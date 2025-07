HLM et canicule : la bataille entre climatisation sauvage et solutions passives

Alors que les températures dans certaines écoles et bureaux dépassent 30 °C, comment les bailleurs sociaux s’organisent‑ils pour protéger leurs locataires ?

Un paradoxe sous isolation

Les logements sociaux, souvent bien isolés pour réduire la consommation énergétique hivernale, peuvent se transformer en véritables « étuves estivales ». Une étude québécoise (INSPQ) démontre que l’isolation, sans mesures complémentaires de végétalisation, de toits réfléchissants et de ventilation, peut aggraver la chaleur intérieure. En France, ce constat s’applique : les HLM sont parfois inefficaces face à la canicule.

Face à l’inconfort, certains locataires installent des climatiseurs, souvent sans autorisation. Les bailleurs s’y opposent. Selon l’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social (Ancols), 40 % des ménages signalent une souffrance chaleur, mais les bailleurs restent frileux à la climatisation. Ils mettent en avant les effets négatifs : surcoût énergétique, émissions de CO₂, réchauffement des îlots de chaleur urbains.

Végétalisation et solutions passives

Face à l’augmentation des épisodes caniculaires, les bailleurs sociaux s’engagent prudemment dans une démarche d’adaptation du bâti. Refusant de généraliser la climatisation pour des raisons écologiques, économiques et structurelles, ils privilégient des solutions dites “passives”. Ces approches ne reposent pas sur une consommation d’énergie accrue mais sur une transformation intelligente des matériaux, de l’environnement immédiat du bâtiment et de sa configuration thermique.

Parmi les leviers les plus couramment mobilisés pour lutter contre la canicule, la végétalisation des toitures et des façades s’impose comme une solution plébiscitée : elle réduit jusqu’à 3 à 5 degrés Celsius la température ressentie à l’intérieur, tout en luttant contre les îlots de chaleur urbains. La désimperméabilisation des sols — qui favorise l’infiltration de l’eau de pluie et donc une moindre réverbération thermique — complète ces interventions.

Les bailleurs investissent également dans la pose de protections solaires extérieures (stores, volets roulants, brise-soleil orientables), permettant de bloquer le rayonnement avant qu’il ne pénètre dans le logement. Ces équipements, bien que coûteux à l’échelle d’un parc HLM, sont jugés efficaces et durables face à la canicule par les gestionnaires du patrimoine social.

L’isolation renforcée des toitures constitue une autre réponse privilégiée. Elle vise non seulement à améliorer la performance énergétique en hiver, mais également à stabiliser les températures estivales. Ces dispositifs sont parfois associés à l’installation de brasseurs d’air, un système de ventilation plus sobre que les climatiseurs, dont l’impact énergétique reste faible. Toutefois, leur efficacité dépend largement de la configuration des logements, notamment de leur caractère traversant.