 2026 : le cuivre attire les voleurs, et la facture explose pour tout le monde.

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Léo Charcosset
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400 plaintes depuis janvier : les voleurs ne visent plus les roues de votre voiture électrique mais un câble que vous laissez branché chaque nuit
400 plaintes depuis janvier : les voleurs ne visent plus les roues de votre voiture électrique mais un câble que vous laissez branché chaque nuit © journaldeleconomie.fr
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Plus de 400 plaintes pour vols de câbles électriques visant des bornes de recharge pour véhicules électriques ont été déposées par des fournisseurs depuis le début de l’année 2026, selon l’association Charge France.

Pour les opérateurs, la facture grimpe vite. Le coût de ces dégradations se chiffre en millions d’euros, affirme Jacques Galvani, PDG d’Atlante, société qui exploite 1 800 stations de recharge en France, dans un entretien à France Inter. Il précise que cette somme inclut à la fois le remplacement des câbles et l’intervention d’un technicien.

Un phénomène qui a des conséquences

Sur le terrain, les conséquences retombent directement sur les automobilistes. Un conducteur de véhicule électrique peut ainsi se retrouver devant une borne hors d’usage, sans possibilité de recharger son véhicule, faute de câble.

Le mode opératoire n’a rien de sophistiqué. « Il suffit d’une disqueuse de chantier ou de grosses pinces », détaille Xavier Bourat, directeur régional Hauts-de-France chez TotalEnergies, joint par France Inter. Selon lui, il est assez facile de subtiliser ces câbles.

Autre élément qui pèse dans l’équation : plusieurs stations peuvent être vandalisées au cours d’une même nuit, selon Jean-Pierre Cloez, du syndicat Alliance Police. Dans une seule station, les voleurs parviennent parfois à repartir avec 500 euros de cuivre à revendre.

Le calcul est simple à faire. « Le prix du cuivre est assez élevé. Cinq kilos, ça représente par câble 50 euros de récupéré », résume Cloez. La hausse du cours de ce métal alimente directement la recrudescence de ces vols, les câbles électriques concentrant plusieurs kilos de matière facilement revendable.

Ce type de dégradation n’est pas inédit en soi : des vols de câbles avaient déjà touché les réseaux télécoms et la signalisation ferroviaire. Les bornes de recharge constituent désormais une cible supplémentaire pour les voleurs.

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