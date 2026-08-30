Guerre en Ukraine : Kyiv n’a pas revendiqué l’attaque, un officier russe tué dans l’explosion d’une voiture à Saint-Pétersbourg

Un lieutenant-colonel de l’armée russe a été tué dans l’explosion de son véhicule, mardi 27 août 2026 vers 10 heures, dans le district de Pouchkine, en banlieue de Saint-Pétersbourg. Son épouse, présente à ses côtés au moment des faits, a été grièvement blessée aux jambes et transportée en soins intensifs.

Le couple s’apprêtait à quitter son domicile au volant d’un crossover Geely lorsque la déflagration s’est produite, près d’un supermarché, sur la route de Kolpino, dans le quartier de Slavyanka. Selon les premières informations, un engin explosif improvisé dissimulé à l’intérieur du véhicule aurait détoné immédiatement après le démarrage du moteur. L’officier est mort sur place. Plusieurs voitures stationnées à proximité ont été endommagées par l’onde de choc.

Le média russe Fontanka, à l’origine de l’information, précise que la victime servait dans les forces de défense antiaérienne. Certains médias locaux évoquent un âge de 53 ans, sans que cette précision soit confirmée officiellement. Les autorités russes n’ont pas identifié nommément l’officier.

Une enquête pénale ouverte, la cause de l’explosion non confirmée officiellement

Le Comité d’enquête russe a ouvert une procédure pénale à la suite de ce qu’il qualifie, dans un communiqué, d’incendie d’un véhicule. L’organisme fait état d’un mort et d’un blessé hospitalisé, sans confirmer le profil militaire de la victime ni la nature explosive de l’incident. La cause exacte n’a pas été établie publiquement à ce stade. Des équipes d’enquêteurs et de démineurs examinent la zone, notamment à la recherche d’un éventuel second dispositif explosif.

L’information, initialement rapportée par Fontanka, a été relayée par le média United24 et reprise par plusieurs titres russes. L’Ukraine n’a fait, à ce stade, aucun commentaire sur cet événement.

Cet épisode rappelle un précédent survenu le 13 août 2026 à Sébastopol, en Crimée annexée : un officier militaire russe, auparavant enrôlé dans l’armée ukrainienne, avait été tué dans un attentat à la bombe. L’enquête avait débouché sur l’arrestation d’une femme, soupçonnée d’avoir agi pour le compte des services spéciaux ukrainiens.

Un autre fait rapporté par la fiche s’était produit le 9 juin 2026 près de Moscou, où une voiture avait explosé, tuant son conducteur sans que son identité soit officiellement révélée.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, en février 2022, plusieurs généraux, responsables locaux et personnalités publiques soutenant ouvertement le conflit ont été tués en Russie ou sur des territoires ukrainiens occupés, par bombe ou par balles. Certains de ces assassinats ont été revendiqués par Kiev. Dans le cas de l’explosion de Pouchkine, aucune revendication n’a pour l’instant été formulée.