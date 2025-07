Après la canicule, une vague de froid : découvrez quand les températures vont chuter

La France se prépare à un vrai chamboulement météo : les températures vont chuter sérieusement et des orages violents pourraient faire leur entrée. Ce changement va toucher plusieurs régions, et arrive alors que la canicule n’est pas encore tout à fait derrière nous. Les prévisions parlent d’une baisse allant jusqu’à 10°C de certains endroits d’ici jeudi, accompagnée de conditions orages violents intenses.

Retour de l’air océanique et météo du moment

L’air océanique reprend du service à l’Ouest et va plonger le sud de la Garonne dans une grisaille persistante. En Bretagne et en Normandie, les habitants devront s’armer contre des orages accompagnés de pluies fortes et d’éclairs. Pourtant, malgré ces perturbations, le soleil tape encore fort avec des températures minimales assez élevées dès mercredi matin.

Pour mercredi après-midi, les vents vont basculer vers l’Ouest, puis le Nord-Ouest, apportant un front d’averses et des coups de tonnerre entre les Pays-de-la-Loire et la Normandie. En soirée, ce front devrait se déployer jusque dans les Hauts-de-France et l’Île-de-France, rafraîchissant ainsi l’air sur la Bretagne et le long de la côte atlantique.

Températures en chute libre dans les grandes villes

Les grandes villes françaises vont connaître de sacrées baisses de température. À Lille, on compte une chute de 7°C, alors qu’à Abbeville et Rouen, ce sont 6°C qui vont disparaitre du thermomètre. Le Mans verra un refroidissement de 8°C, tandis que Cherbourg enregistrera une baisse de 5°C. Rennes devrait perdre environ 9°C, tout comme Bordeaux qui risque de plonger de 10°C. Toulouse n’échappera pas non plus à ces rafales de fraîcheur avec une diminution de 7°C, et Tarbes pourrait même voir ses températures dégringoler de 11°C.

Risque d’orages violents dans plusieurs régions

Dans la moitié Est ainsi que les zones centrales, la chaleur va persister, augmentant ainsi le risque d’orages violents. Les prévisions mettent en garde contre des pluies torrentielles, de la grêle et des rafales pouvant atteindre 90 km/h. Ces phénomènes toucheront l’Est des Pyrénées, l’Occitanie, l’Auvergne, le Massif Central, ainsi que la Bourgogne et Champagne-Ardenne, où une vigilance jaune est en place.

Les orages devraient ensuite progresser vers la Lorraine, l’Alsace, la Franche-Comté, sans oublier la région Rhône-Alpes et Vaucluse. Une baisse rapide des températures, pouvant aller jusqu’à 10°C en moins d’une heure, est attendue pendant le passage de ces orages. Par contre, la nuit restera plutôt chaude avec des températures qui dépassent souvent les 20°C et pouvant même grimper jusqu’à 25°C dans des zones comme celle autour de Lyon.

Prévisions pour jeudi et météo dans le Sud-Est

Jeudi matin, attendez-vous à des orages violents en Lorraine, en Alsace et en Franche-Comté. L’orage persistera sur les reliefs orientaux comme le Massif Central ou les Pyrénées durant l’après-midi. Dans le reste du pays, le soleil fera enfin son retour, accompagné d’un vent du Nord près de la Manche qui soufflera parfois à 40-50 km/h en rafales.

Cependant, dans le Sud-Est, la canicule continue de s’accrocher, et une vigilance orange reste de mise pour plusieurs départements méditerranéens. On prévoit des températures de 32°C à Nice, 33°C à Lyon et Grenoble, et 34°C à Ajaccio. Marseille pourrait même atteindre 37°C, Nîmes frôlerait les 38°C, et Perpignan verrait autour de 36°C.

Amélioration progressive, tout en restant sur ses gardes

Après ces orages qui devraient perturber plusieurs régions cette semaine, la météo s’adoucira petit à petit ailleurs, notamment dans la vallée de la Garonne où les températures oscilleront entre 26 et 32°C environ. Bien que la vigilance canicule soit levée pour la plupart des régions, quelques départements méditerranéens resteront sous alerte orange jusqu’à nouvel ordre.